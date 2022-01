Coronavirus : les laboratoires débordés par l'explosion des tests PCR

C'est une nouveauté dans la campagne de dépistage de la Covid-19 en France. Depuis ce vendredi 7 janvier au matin, si votre test au coronavirus se révèle positif en pharmacie avec un test antigénique, vous n'avez plus besoin de confirmer le résultat par un PCR. Cette mesure a un double objectif : simplifier la procédure pour les Français et soulager les laboratoires, qui font face à un afflux de demandes ces dernières semaines.

Depuis une quinzaine de jours, les laboratoires éprouvent de grandes difficultés. Selon une enquête menée par le Syndicat des biologistes et communiquée à RTL, sur 1.200 laboratoires, plus de la moitié sont aujourd'hui au bord de la saturation avec des machines sursollicitées qui tombent en panne et une panoplie de matériel manquant comme les micro-tubes, les gants, les réactifs ou encore les écouvillons.

En conséquence, des files d'attente interminables se multiplient dans l'Hexagone et il faut donc attendre plus longtemps pour obtenir le résultat de son test. Pour preuve, les chiffres de dépistage les plus récents atteignent des proportions inédites.

Plus de 9 millions de tests réalisés la première semaine de l'année

Entre le 31 décembre et le 6 janvier, près de 9,5 millions de tests ont été réalisés dont 2,86 millions de tests PCR et 6,65 millions de tests antigéniques. Le volume de tests réalisés a ainsi cru de 25% par rapport à la semaine précédente. À titre de comparaison, lors des précédents pics, trois millions de tests ont été réalisés par semaine en décembre 2020 et 5,9 millions en août 2021.

Autre chiffre intéressant dévoilé par le ministère de la Santé, plus d'un quart des tests réalisés depuis le 3 janvier concerne les enfants. Enfin, le ministère précise également que les patients positifs au coronavirus après un auto-test doivent se le faire confirmer par un test antigénique ou PCR.