publié le 21/03/2020 à 06:10

Toutes les cérémonies religieuses sont annulées, en dehors des funérailles qui peuvent être célébrées rapidement et en tout petit comité. Les fidèles sont confinés et ne peuvent donc plus se rendre dans les lieux de culte. Les évêques de France ont pourtant décidé que l'ensemble des cloches de France sonneront le 25 mars de 19h30 à 19h40.



"Elles sonneront comme elles ont sonné aux grandes heures de notre histoire, la Libération par exemple, explique la Conférence des évêques de France (CEF), pour manifester notre fraternité et notre espoir commun."



Dans ce message adressé à tous les Français "sans distinction", la CEF invite "tous ceux qui le voudront à allumer des bougies à leur fenêtre" au même moment, "un signe d’espérance qui transcende les convictions particulières : celui de la lumière qui brille dans les ténèbres !", explique-t-elle.

Ce jour, les chrétiens fêtent l'Annonciation. Elle célèbre la rencontre entre Marie et l'ange Gabriel durant laquelle, si l'on en croit l'évangile selon Luc, il annonce à la jeune femme, vierge qu'elle tombera enceinte du "fils du Très-Haut." C'est donc selon la Tradition le jour de la conception de Jésus.

La lettre de la Conférence des évêques de France à l'occasion de l'épidémie de Covid-19 Crédit : CEF