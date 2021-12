Coronavirus : qu'est-ce que la règle 2G+, que le gouvernement envisage de mettre en place ?

Crédit : Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Un test en plus du passe vaccinal ? Ce modèle, qui existe déjà pour certains évènements en Allemagne notamment où il est surnommé "2G+", est envisagé par le gouvernement français, qui ne compterait cependant pas l'employer pour les cafés ou restaurants.

En Allemagne, la plupart des établissements appliquent à présent soit une règle "3G", soit une règle "2G". "3G" signifie geimpft, getestet, genesen. Traduction : vacciné, testé ou guéri. Une approche similaire au passe sanitaire actuel, et qui est notamment appliquée dans les transports en communs de certaines grandes villes comme Berlin. Dans le cas d'une application "2G", un test ne fonctionne plus, et il faut donc être vacciné ou guéri, sur le modèle d'un passe vaccinal.

Le "2G+" implique donc l'obligation d'être vacciné ou guéri, mais en plus de cela de présenter un résultat de test négatif. C'est, par exemple, le modèle qui est appliqué dans les boîtes de nuit en Suisse.

À noter cependant que le modèle français pourrait être plus contraignant que celui de plusieurs voisins. En Bavière, 2e État allemand le plus peuplé, les personnes qui ont reçu une dose de rappel n'ont pas à présenter de test négatif, mais dans les lieux soumis à la règle du 2G+.