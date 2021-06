Coronavirus : la vaccination sera-t-elle obligatoire pour les enfants ?

SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Crédit Image : SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP | Crédit Média : RTL | Date : 02/06/2021

publié le 02/06/2021 à 11:55

Depuis une semaine, un message d’Emmanuel Macron est particulièrement partagé sur Twitter. Daté du 27 mai dernier, le chef de l’État y explique réfléchir en coordination avec l’Union européenne à "étendre l’obligation vaccinale pour la Covid dès la rentrée de septembre".

Ainsi, "tous les enfants scolarisés seront vaccinés dans les écoles, collèges et lycées". Un message qui vient de son compte, au nom d’Emmanuel Macron, certifié officiel avec sa photo. Seulement, le message est, comme l’explique le journal 20Minutes, un montage.

Pas de trace de ce tweet sur le compte du président de la République. Le 27 mai Emmanuel Macron se trouvait au Rwanda. Il y a des fautes de français et de syntaxe. Enfin, la vaccination pour les enfants n’était pas encore à l’ordre du jour le 27 mai. Absolument rien ne va dans ce tweet, du travail de petite facture. On a presque le droit d'être déçu de cette escroquerie. Toutefois elle illustre bien la nouvelle offensive des plus radicaux contre l’idée d’un vaccin pour les enfants.

Toujours pas d'actualité en France

Nous en saurons plus demain au sujet de la vaccination pour les enfants, étant donné que le Haute Autorité de la Santé devrait se prononcer sur la vaccination ou non des 12-15 ans alors que la semaine dernière, l’Union européenne a autorisé la mise sur le marché d’un vaccin Pfizer pour les adolescents.

Depuis le début de la campagne de vaccination, les enfants sont au cœur des revendications des antivax. De nombreuses publications sur Facebook affirment que les plus jeunes seront des cobayes, on parle de neuf enfants décédés à cause du vaccin aux États-Unis alors que rien ne prouve que c’est ce même vaccin à l’origine du décès.

En février dernier, une vidéo montrant des enfants africains en train de courir et de crier prétend qu’il s’agit de jeunes fuyant la vaccination forcée. En fait, explique la chaîne France 24, il s’agit d’une bagarre dans une cour de récréation en 2019 au Nigéria. Enfin, difficile dans cette affaire de vaccin et de Covid de faire sans Bill Gates accusé de ne pas faire vacciner ses enfants alors que le milliardaire milite pour la vaccination, une vraie chasse à courre au vaccin.

Le sujet de la vaccination des enfants ne concerne pas que les plus complotistes. Beaucoup refuseraient ce vaccin pour leurs enfants, tout en acceptant les 11 vaccins obligatoires depuis 2018 chez les nourrissons. Il y a un côté irrationnel comme en novembre dernier concernant les adultes et cette nouvelle technologie ARN. Le débat est loin d’être clos.