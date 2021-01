Bien-être : faut-il quitter les grandes villes pour mieux vivre ?

publié le 26/01/2021 à 05:55

Avec l'effet du confinement et la démocratisation du télétravail, 25 % des actifs qui habitent dans les grandes agglomérations souhaitent aujourd'hui déménager. Mais partir à la campagne, est-ce l'assurance de mieux vivre ?On est fait pour s'entendre cherche à savoir si l'herbe est forcément plus verte ailleurs...

La pandémie de Coronavirus a accéléré nettement le mouvement. "Ça fait longtemps que de nombreuses personnes fantasment sur la nature, et aujourd'hui, il se demandent s'ils ne peuvent pas définitivement apprendre et vivre là-bas", constate Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef de l'Express. Il est vrai qu'entre pollution, nuisance sonore, ou encore paysages bouchés par de trop nombreuses infrastructures, certains décident de prendre, non sans les comprendre, le pari d'une autre vie.

Une autre vie, mais sans pour autant tout abandonner. Partir découvrir la nature, oui, mais sans pour autant perdre son travail. Aujourd'hui, c'est possible. "Avant, les gens partaient mais revenaient car ce n'était pas pratique. Maintenant, avec Internet, ils changent de mode de vie mais peuvent conserver leurs travails", explique Rémy Oughdiri, sociologue. Et d'ajouter, "ceux qui s'exilent à la campagne veulent rééquilibrer le poids et la place du travail dans leurs vies".

Cependant, difficile de généraliser. Chacun trouve en ville ou en campagne, avantages et inconvénients. De plus, dans ces déplacements qui tendent à se dessiner de plus en plus, tout le monde n'en est pas bénéficiaire. Pour Rémy Oughdiri, "ceux qui y gagnent sont les territoires proches des grandes villes mais qui offrent un cadre de vie bien plus calme". Car malgré les mentalités changeantes, "les gens n'ont pas forcément rompu avec les grandes villes, ils réinventent la campagne. Ils veulent avoir un accès à la nature, tout en gardant les avantages de la ville" estime Michel Feltin-Palas.

Invités

- Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à l'Express. Auteur, sur le site de l’Express, de la lettre d'information '' Sur le bout des langues '' consacrée à la langue française et aux langues de France. Co-auteur de '' J'ai un accent et alors ! '' chez Michel Lafon.

- Rémy Ougdhiri, sociologue, directeur de Sociovision, spécialisé dans l’étude des modes de vie, auteur du '' Petit éloge de la fuite hors du monde " chez Arléa.

