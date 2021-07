Passe sanitaire : comment rapidement obtenir un rendez-vous pour être vacciné ?

Crédit : Christophe Gateau / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

La campagne de vaccination a connu un second souffle ce lundi 12 juillet après les annonces d'Emmanuel Macron sur une extension large du passe sanitaire. À partir de début août, trois choix s'offriront à la population : être entièrement vacciné, se faire tester très régulièrement, ou perdre accès à un nombre très important de lieux de vie, dont les cafés, restaurants ou encore les cinémas.

Une menace qui a poussé des centaines de milliers de Français à se ruer sur les plateformes de réservations en ligne. Selon le site Doctolib, 926.000 rendez-vous pour des premières injections ont été enregistrées le soir de l'allocution, un "record absolu". Ce mardi 13 juillet, la barre des 1,3 million avait été dépassée.

Qui dit réservations de masse, dit créneaux indisponibles et délais rallongés avant d'obtenir une date de vaccination. Quelques solutions existent cependant pour essayer d'obtenir un rendez-vous au plus vite.

Vérifier les disponibilités dans plusieurs endroits

Avec les vacances d'été, le ministère de la Santé a autorisé les personnes qui ont déjà reçu une première injection à obtenir leur seconde dose dans un autre centre de vaccination. Il est donc, par exemple, possible de se faire vacciner sur son lieu de vacances.

Cela signifie donc qu'il est possible de se faire vacciner n'importe où, même loin de chez soi. Le ministère de la Santé le confirme sur son site : "Le principe fixé pour la campagne de vaccination est celui du libre choix des personnes quant au département dans lequel elles souhaitent se faire vacciner". Les centres de vaccination des grandes villes étant particulièrement pris d'assaut, se déplacer peut permettre d'aller plus rapidement.

Télécharger une extension pour rafraîchir automatiquement

Sur Doctolib, maiia.com, Keldoc ou n'importe quelle autre plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne, les créneaux partent souvent aussi vite qu'ils sont affichés. Pour ne pas rafraîchir sa page toutes les quelques secondes, des services existent. Les utilisateurs de Google Chrome peuvent par exemple utiliser Easy Auto Refresh, une extension gratuite qui permettra de rafraîchir la page toutes les quelques secondes.

Faire avancer sa 2e dose

En cas de voyage prévu sous peu, et pour éviter les tests, il est possible d'avancer la date de sa seconde injection. Là encore, le changement est lié aux vacances d'été. La deuxième injection devait jusqu'alors être programmée 39 à 42 jours après la première piqûre. Elle peut à présent avoir lieu à partir de 21 jours après la première dose.

Si une disponibilité plus tôt apparaît dans un autre centre, il est donc possible de changer de lieu. Une option qui pourrait permettre certains départs en vacances plus tranquilles.