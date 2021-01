publié le 13/01/2021 à 02:01

Le gouvernement souhaite 400.000 personnes vaccinées d'ici la fin de la semaine en France. C'est la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, qui a dévoilé cet objectif mardi 12 janvier sur la chaîne Public sénat.

"Théoriquement, on s'était fixé de vacciner le million de résidents d'Ehpad (et de résidences services et résidences autonomie, ndlr) pour le mois de janvier. Il faut booster", a déclaré la ministre. Lundi 11 janvier au soir, 138.000 personnes avaient été vaccinées contre le coronavirus en France dont 27.761 personnes âgées résidant en maisons de retraite (sur une cible d'environ un million de personnes). Le personnel soignant âgé de plus de 50 ans ou fragile forme le reste du contingent.

Le gouvernement qui reste très critiqué sur la lenteur de sa stratégie de vaccination devrait avoir reçu 2,6 millions de doses de vaccins d'ici la fin du mois de janvier. Il souhaite multiplier les centres de vaccination, selon Brigitte Bourguignon : "il y en a 200 pour l'instant, il y en aura 350 en fin de semaine, et 600 à la fin du mois", a déclaré la ministre.

Seuls 20% des résidents d'Ehpad acceptent le vaccin

Malheureusement, l'accélération ne fait pas tout et beaucoup de personnes restent sceptiques face à l'efficacité du vaccin, voire anti-vaccin. Selon Brigitte Bourguignon, seuls "20% de personnels acceptent la vaccination" dans les Ehpad, un chiffre "qui n'est pas suffisant".

"Dans d'autres secteurs, comme le milieu hospitalier, c'est plus largement accepté", a-t-elle souligné. Pour rappel, la vaccination contre le coronavirus n'est pas obligatoire, même si l'immense majorité des médecins placent leur confiance dans ces vaccins.