publié le 22/10/2020 à 20:18

Après l'Île-de-France, Lyon, Lille ou encore la métropole Aix-Marseille, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi 22 octobre que 38 nouveaux départements, en plus de la Polynésie passaient en "zone d'alerte maximale" et devront donc se soumettre à un couvre-feu, à partir de vendredi à minuit.

Le gouvernement a jugé que les indicateurs de l'épidémie, à savoir le taux d'incidence, le taux d'incidence chez les plus de 65 ans et la part de patients Covid en réanimation, de ces départements ont atteint un niveau trop élevé. Quelques préfets ont fait eux-mêmes le choix se plier à cette restriction. L'application du couvre-feu aura pour but d'y freiner la propagation du coronavirus.

Pour ces nouveaux concernés, le couvre-feu s'appliquera également de 21 heures à 6 heures. Il entrera en vigueur pour une durée de six semaines. Au total, 46 millions de Français sont désormais concernés, a précisé Jean Castex. Comme pour les zones où s'applique déjà cette mesure, des attestations dérogatoires sont disponibles.

Les 393 communes de l'Ain

Ambérieu-en-Bugey

Ambérieux-en-Dombes

Ambléon

Ambronay

Ambutrix

Andert-et-Condon

Anglefort

Apremont

Aranc

Arandas

Arbent

Arbigny

Arboys en Bugey

Argis

Armix

Ars-sur-Formans

Artemare

Arvière-en-Valromey

Asnières-sur-Saône

Attignat

Bâgé-Dommartin

Bâgé-le-Châtel

Balan

Baneins

Béard-Géovreissiat

Beaupont

Beauregard

Béligneux

Belley

Belleydoux

Bellignat

Bénonces

Bény

Béon

Béréziat

Bettant

Bey

Beynost

Billiat

Birieux

Biziat

Blyes

Bohas-Meyriat-Rignat

Boissey

Bolozon

Bouligneux

Bourg-en-Bresse

Bourg-Saint-Christophe

Boyeux-Saint-Jérôme

Boz

Brégnier-Cordon

Brénod

Brens

Bresse Vallons

Bressolles

Brion

Briord

Buellas

Ceignes

Cerdon

Certines

Cessy

Ceyzériat

Ceyzérieu

Chalamont

Chaleins

Chaley

Challes-la-Montagne

Challex

Champagne-en-Valromey

Champdor-Corcelles

Champfromier

Chanay

Chaneins

Chanoz-Châtenay

Charix

Charnoz-sur-Ain

Château-Gaillard

Châtenay

Châtillon-la-Palud

Châtillon-sur-Chalaronne

Chavannes-sur-Reyssouze

Chaveyriat

Chazey-Bons

Chazey-sur-Ain

Cheignieu-la-Balme

Chevillard

Chevroux

Chevry

Chézery-Forens

Civrieux

Cize

Cleyzieu

Coligny

Collonges

Colomieu

Conand

Condamine

Condeissiat

Confort

Confrançon

Contrevoz

Conzieu

Corbonod

Corlier

Cormoranche-sur-Saône

Cormoz

Corveissiat

Courmangoux

Courtes

Crans

Cressin-Rochefort

Crottet

Crozet

Cruzilles-lès-Mépillat

Culoz

Curciat-Dongalon

Curtafond

Cuzieu

Dagneux

Divonne-les-Bains

Dompierre-sur-Chalaronne

Dompierre-sur-Veyle

Domsure

Dortan

Douvres

Drom

Druillat

Échallon

Échenevex

Évosges

Faramans

Fareins

Farges

Feillens

Ferney-Voltaire

Flaxieu

Foissiat

Francheleins

Frans

Garnerans

Genouilleux

Géovreisset

Gex

Giron

Gorrevod

Grand-Corent

Griège

Grilly

Groissiat

Groslée-Saint-Benoit

Guéreins

Haut Valromey

Hautecourt-Romanèche

Illiat

Injoux-Génissiat

Innimond

Izenave

Izernore

Izieu

