Coronavirus : la pandémie va-t-elle provoquer un "baby krach" ?

publié le 26/02/2021 à 07:15

Les rumeurs de baby-boom post confinement se sont vites calmées. En réalité, la plupart des maternités ont vu leur activité baisser en janvier.

Ce phénomène n'étonne pas le géographe et démographe Gérard-François Dumont qui explique que "la pandémie a des effets à la fois sociologiques et économiques". En effet depuis un an, les possibilités de rencontres ont considérablement diminué et les annulations de mariages ont entraîné un certain nombre de reports d'éventuels projets d’agrandissement de la famille.

Et cela n'est pas sans conséquence sur l'économie : tout un pan de l'industrie française est consacré aux nouveaux-nés et celui-ci souffre de la crise : moins de ventes de pots pour bébés, de couches, de lait. Et ce n’est qu'un début car qui dit moins d’enfants, dit détérioration du ratio entre la population active - qui finance les retraites - et la population vieillissante.

Mais pour le démographe Gérard-François Dumont, il ne faut pas désespérer. L'épidémie a changé nos modes de vie et encourage le télétravail. Celui-ci nous permettra peut-être de nous éloigner des grandes villes onéreuses, et encouragera certains à fonder une famille.

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, s'intéressent à la chute de la natalité en France et dans le monde, avec Gérard-François Dumont, géographe et démographe.

