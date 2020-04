publié le 10/04/2020 à 07:10

Nous sommes le vendredi 10 avril, c’est le 25e jour du confinement, et voici le nouvel épisode de RTL avec vous, le podcast quotidien de la rédaction de RTL sur le pont pour

vous raconter cette crise du coronavirus.

Aujourd’hui on va notamment parler de nourriture, de la manière dont nous mangeons pendant cette période curieuse où nous passons plus de temps chez nous, de jardinage, qui pour certains a été compliqué par les restrictions de déplacements, de chocolats de Pâques.

Mais d’abord nous allons entendre le témoignage d’une grande voix de RTL, depuis plusieurs décennies. Olivier Mazerolle a été rattrapé par ce maudit virus. Il a passé une période difficile. Il a été hospitalisé. Et il était en direct dans RTL Soir pour raconter cette expérience singulière à Thomas Sotto. Et les leçons d’espoir qu’il en tire.