Jassans-Riottie

Jasseron

Jayat

Journans

Joyeux

Jujurieux

L'Abergement-Clémenciat

L'Abergement-de-Varey

La Boisse

La Burbanche

La Chapelle-du-Châtelard

La Tranclière

Labalme

Lagnieu

Laiz

Lantenay

Lapeyrouse

Lavours

Le Montellier

Le Plantay

Le Poizat-Lalleyriat

Léaz

Lélex

Lent

Les Neyrolles

Lescheroux

Leyment

Leyssard

Lhuis

Lompnas

Loyettes

Lurcy

Magnieu

Maillat

Malafretaz

Mantenay-Montlin

Manziat

Marboz

Marchamp

Marignieu

Marlieux

Marsonnas

Martignat

Massieux

Massignieu-de-Rives

Matafelon-Granges

Meillonnas

Mérignat

Messimy-sur-Saône

Meximieux

Mézériat

Mijoux

Mionnay

Miribel

Misérieux

Mogneneins

Montagnat

Montagnieu

Montanges

Montceaux

Montcet

Monthieux

Montluel

Montmerle-sur-Saône

Montracol

Montréal-la-Cluse

Montrevel-en-Bresse

Murs-et-Gélignieux

Nantua

Neuville-les-Dames

Neuville-sur-Ain

Neyron

Niévroz

Nivigne et Suran

Nivollet-Montgriffon

Nurieux-Volognat

Oncieu

Ordonnaz

Ornex

Outriaz

Oyonnax

Ozan

Parcieux

Parves et Nattages

Péron

Péronnas

Pérouges

Perrex

Peyriat

Peyrieu

Peyzieux-sur-Saône

Pirajoux

Pizay

Plagne

Plateau d'Hauteville

Polliat

Pollieu

Poncin

Pont-d'Ain

Pont-de-Vaux

Pont-de-Veyle

Port

Pougny

Pouillat

Prémeyzel

Prémillieu

Prévessin-Moëns

Priay

Ramasse

Rancé

Relevant

Replonges

Revonnas

Reyrieux

Reyssouze

Rignieux-le-Franc

Romans

Rossillon

Ruffieu



Saint-Alban

Saint-André-d'Huiriat

Saint-André-de-Bâgé

Saint-André-de-Corcy

Saint-André-le-Bouchoux

Saint-André-sur-Vieux-Jonc

Saint-Bénigne

Saint-Bernard

Saint-Cyr-sur-Menthon

Saint-Denis-en-Bugey

Saint-Denis-lès-Bourg

Saint-Didier-d'Aussiat

Saint-Didier-de-Formans

Saint-Didier-sur-Chalaronne

Saint-Éloi

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Saint-Étienne-sur-Reyssouze

Saint-Genis-Pouilly

Saint-Genis-sur-Menthon

Saint-Georges-sur-Renon

Saint-Germain-de-Joux

Saint-Germain-les-Paroisses

Saint-Germain-sur-Renon

Saint-Jean-de-Gonville

Saint-Jean-de-Niost

Saint-Jean-de-Thurigneux

Saint-Jean-le-Vieux

Saint-Jean-sur-Reyssouze

Saint-Jean-sur-Veyle

Saint-Julien-sur-Reyssouze

Saint-Julien-sur-Veyle

Saint-Just

Saint-Laurent-sur-Saône

Saint-Marcel

Saint-Martin-de-Bavel

Saint-Martin-du-Frêne

Saint-Martin-du-Mont

Saint-Martin-le-Châtel

Saint-Maurice-de-Beynost

Saint-Maurice-de-Gourdans

Saint-Maurice-de-Rémens

Saint-Nizier-le-Bouchoux

Saint-Nizier-le-Désert

Saint-Paul-de-Varax

Saint-Rambert-en-Bugey

Saint-Rémy

Saint-Sorlin-en-Bugey

Saint-Sulpice

Saint-Trivier-de-Courtes

Saint-Trivier-sur-Moignans

Saint-Vulbas

Sainte-Croix

Sainte-Euphémie

Sainte-Julie

Sainte-Olive

Salavre

Samognat

Sandrans

Sault-Brénaz

Sauverny

Savigneux

Ségny

Seillonnaz

Sergy

Sermoyer

Serrières-de-Briord

Serrières-sur-Ain

Servas

Servignat

Seyssel

Simandre-sur-Suran

Sonthonnax-la-Montagne

Souclin

Sulignat

Surjoux-Lhopital

Talissieu

Tenay

Thil

Thoiry

Thoissey

Torcieu

Tossiat

Toussieux

Tramoyes

Trévoux

Val-Revermont

