publié le 29/10/2020 à 19:17

Le ministre de l'Éducation nationale a détaillé les nouvelles mesures du protocole sanitaire qui sera renforcé dans les écoles, collèges et lycées à partir de lundi 2 novembre. Jean-Michel Blanquer a confirmé l'annonce d'Emmanuel Macron mercredi 28 octobre : les établissements scolaires de la crèche au lycée seront ouverts. La prise en charge périscolaire, notamment les centres de loisirs et la garde d'enfants, sera également maintenue.

Concernant le protocole sanitaire dans les écoles, le port du masque sera obligatoire pour tous les personnels et tous les élèves du CP à la terminale, a précisé le ministre. Le brassage des élèves sera limité dans l'accueil, la circulation, les récréations et la restauration. De plus, une distanciation physique sera maintenue ainsi qu'un respect strict des gestes barrières.

Les locaux et le matériel seront nettoyés et désinfectés de manière renforcée. Aussi, les classes seront régulièrement aérées et ventilées.