Coronavirus : peut-on nettoyer son masque en tissu avec de la vapeur ?

publié le 30/04/2020 à 02:25

Le Premier ministre a annoncé mardi 28 avril qu’il faudra désormais ajouter le port du masque aux gestes barrières et à la distanciation physique lors du déconfinement. Les masques en tissus réutilisables qui sont actuellement fabriqués et distribués ou vendus ont pour but de protéger les autres de vos postillons potentiellement contaminés par le Covid-19. Dans l'autre sens, on a moins de certitudes. En revanche, si deux personnes portent des masques en tissu, l'effet est double et la protection contre le coronavirus pourrait être de 90%.

Une fois que le masque est sur le visage, il faut surtout arrêter de le toucher pour ne pas le contaminer. On se lave donc les mains avant de le mettre et on le met en touchant seulement les cordons ou les élastiques au risque de contaminer le masque.

Concernant le lavage de ces masques en tissu, il faut le passer en machine à une température de 60 degrés, en plus d'un passage à la vapeur. On évite de le faire bouillir car cela abîme le tissu ou de le mettre dans le four au risque de le brûler. En effet, c'est le savon qui tue le virus, plus que la chaleur et l'eau. La tempétature d'un fer à repasser vapeur ne suffit pas à une désinfection.

Un fer à vapeur ne se substitue pas au lavage en machine à 60 degrés

L'Afnor (Association française de normalisation) assure qu'il est possible d’utiliser un fer à repasser ou à vapeur pour entretenir ou retirer d'éventuels plis des masques après lavage. Attention toutefois à ne pas endommager le masque en tissu, notamment les brides élastiques qui pourraient fondre sous le fer. Quoi qu’il en soit, cette opération ne se substitue pas au lavage en machine, nécessaire après chaque utilisation.

> 32. Coronavirus : le port du masque doit-il être obligatoire dans l'espace public ? Crédit Image : RTL Originals | Crédit Média : Philippe Corbé | Durée : 16:00 | Date : 24/04/2020