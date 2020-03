Coronavirus : les cloches de France sonnent sous le signe de l'espoir commun

publié le 26/03/2020 à 07:00

Voici le neuvième épisode de ce nouveau podcast Coronavirus : RTL avec Vous réalisé avec toute la rédaction de RTL, mobilisée partout en France pour couvrir cette crise du coronavirus, pour vous informer, pour vous accompagner, pour vous rassurer quand nous le pouvons, pour vous alerter quand nous le devons, et pour vous aider dans cette période où toutes nos vies sont chamboulées. Nous sommes le jeudi 26 mars, et c’est le dixième jour du confinement.



Au crépuscule du neuvième jour, les cloches ont fendu le silence partout en France. Dans nos villages, dans nos villes. Ce n’est pas le glas, et pourtant tant de familles de l'Hexagone sont déjà endeuillées, tant d’autres vont l’être très bientôt. Ce n’est pas le tocsin non plus, et pourtant c’est bien la guerre a annoncé quelques minutes plus tard Emmanuel Macron, depuis l’hôpital militaire de campagne de Mulhouse, ce mercredi 25 mars.

En cette fête de l’Annonciation, à neuf mois de Noël, à 10 jours des Rameaux et du début de la semaine pascale, les Chrétiens rappellent à la France laïque la force de l’espérance, la certitude qu’un jour, malgré tout, la lumière tranchera dans les ténèbres. Partout, les cloches ont donc sonné, jusqu’à l’épicentre de la pandémie en France, à Mulhouse. Dans cette crise sanitaire, où nous pensons forcément à nos aînés et à nos soignants, espérons que ces cloches et ces bougies auront donné du courage à tous ceux qui se battent à l’hôpital de Mulhouse et dans tous les hôpitaux de France.

