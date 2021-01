Inceste : Isabelle Carré témoigne à son tour

publié le 26/01/2021 à 21:50

Depuis la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, dans lequel l'avocate accuse le politologue Olivier Duhamel d'avoir abusé de son frère jumeau dans les années 1980, les témoignages d'inceste se multiplient sur les réseaux sociaux. L'actrice Isabelle Carré a à son tour pris la parole mardi 26 janvier dans une vidéo postée sur le compte Twitter de la comédienne Andréa Bescond.

"Je voudrais remercier Camille Kouchner pour ce cadeau qu'elle nous a fait, ce livre qui a permis à la parole de se libérer et à tant de personnes de s'exprimer", déclare Isabelle Carré, les yeux brillants. "Y compris moi, puisqu'en lisant ce livre j'ai reconnu une partie de ma vie et j'ai ressenti une émotion incroyable de voir que je n'étais plus seule", poursuit l'actrice, laissant comprendre qu'elle aussi avait été victime d'inceste dans son jeune âge.

Dans une vidéo diffusée le 23 janvier, Emmanuel Macron s'est adressé aux victimes, assurant qu'il fallait un courage exceptionnel pour témoigner. Si Isabelle Carré approuve le message du président, elle explique néanmoins que "cet élan qui est le nôtre aujourd'hui [ne doit pas être] déçu". Selon l'actrice, "le seuil de consentement ne doit pas être fixé en deçà de l'âge de 15 ans, 18 ans pour les personnes handicapées", et il est désormais grand temps de changer des "lois illisibles pour la plupart d'entre nous".

Merci de témoigner Isabelle Carré

Seuil de non consentement fixé à 15 ans et 18 en cas d'inceste.

Non à la loi Billon. pic.twitter.com/aT9HS40xkV — Bescond Andréa (@AndreaBescond) January 26, 2021