Coronavirus : quel budget faut-il prévoir pour les masques ?

publié le 29/04/2020 à 19:37

Pour réussir le déconfinement et limiter l'impact de la deuxième vague de l'épidémie en France, le port du masque sera extrêmement important. Mais c'est également un poste de dépenses supplémentaire pour les Français. Quel sera le budget mensuel pour les personnes qui devront porter des masques toute la journée ?

Déjà, il faut noter que le gouvernement demande aux entreprises, qui le peuvent, de fournir des masques en tissu aux salariés. Il demande aussi des distributions de masque pour les plus précaires.

Ensuite, les personnes qui doivent acheter elles-même leur masque réutilisable le trouveront dans les pharmacies, chez les buralistes et bientôt dans les commerces. L'État ne fixe pas de prix plafond, contrairement au gel hydroalcoolique. Pour l'instant, il y a un prix indicatif : 5 euros pour un masque réutilisable une dizaine de fois.

Si on fait le calcul, une personne qui doit porter un masque toute la journée aura en réalité besoin de deux masques : un le matin et un l'après-midi. Elle pourra les laver et les réutiliser, mais pas indéfiniment. Sur un mois, donc 30 jours, à raison de deux masques par jour, il faudra alors acheter en tout six masques, si ceux-ci sont lavables dix fois. Le budget indicatif est de 30 euros par mois.

En fait, il faudra être très attentif au moment de l'achat au nombre de réutilisations possibles. Pour certains masques, cela peut aller jusqu'à 50 lavages. Il faut bien faire ses calculs.