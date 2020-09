Coronavirus : les clusters dans les universités se multiplient

publié le 14/09/2020 à 20:33

Amiens, Strasbourg, Reims... Avec la réouverture des lieux d'enseignements supérieurs, fermés depuis le mois de mars, vient l'apparition de nouveaux clusters, et des fermetures d'écoles et universités en conséquence. Frédérique Vidal en a appelé, dans un communiqué publié le 13 septembre, à un "engagement collectif" et à la "responsabilité individuelle.

Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, qui recense "plus d'une dizaine de clusters" dans ces institutions, "les dernières données confirment que la multiplication de nouvelles contaminations est majoritairement liée à des rassemblements privés (soirées étudiantes, privatisations de bars...)".

Dans cet ordre d'idée, la préfète de Gironde, département dans lequel le virus circule de façon particulièrement active, a annoncé, ce lundi 14 septembre, que les fêtes étudiantes seraient "empêchées".

Plus d’une dizaine de clusters au sein d’établissements d’enseignement supérieur identifiés : j’en appelle à la responsabilité de chacun afin de limiter la propagation du virus. pic.twitter.com/fygcOVPocq — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) September 13, 2020

Des établissements entiers fermés

Les causes de ces clusters ne sont pas systématiquement explicitées, mais ces contaminations touchent le plus souvent plusieurs dizaines d'étudiants. L'université de Picardie-Jules Verne a par exemple confirmé que 20 élèves de la faculté de médecine ont été testés positifs au coronavirus, explique France Bleu Somme. À Reims, sur un campus de Sciences Po, 23 étudiants ont été contaminés.

En cas de cluster identifié, les élèves d'une même promotion sont généralement isolés, et les cours passent à distance. Dans certaines structures, comme Télécom Physique Strasbourg (TPS) et l’École supérieure de biotechnologie de Strasbourg (ESBS), la fermeture de l'établissement a été décidée. Depuis la rentrée, le port du masque est obligatoire dans l'ensemble de l'Enseignement supérieur.