Valeins

Valromey-sur-Séran

Valserhône

Vandeins

Varambon

Vaux-en-Bugey

Verjon

Vernoux

Versailleux

Versonnex

Vesancy

Vescours

Vésines

Vieu-d'Izenave

Villars-les-Dombes

Villebois

Villemotier

Villeneuve

Villereversure

Villes

Villette-sur-Ain

Villieu-Loyes-Mollon

Viriat

Virieu-le-Grand

Virignin

Vongnes

Vonnas

Les 163 communes d'Alpes-Maritimes

Nice





Aiglun



Amirat



Andon



Antibes



Ascros



Aspremont



Auribeau-sur-Siagne



Auvare





Bairols



Beaulieu-sur-Mer



Beausoleil



Belvédère



Bendejun



Berre-les-Alpes



Beuil



Bézaudun-les-Alpes



Biot



Blausasc



Bonson



Bouyon



Breil-sur-Roya



Briançonnet





Cabris



Cagnes-sur-Mer



Caille



Cannes



Cantaron



Cap-d'Ail



Carros



Castagniers



Castellar



Castillon



Caussols



Châteauneuf-Grasse



Châteauneuf-Villevieille



Châteauneuf-d'Entraunes



Cipières



Clans



Coaraze



Collongues



Colomars



Conségudes



Contes



Courmes



Coursegoules



Cuébris





Daluis



Drap



Duranus





Entraunes



Escragnolles



Èze





Falicon



Fontan





Gars



Gattières



Gilette



Gorbio



Gourdon



Grasse



Gréolières



Guillaumes





Ilonse



Isola





L'Escarène



La Bollène-Vésubie



La Brigue



La Colle-sur-Loup



La Croix-sur-Roudoule



La Gaude



La Penne



La Roque-en-Provence



La Roquette-sur-Siagne



La Roquette-sur-Var



La Tour



La Trinité



La Turbie



Lantosque



Le Bar-sur-Loup



Le Broc



Le Cannet



Le Mas



Le Rouret



Le Tignet



Les Ferres



Les Mujouls



Levens



Lieuche



Lucéram





Malaussène



Mandelieu-la-Napoule



Marie



Massoins



Menton



Mouans-Sartoux



Mougins



Moulinet





Opio





Pégomas



Peille



Peillon



Péone



Peymeinade



Pierlas



Pierrefeu



Puget-Rostang



Puget-Théniers





Revest-les-Roches



Rigaud



Rimplas



Roquebillière



Roquebrune-Cap-Martin



Roquefort-les-Pins



Roquestéron



Roubion



Roure





Saint-André-de-la-Roche



Saint-Antonin



Saint-Auban



Saint-Blaise



Saint-Cézaire-sur-Siagne



Saint-Dalmas-le-Selvage



Saint-Étienne-de-Tinée



Saint-Jean-Cap-Ferrat



Saint-Jeannet



Saint-Laurent-du-Var



Saint-Léger



Saint-Martin-Vésubie



Saint-Martin-d'Entraunes



Saint-Martin-du-Var



Saint-Paul-de-Vence



Saint-Sauveur-sur-Tinée



Saint-Vallier-de-Thiey



Sainte-Agnès



Sallagriffon



Saorge



Sauze



Séranon



Sigale



Sospel



Spéracèdes





Tende



Théoule-sur-Mer



Thiéry



Toudon



Touët-de-l'Escarène



Touët-sur-Var



Tourette-du-Château



Tournefort



Tourrette-Levens



Tourrettes-sur-Loup





Utelle





Valbonne



Valdeblore



Valderoure



Vallauris



Venanson



Vence



Villars-sur-Var



Villefranche-sur-Mer



Villeneuve-Loubet



Villeneuve-d'Entraunes





Les 335 communes d'Ardèche

Privas



Accons

Ailhon

Aizac

Ajoux

Alba-la-Romaine

Albon-d'Ardèche

Alboussière

Alissas

Andance

Annonay

Arcens

Ardoix

Arlebosc

Arras-sur-Rhône

