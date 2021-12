Coronavirus : où en est-on de la piste du contrôle "vaccin + test" pour aller au restaurant ?

Il n’y aura pas besoin d’un test négatif au coronavirus en plus d'un passe vaccinal pour se rendre dans un café. Ainsi, selon une source ministérielle et la présidente LaREM de la commission des Lois, le gouvernement n’envisage pas d’exiger le cumul de ces deux documents.

C'est une inquiétude née du projet de loi qui transforme le passe sanitaire en passe vaccinal. Les réseaux sociaux ont alors critiqué la possibilité d'un éventuel "cumul des justificatifs". Le gouvernement ne souhaite donc pas rendre obligatoire la présentation d'un test négatif au Covid-19 en plus d'un passe vaccinal pour se rendre dans des lieux de la vie quotidienne.

Présenté en Conseil des ministres lundi avant examen au Parlement dans la foulée, le texte prévoit toutefois des exceptions. Par exemple, le gouvernement se réserve la possibilité d'exiger ce cumul, c’est-à-dire un test négatif en plus d’un certificat de vaccination, lorsque "l’intérêt de la santé publique et l’état de la situation sanitaire". La seule présentation d’un test négatif demeure en revanche valable "pour l’accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux".