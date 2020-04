publié le 10/04/2020 à 05:07

Pas de vacances en Espagne cet été ? Le gouvernement de Pedro Sanchez étudie toutes les possibilités pour un déconfinement réussi et parmi l'un des scénarios : la fermeture des frontières aux touristes étrangers cet été.

Alors que la situation s'améliore en Espagne, le gouvernement commence à se préparer à la sortie de crise. Et c'est la Une du quotidien ABC, publiée ce jeudi 9 avril, qui en inquiète plus d'un, rapportent nos confrères de Sud Ouest. "Le gouvernement se prépare à fermer les frontières au tourisme cet été", peut-on lire. De quoi faire paniquer les touristes, eux-mêmes, mais aussi l'industrie touristique qui représente une part non négligeable du PIB espagnol.



L'Espagne a recensé 683 morts du Covid-19 en 24 heures, un chiffre en repli alors que le bilan était auparavant reparti en hausse deux jours d'affilée, ont annoncé jeudi les autorités. Au total, 15.238 personnes ont succombé à la maladie dans le pays, l'un des plus endeuillés du monde par la pandémie.