Astet

Aubenas

Aubignas



Baix

Balazuc

Banne

Barnas

Beauchastel

Beaulieu

Beaumont

Beauvène

Belsentes

Berrias-et-Casteljau

Berzème

Bessas

Bidon

Boffres

Bogy

Borée

Borne

Boucieu-le-Roi

Boulieu-lès-Annonay

Bourg-Saint-Andéol

Bozas

Brossainc

Burzet



Cellier-du-Luc

Chalencon

Chambonas

Champagne

Champis

Chandolas

Chanéac

Charmes-sur-Rhône

Charnas

Chassiers

Châteaubourg

Châteauneuf-de-Vernoux

Chauzon

Chazeaux

Cheminas

Chirols

Chomérac

Colombier-le-Cardinal

Colombier-le-Jeune

Colombier-le-Vieux

Cornas

Coucouron

Coux

Creysseilles

Cros-de-Géorand

Cruas



Darbres

Davézieux

Désaignes

Devesset

Dompnac

Dornas

Dunière-sur-Eyrieux



Eclassan

Empurany

Étables



Fabras

Faugères

Félines

Flaviac

Fons

Freyssenet



Genestelle

Gilhac-et-Bruzac

Gilhoc-sur-Ormèze

Gluiras

Glun

Gourdon

Gras

Gravières

Grospierres

Guilherand-Granges



Issamoulenc

Issanlas

Issarlès



Jaujac

Jaunac

Joannas

Joyeuse

Juvinas



La Rochette

La Souche

La Voulte-sur-Rhône

Labastide-de-Virac

Labastide-sur-Bésorgues

Labatie-d'Andaure

Labeaume

Labégude

Lablachère

Laboule

Lachamp-Raphaël

Lachapelle-Graillouse

Lachapelle-sous-Aubenas

Lachapelle-sous-Chanéac

Lafarre

Lagorce

Lalevade-d'Ardèche

Lalouvesc

Lamastre

Lanarce

Lanas

Largentière

Larnas

Laurac-en-Vivarais

Laveyrune

Lavillatte

Lavilledieu

Laviolle

Le Béage

Le Chambon

Le Cheylard

Le Crestet

Le Lac-d'Issarlès

Le Plagnal

Le Pouzin

Le Roux

Le Teil

Lemps

Lentillères

Les Assions

Les Ollières-sur-Eyrieux

Les Salelles

Les Vans

Lespéron

Limony

Loubaresse

Lussas

Lyas



Malarce-sur-la-Thines

Malbosc

Marcols-les-Eaux

Mariac

Mars

Mauves

Mayres

Mazan-l'Abbaye

Mercuer

Meyras

Meysse

Mézilhac

Mirabel

Monestier

Montpezat-sous-Bauzon

Montréal

Montselgues



Nozières



Orgnac-l'Aven

Ozon



Pailharès

Payzac

Peaugres

Péreyres

Peyraud

Planzolles

Plats

Pont-de-Labeaume

Pourchères

Prades

Pradons

Pranles

Préaux

Prunet



Quintenas



Ribes

Rochecolombe

Rochemaure

Rochepaule

Rocher

Rochessauve

Rocles

Roiffieux

Rompon

Rosières

Ruoms



Sablières

Sagnes-et-Goudoulet

Saint-Agrève

Saint-Alban-Auriolles

Saint-Alban-d'Ay

Saint-Alban-en-Montagne

Saint-Andéol-de-Berg

Saint-Andéol-de-Fourchades

Saint-Andéol-de-Vals

Saint-André-Lachamp

Saint-André-de-Cruzières

Saint-André-en-Vivarais

Saint-Apollinaire-de-Rias

Saint-Barthélemy-Grozon

Saint-Barthélemy-le-Meil

Saint-Barthélemy-le-Plain

Saint-Basile

Saint-Bauzile

Saint-Christol

Saint-Cierge-la-Serre

Saint-Cierge-sous-le-Cheylard

Saint-Cirgues-de-Prades

Saint-Cirgues-en-Montagne

Saint-Clair

Saint-Clément

Saint-Cyr

Saint-Désirat

Saint-Didier-sous-Aubenas

Saint-Étienne-de-Boulogne

Saint-Étienne-de-Fontbellon

Saint-Étienne-de-Lugdarès

Saint-Étienne-de-Serre

Saint-Étienne-de-Valoux

Saint-Félicien

Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

Saint-Genest-Lachamp

Saint-Genest-de-Beauzon

Saint-Georges-les-Bains

Saint-Germain

