Coronavirus : les femmes enceintes divisées à l'égard de la vaccination

C'est un moment de bonheur mais aussi de fragilité et d'inquiétudes que la Covid-19 vient renforcer. Les femmes enceintes et leurs futurs nourrissons doivent faire face à la menace d'une possible contamination. Les cas chez les bébés se multiplient dans l'Hexagone avec un enfant mort-né en Occitanie en fin de semaine dernière, qui était, comme sa mère, positif au coronavirus.

Dans ce contexte, Émilie, une jeune femme enceinte de six mois, n'a pas hésité à se faire vacciner : "J'ai demandé l'avis de ma sage-femme et je m'étais dis que si elle me disait d'y aller, je ne réfléchissais plus car on entend tellement de pour et de contre aujourd'hui et je préférais m'aligner sur son avis d'experte à elle, en qui j'ai totalement confiance".

"Dans tous les cas, c'est dur de prendre une décision. On n'est pas des infectiologues, on n'est pas des médecins donc je crois qu'il faut se ranger derrière l'avis de cette personne (la sage-femme) si on lui demande", ajoute-t-elle.

"Je ne le ferai absolument pas, c'est hors de question"

La vaccination contre la Covid-19 n'est pourtant pas une évidence pour toutes les futures mamans. À près de deux mois de la naissance de son bébé, Éva refuse catégoriquement toute injection : "Mon médecin m'a fortement conseillé de le faire et mon compagnon m'a dis que c'était à moi de voir et que c'est moi qui choisissais et je ne le ferai absolument pas, c'est hors de question", explique-t-elle.

"Je préfère risquer ma vie à moi que celle du bébé en plus de ça et moi je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à mon bébé", ajoute-t-elle, craignant les risques liés au vaccin : "On ne sait pas encore tout ce qu'il va se passer avec le vaccin, il y a des personnes qui réagissent très bien comme il y a des personnes qui réagissent très mal".