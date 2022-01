Au CES de Las Vegas, un ventilateur pour mieux respirer sous les masques anti-Covid

Le CES de Las Vegas s'est ouvert cette semaine à Las Vegas malgré le variant Omicron et la défection de plusieurs grands noms de la tech. Temps fort traditionnel du début de l'année pour les entreprises du secteur, le salon doit composer avec la pandémie, omniprésente dans l'événement, avec un protocole sanitaire très strict pour les journalistes et observateurs sur place et de nombreuses innovations futuristes pensées pour le monde post-Covid-19.

L'une d'elles est le fruit d'une startup française. L'entrepreneur breton Éric Fouchard a mis au point le système Aeronest, un mini-kit de ventilation à placer à l'intérieur d'un masque pour mieux respirer. Le ventilateur, très fin et très léger, se fixe à l'intérieur du masque, chirurgical ou FFP2, à l'aide d'un aimant. Le système est complété par une barrette, qui se fixe derrière la tête, à l'intérieur de laquelle se trouve une petite batterie et qui maintient le masque en place.

Il suffit d'appuyer sur un interrupteur pour déclencher le système. "On va permettre à l'utilisateur d'avoir une arrivée d'air filtrée dans le masque pour avoir une respiration tout à fait normale à l'intérieur du masque", explique Éric Bouchard, inventeur de l'Aeronest, joint par RTL.

La température à l'intérieur du masque peut baisser jusqu'à 3 degrés, ce qui limite la sensation de chaleur et d'étouffement. Plusieurs vitesses de ventilation sont proposées pour filtrer l'air à différentes intensités selon que l'on soit à son bureau ou en train de courir pour attraper un bus, par exemple.

Autre avantage, non négligeable, le système fait disparaître la buée sur les lunettes. "On va mélanger en permanence l'air que vous expirez avec de l'air frais qui est filtré et donné au niveau du nez pour ne plus avoir cette bulle de vapeur quand vous expirez qui créée la buée sur les lunettes", souligne l'entrepreneur. L'autonomie annoncée est comprise entre 8 et 12 heures et la recharge s'effectue avec un simple câble USB.

Le ventilateur pour masque a été primé lors du 120e concours Lépine qui s'est tenu l'automne dernier, au cours de laquelle il a reçu les honneurs du concours général, du ministère de l'Intérieur et de la Société Française de médecine du sport. Le kit sera disponible au prix de 55 euros dans le commerce lorsque son inventeur aura conclu des accords avec les enseignes de grande distribution.