Saint-Gineys-en-Coiron

Saint-Jacques-d'Atticieux

Saint-Jean-Chambre

Saint-Jean-Roure

Saint-Jean-de-Muzols

Saint-Jean-le-Centenier

Saint-Jeure-d'Andaure

Saint-Jeure-d'Ay

Saint-Joseph-des-Bancs

Saint-Julien-Vocance

Saint-Julien-d'Intres

Saint-Julien-du-Gua

Saint-Julien-du-Serre

Saint-Julien-en-Saint-Alban

Saint-Julien-le-Roux

Saint-Just-d'Ardèche

Saint-Lager-Bressac

Saint-Laurent-du-Pape

Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle

Saint-Laurent-sous-Coiron

Saint-Marcel-d'Ardèche

Saint-Marcel-lès-Annonay

Saint-Martial

Saint-Martin-d'Ardèche

Saint-Martin-de-Valamas

Saint-Martin-sur-Lavezon

Saint-Maurice-d'Ardèche

Saint-Maurice-d'Ibie

Saint-Maurice-en-Chalencon

Saint-Mélany

Saint-Michel-d'Aurance

Saint-Michel-de-Boulogne

Saint-Michel-de-Chabrillanoux

Saint-Montan

Saint-Paul-le-Jeune

Saint-Péray

Saint-Pierre-Saint-Jean

Saint-Pierre-de-Colombier

Saint-Pierre-la-Roche

Saint-Pierre-sur-Doux

Saint-Pierreville

Saint-Pons

Saint-Priest

Saint-Privat

Saint-Prix

Saint-Remèze

Saint-Romain-d'Ay

Saint-Romain-de-Lerps

Saint-Sauveur-de-Cruzières

Saint-Sauveur-de-Montagut

Saint-Sernin

Saint-Sylvestre

Saint-Symphorien-de-Mahun

Saint-Symphorien-sous-Chomérac

Saint-Thomé

Saint-Victor

Saint-Vincent-de-Barrès

Saint-Vincent-de-Durfort

Sainte-Eulalie

Sainte-Marguerite-Lafigère

Salavas

Sampzon

Sanilhac

Sarras

Satillieu

Savas

Sceautres

Sécheras

Serrières

Silhac

Soyons



Talencieux

Tauriers

Thorrenc

Thueyts

Toulaud

Tournon-sur-Rhône



Ucel

Usclades-et-Rieutord

Uzer



Vagnas

Valgorge

Vallées-d'Antraigues-Asperjoc

Vallon-Pont-d'Arc

Vals-les-Bains

Valvignères

Vanosc

Vaudevant

Vernon

Vernosc-lès-Annonay

Vernoux-en-Vivarais

Vesseaux

Veyras

Villeneuve-de-Berg

Villevocance

Vinezac

Vinzieux

Vion

Viviers

Vocance



Vogüé

Les 449 communes d'Ardennes

Charleville-Mézières



Acy-Romance



Aiglemont



Aire



Alincourt



Alland'Huy-et-Sausseuil



Amagne



Ambly-Fleury



Anchamps



Angecourt



Annelles



Antheny



Aouste



Apremont



Ardeuil-et-Montfauxelles



Arnicourt



Arreux



Artaise-le-Vivier



Asfeld



Attigny



Aubigny-les-Pothées



Auboncourt-Vauzelles



Aubrives



Auflance



Auge



Aure



Aussonce



Authe



Autrecourt-et-Pourron



Autruche



Autry



Auvillers-les-Forges



Avançon



Avaux





Baâlons



Bairon et ses environs



Balan



Balham



Ballay



Banogne-Recouvrance



Bar-lès-Buzancy



Barbaise



Barby



Bayonville



Bazeilles



Beaumont-en-Argonne



Beffu-et-le-Morthomme



Belleville-et-Châtillon-sur-Bar



Belval



Belval-Bois-des-Dames



Bergnicourt



Bertoncourt



Biermes



Bièvres



Bignicourt



Blagny



Blanchefosse-et-Bay



Blanzy-la-Salonnaise



Blombay



Bogny-sur-Meuse



Bossus-lès-Rumigny



Bouconville



Boult-aux-Bois



Boulzicourt



Bourcq



Bourg-Fidèle



Bouvellemont



Brécy-Brières



Brévilly



Brienne-sur-Aisne



Brieulles-sur-Bar



Briquenay



Brognon



Bulson



Buzancy





