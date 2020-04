Pâques : qu'est-ce que le Vendredi saint ?

publié le 10/04/2020 à 06:02

Le Vendredi saint est le vendredi qui précéde le dimanche de Pâques. Il marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. C'est l'une des dates les plus importantes de l'année liturgique pour les catholiques.

Trahi par Judas, son disciple, le Christ est arrêté par l'armée romaine. On lui reproche de semer le désordre et d'usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver les hommes. Il est remis aux mains de Ponce Pilate, gouverneur de Judée, qui prononce sa condamnation sous la pression de la foule. Sur le chemin de son exécution, où il porte une lourde croix et une couronne d'épines enfoncée sur la tête, Jésus subit de nombreuses humiliations.

En souvenir de la souffrance endurée par le Christ, lors du Vendredi saint, les fidèles revivent chacune des 14 étapes de sa mort, appelées "stations". Une prière est prononcée à chaque étape, depuis la condamnation à mort de Jésus (première station) jusqu'à sa mise au tombeau (quatorzième station). L'office du Vendredi Saint est appelé "célébration de la Passion du Seigneur".

Pas de Messe donc car l’Église est en deuil et il n’y a pas de consécration ce jour-là. Durant cette journée, les catholiques sont appelés au jeûne, en mémoire du sacrifice de Jésus. Les églises catholiques ont également pour coutume de voiler leurs crucifix et ce, jusqu'à la veillée pascale du Samedi saint, la veille de Pâques.