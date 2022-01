Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a estimé ce mardi 18 janvier que nous avons "des raisons d'être optimistes" au sujet de la crise sanitaire. Il a affirmé sur CNews que la situation s'était "stabilisée" permettant d'envisager un retour à la normale.

En effet, la tension des hôpitaux dans les services de réanimation n'augmente plus et le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés en soins critiques est stable ces derniers jours, variant autour de 3.900 cas.



Faisant écho aux déclarations des scientifiques, Gabriel Attal a assuré que les chiffres de l'épidémie montrent une légère amélioration : "On voit que la vague Delta a vraiment régressé, que la circulation tend à ralentir, et que dans les régions où la vague Omicron a démarré en premier, notamment en Ile-de-France, il y a ce qui semble être le début d'une décrue", a-t-il noté. En effet, si Omicron continue de progresser et reste responsable de près de 93% des contaminations, le variant Delta ne représente plus que 7,3% des cas.

Gabriel Attal a appuyé les propos de l'épidémiologiste et membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet qui avait affirmé la veille sur France Inter que "le scénario du pire s'éloigne".

Le nombre de contamination reste cependant toujours élevé : 295.630 cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours ont été comptabilisés. Ce chiffre augmente néanmoins à un rythme moins rapide en terme de vitesse de propagation, comme l'avait confirmé le chef du service de réanimation Bruno Megarbane sur RTL le 14 janvier dernier.



Gabriel Attal a tout de même poursuivi en affirmant qu'il fallait "évidemment rester vigilants et poursuivre nos efforts" se disant "toujours prudent sur ces questions-là".