Carignan



Cauroy



Cernion



Chagny



Chalandry-Elaire



Challerange



Champigneul-sur-Vence



Champigneulle



Champlin



Chappes



Charbogne



Chardeny



Charnois



Château-Porcien



Chatel-Chéhéry



Chaumont-Porcien



Chémery-Chéhéry



Chesnois-Auboncourt



Cheveuges



Chevières



Chilly



Chooz



Chuffilly-Roche



Clavy-Warby



Cliron



Condé-lès-Autry



Condé-lès-Herpy



Contreuve



Cornay



Corny-Machéroménil



Coucy



Coulommes-et-Marqueny





Daigny



Damouzy



Deville



Dom-le-Mesnil



Dommery



Donchery



Doumely-Bégny



Doux



Douzy



Draize



Dricourt





Écly



Écordal



Escombres-et-le-Chesnois



Estrebay



Étalle



Éteignières



Étrépigny



Euilly-et-Lombut



Évigny



Exermont



Fagnon





Faissault



Falaise



Faux



Fépin



Flaignes-Havys



Fleigneux



Fléville



Fligny



Flize



Floing



Foisches



Fossé



Fraillicourt



Francheval



Fromelennes



Fromy



Fumay





Germont



Gernelle



Gespunsart



Girondelle



Givet



Givonne



Givron



Givry



Glaire



Gomont



Grandchamp



Grandham



Grandpré



Grivy-Loisy



Gruyères



Gué-d'Hossus



Guignicourt-sur-Vence



Guincourt





Hagnicourt



Ham-les-Moines



Ham-sur-Meuse



Hannappes



Hannogne-Saint-Martin



Hannogne-Saint-Rémy



Haraucourt



Harcy



Hargnies



Harricourt



Haudrecy



Haulmé



Hauteville



Hauviné



Haybes



Herbeuval



Herpy-l'Arlésienne



Hierges



Houdilcourt



Houldizy





Illy



Imécourt



Inaumont



Issancourt-et-Rumel





Jandun



Joigny-sur-Meuse



Jonval



Juniville



Justine-Herbigny





L'Écaille



L'Échelle



La Berlière



La Besace



La Chapelle



La Croix-aux-Bois



La Férée



La Ferté-sur-Chiers



La Francheville



La Grandville



La Horgne



La Moncelle



La Neuville-à-Maire



La Neuville-aux-Joûtes



La Neuville-en-Tourne-à-Fuy



La Neuville-lès-Wasigny



La Romagne



La Sabotterie



Laifour



Lalobbe



Lametz



Lançon



Landres-et-Saint-Georges



Landrichamps



Launois-sur-Vence



Laval-Morency



Le Châtelet-sur-Retourne



Le Châtelet-sur-Sormonne



Le Fréty



Le Mont-Dieu



Le Thour



Leffincourt



Lépron-les-Vallées



Les Ayvelles



Les Deux-Villes



Les Grandes-Armoises



Les Hautes-Rivières



Les Mazures



Les Petites-Armoises



Létanne



Liart



Linay



Liry



Logny-Bogny



Longwé



Lonny



Lucquy



Lumes





Machault



Maisoncelle-et-Villers



Malandry



Manre



Maranwez



Marby



Marcq



Margny



Margut



Marlemont



Marquigny



Mars-sous-Bourcq



Marvaux-Vieux



Matton-et-Clémency



Maubert-Fontaine



Mazerny



Ménil-Annelles



Ménil-Lépinois



Mesmont



Messincourt



Mogues



Moiry



Mondigny



Mont-Laurent



Mont-Saint-Martin



Mont-Saint-Remy



Montcheutin



Montcornet



Montcy-Notre-Dame



Montgon



Monthermé



Monthois



Montigny-sur-Meuse



Montigny-sur-Vence



Montmeillant



Mouron



Mouzon



Murtin-et-Bogny





