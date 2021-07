Dans les Ehpad, les soignants et personnels devront être vaccinés. À partir du 15 septembre, les récalcitrants à la vaccination contre le coronavirus ne pourront plus travailler et ne seront plus payés, a expliqué Olivier Véran lundi 12 juillet. "Avant l'obligation vaccinale, on est encore dans la concertation et la sensibilisation", relativise Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie.

Selon elle, la vaccination "est une obligation morale, plus qu'une obligation vaccinale". "C'est un public particulièrement fragile, vulnérable, que nous avons sciemment choisi de vacciner en premier. On ne pourrait pas comprendre aujourd'hui que les personnes qui les entourent, qui les accompagnent, ne soient pas elles-mêmes prémunies du virus", explique-t-elle, alors que "le vaccin qui est la seule arme dont nous disposons".

Concernant les accusations d'une mesure liberticide, Brigitte Bourguignon "ne peut pas entendre ça". "Il y a déjà des vaccinations obligatoires, donc ces soignants sont soumis à quatre vaccins obligatoires, nous en rajoutons un qui est primordial dans cette lutte contre le coronavirus", juge-t-elle.