INVITÉ RTL - Coronavirus : le masque FFP2 est "indispensable", estime un fabricant

Avec la percée du variant Omicron, certains Français n'ont pas attendu avant de changer de modèle de masque. Pour eux, fini le masque chirurgical classique et place au masque FFP2. Mais sont-ils réellement mieux protégés ?

"C'est extrêmement conseillé (de changer de masque), c'est la solution pour se protéger puisque le masque chirurgical ne protège que vers l'extérieur alors qu'un masque FFP2 protège la personne qui le porte", assure Christian Curel, président du syndicat des fabricants français de masques, invité sur RTL.

Il recommande toutefois ce masque à un certain public. "Je pense que ça devrait être quasiment indispensable pour les personnes à risque, pour les personnes qui sont partiellement vaccinées, pour celles qui sont non-vaccinées ou pour celles qui ont leur vaccin depuis plus de trois mois".

Le masque FFP2 est certes plus efficace pour se prémunir de la Covid-19 mais sa production en France reste aujourd'hui un problème. "On peut monter les rythmes de production en fonction de l'accroissement de la demande", explique Christian Curel qui assure que "vous avez aujourd'hui entre 15 et 20 fabricants de FFP2 avec une fabrication d'au moins 20 millions de masques par semaine".