Nanteuil-sur-Aisne



Neuflize



Neufmaison



Neufmanil



Neuville-Day



Neuville-lès-This



Neuville-lez-Beaulieu



Neuvizy



Noirval



Nouart



Nouvion-sur-Meuse



Nouzonville



Novion-Porcien



Novy-Chevrières



Noyers-Pont-Maugis





Oches



Olizy-Primat



Omicourt



Omont



Osnes





Pauvres



Perthes



Poilcourt-Sydney



Poix-Terron



Pouru-Saint-Remy



Pouru-aux-Bois



Prez



Prix-lès-Mézières



Puilly-et-Charbeaux



Puiseux



Pure





Quatre-Champs



Quilly





Raillicourt



Rancennes



Raucourt-et-Flaba



Regniowez



Remaucourt



Remilly-Aillicourt



Remilly-les-Pothées



Renneville



Renwez



Rethel



Revin



Rilly-sur-Aisne



Rimogne



Rocquigny



Rocroi



Roizy



Rouvroy-sur-Audry



Rubigny



Rumigny





Sachy



Sailly



Saint-Aignan



Saint-Clément-à-Arnes



Saint-Étienne-à-Arnes



Saint-Fergeux



Saint-Germainmont



Saint-Jean-aux-Bois



Saint-Juvin



Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux



Saint-Laurent



Saint-Loup-Terrier



Saint-Loup-en-Champagne



Saint-Marceau



Saint-Marcel



Saint-Menges



Saint-Morel



Saint-Pierre-à-Arnes



Saint-Pierre-sur-Vence



Saint-Pierremont



Saint-Quentin-le-Petit



Saint-Remy-le-Petit



Sainte-Marie



Sainte-Vaubourg



Sapogne-et-Feuchères



Sapogne-sur-Marche



Saulces-Champenoises



Saulces-Monclin



Sault-Saint-Remy



Sault-lès-Rethel



Sauville



Savigny-sur-Aisne



Séchault



Sécheval



Sedan



Semide



Semuy



Senuc



Seraincourt



Sery



Seuil



Sévigny-Waleppe



Sévigny-la-Forêt



Signy-Montlibert



Signy-l'Abbaye



Signy-le-Petit



Singly



Sommauthe



Sommerance



Son



Sorbon



Sorcy-Bauthémont



Sormonne



Stonne



Sugny



Sury



Suzanne



Sy





Tagnon



Taillette



Tailly



Taizy



Tannay



Tarzy



Tétaigne



Thelonne



Thénorgues



Thilay



Thin-le-Moutier



This



Thugny-Trugny



Toges



Touligny



Tourcelles-Chaumont



Tournavaux



Tournes



Tourteron



Tremblois-lès-Carignan



Tremblois-lès-Rocroi





Vandy



Vaux-Champagne



Vaux-Montreuil



Vaux-Villaine



Vaux-en-Dieulet



Vaux-lès-Mouron



Vaux-lès-Mouzon



Vaux-lès-Rubigny



Vendresse



Verpel



Verrières



Viel-Saint-Remy



Vieux-lès-Asfeld



Ville-sur-Lumes



Ville-sur-Retourne



Villers-Semeuse



Villers-devant-Mouzon



Villers-devant-le-Thour



Villers-le-Tilleul



Villers-le-Tourneur



Villers-sur-Bar



Villers-sur-le-Mont



Villy



Vireux-Molhain



Vireux-Wallerand



Vivier-au-Court



Voncq



Vouziers



Vrigne aux Bois



Vrigne-Meuse





Wadelincourt



Wagnon



Warcq



Warnécourt



Wasigny



Wignicourt



Williers





Yoncq



Yvernaumont



Les 327 communes d'Ariège

Foix



Aigues-Juntes

Aigues-Vives

Albiès

Aleu

Alliat

Allières

Alos

Alzen

Antras

Appy

Arabaux

Argein

Arignac

Arnave

Arrien-en-Bethmale

Arrout

Artigat

Artigues

Artix

Arvigna

Ascou

Aston

Aucazein

Audressein

Augirein

Aulos-Sinsat

Aulus-les-Bains

Auzat

