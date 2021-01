Coronavirus : les restaurants vont-ils rouvrir en avril ?

publié le 18/01/2021 à 16:06

Selon Christophe Marguin, président des Toques Blanches Lyonnaises, les restaurants pourraient rouvrir "le 6 ou 7 avril" prochain, a-t-il indiqué sur la chaîne BFM TV. "On nous a fait comprendre que les autorités voulaient bloquer les vacances de février" et éviter de rouvrir pendant le week-end de Pâques, "lorsqu'il y aura beaucoup de mouvements".

Christophe Marguin espère ainsi que les restaurateurs pourront à nouveau accueillir du public dès la fin du week-end de Pâques, selon une estimation des syndicats. Une attente dans l'impatience, puisque dans le secteur, le moral n'est pas au beau fixe après une année marquée par deux confinements.

"C'est la première fois que je sens qu'il y a une tension chez nos amis chefs", regrette-t-il. "Nous faisons un travail très prenant et tout d'un coup, on n'a plus le droit de travailler. On ne sait pas faire !", poursuit M. Marguin. Et de renchérir : "Nous sommes des chefs d'entreprises : on a des salariés et des fournisseurs" qui dépendent de nous, "et c'est très difficile de vivre cette période d'inactivité".

Pour l'instant, les autorités n'ont indiqué aucune date de réouverture des bars et restaurants. Bruno Le Maire, qui sera ce lundi soir à l'antenne sur RTL, "s'est dit très préoccupé par la situation sanitaire", rapporte Didier Chenet, du syndicat GNI (Groupement national des indépendants). Lors d'une réunion avec les représentants de la profession, mardi 5 janvier à Bercy, le ministre de l'Économie a expliqué "qu'il ne pouvait pas donner de perspectives" aux restaurateurs.