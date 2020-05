publié le 14/05/2020 à 13:55

Après l’annonce par Édouard Philippe des mesures du gouvernement pour le secteur du tourisme, Roland Héguy, président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, parle de "demi-satisfaction". D'après lui, le plan de relance proposé par le gouvernement et le Comité interministériel du tourisme est "celui de la survie".

"On a effectivement obtenu certaines satisfactions ce matin. Bien sûr, le premier point qui était très important c’est la réouverture fixée par le Premier ministre le 2 juin pour les établissements qui sont en zones vertes", détaille-t-il. "Par contre, il y a une lueur d’espoir pour les départements en zones rouges, poursuit Roland Héguy. On a un rendez-vous toutes les trois semaines pour voir effectivement l’évolution de la situation, avec des départements en zones rouges qui pourraient passer en zones vertes".

"Il faut aussi que le ministère de la Santé nous valide le protocole sanitaire pour qu'on puisse ouvrir" dans les meilleures conditions, explique encore le président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. "Il y a beaucoup d'espoir pour juillet et août. Mais vous savez, si on réalise 50% de notre chiffre d'affaire de 2019 en 2020 ce sera une grande satisfaction. Derrière il ne faut pas oublier qu'il y a plus d'un million de salariés qui sont prêts à revenir dans leurs entreprises pour relancer la machine économique".