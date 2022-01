Coronavirus : peut-on laver un masque FFP2 après l'avoir utilisé ?

C'est possible, même si rien n'est écrit. Six fois plus chers que les chirurgicaux, les masquesFFP2 dits "becs de canard" pourraient bien s'imposer d'eux-mêmes alors que l'épidémie est au plus haut depuis décembre dernier. Et, comme pour leurs prédécesseurs, une question va se poser - notamment pour les finances de chacun - sont-ils lavables ?

Selon une étude, réalisée par l'association UFC - Que Choisir, il semblerait que cela soit parfaitement envisageable sans altérer l'efficacité de ces derniers. Et ce, au moins durant dix lavages. L'association de consommateurs avait accompli le même type d'expérience pour les masques chirurgicaux avant que le Centre national de recherche scientifique (CNRS) ne confirme que ceux-ci étaient également lavables.

Dans le détail, rien ne s'oppose donc au fait de laver votre masque FFP2 après utilisation lors de programmes à 60 degrés et avec un séchage ensuite. Attention néanmoins à ne mettre une température plus basse qui ne permettrait pas d'éliminer une éventuelle charge virale.

"À usage unique" pour les fabricants

"Nos conclusions ne sont donc pas valables pour un usage en milieu médical, où la charge bactérienne environnante exigerait, a minima, une phase de désinfection", tempère l'UFC - Que Choisir.

Les fabricants, eux, maintiennent qu'il s'agit de masques à usage unique. Une réponse lié à l'octroi d'une norme sanitaire qui ne leur permet pas de donner des conditions d'utilisations sans validation approfondie. Ce à quoi s'ajoute, bien évidemment, une logique économique et commerciale.