Ax-les-Thermes

Axiat



Bagert

Balacet

Balaguères

Barjac

Baulou

Bédeilhac-et-Aynat

Bédeille

Bélesta

Belloc

Bénac

Benagues

Bénaix

Besset

Bestiac

Betchat

Bethmale

Bézac

Biert

Bompas

Bonac-Irazein

Bonnac

Bordes-Uchentein

Bouan

Boussenac

Brassac

Brie

Burret

Buzan



Cadarcet

Calzan

Camarade

Camon

Campagne-sur-Arize

Canté

Capoulet-et-Junac

Carcanières

Carla-Bayle

Carla-de-Roquefort

Castelnau-Durban

Castéras

Castex

Castillon-en-Couserans

Caumont

Caussou

Caychax

Cazals-des-Baylès

Cazaux

Cazavet

Cazenave-Serres-et-Allens

Celles

Cérizols

Cescau

Château-Verdun

Clermont

Contrazy

Cos

Couflens

Coussa

Coutens

Crampagna



Dalou

Daumazan-sur-Arize

Dreuilhe

Dun

Durban-sur-Arize

Durfort



Encourtiech

Engomer

Ercé

Erp

Esclagne

Escosse

Esplas

Esplas-de-Sérou

Eycheil



Fabas

Ferrières-sur-Ariège

Fornex

Fougax-et-Barrineuf

Freychenet



Gabre

Gajan

Galey

Ganac

Garanou

Gaudiès

Génat

Gestiès

Gourbit

Gudas



Ignaux

Ilhat

Illartein

Illier-et-Laramade



Justiniac



L'Aiguillon

L'Herm

L'Hospitalet-près-l'Andorre

La Bastide-de-Besplas

La Bastide-de-Bousignac

La Bastide-de-Lordat

La Bastide-de-Sérou

La Bastide-du-Salat

La Bastide-sur-l'Hers

La Tour-du-Crieu

Labatut

Lacave

Lacourt

Lagarde

Lanoux

Lapège

Lapenne

Larbont

Larcat

Larnat

Laroque-d'Olmes

Lasserre

Lassur

Lavelanet

Le Bosc

Le Carlaret

Le Fossat

Le Mas-d'Azil

Le Peyrat

Le Pla

Le Port

Le Puch

Le Vernet

Léran

Lercoul

Les Bordes-sur-Arize

Les Cabannes

Les Issards

Les Pujols

Lescousse

Lescure

Lesparrou

Leychert

Lézat-sur-Lèze

Lieurac

Limbrassac

Lissac

Lordat

Lorp-Sentaraille

Loubaut

Loubens

Loubières

Ludiès

Luzenac



Madière

Malegoude

Malléon

Manses

Massat

Mauvezin-de-Prat

Mauvezin-de-Sainte-Croix

Mazères

Méras

Mercenac

Mercus-Garrabet

Mérens-les-Vals

Mérigon

Miglos

Mijanès

Mirepoix

Monesple

Montagagne

Montaillou

Montardit

Montaut

Montbel

Montégut-Plantaurel

Montégut-en-Couserans

Montels

Montesquieu-Avantès

Montfa

Montferrier

Montgaillard

Montgauch

Montjoie-en-Couserans

Montoulieu

Montségur

Montseron

Moulin-Neuf

Moulis



Nalzen

Nescus

Niaux



Orgeix

Orgibet

Orlu

Ornolac-Ussat-les-Bains

Orus

Oust



Pailhès

Pamiers

Pech

Péreille

Perles-et-Castelet

Prades

Pradettes

Pradières

Prat-Bonrepaux

Prayols



Quérigut

Quié



Rabat-les-Trois-Seigneurs

Raissac

Régat

Rieucros

Rieux-de-Pelleport

Rimont

Rivèrenert

Roquefixade

Roquefort-les-Cascades

Roumengoux

Rouze



Sabarat

Saint-Amadou

Saint-Amans

Saint-Bauzeil

Saint-Félix-de-Rieutord

Saint-Félix-de-Tournegat

Saint-Girons

Saint-Jean-d'Aigues-Vives

Saint-Jean-de-Verges

Saint-Jean-du-Castillonnais

Saint-Jean-du-Falga

Saint-Julien-de-Gras-Capou

Saint-Lary

Saint-Lizier

Saint-Martin-d'Oydes

Saint-Martin-de-Caralp

Saint-Michel

Saint-Paul-de-Jarrat

Saint-Pierre-de-Rivière

Saint-Quentin-la-Tour

Saint-Quirc

Saint-Victor-Rouzaud

Saint-Ybars

Sainte-Croix-Volvestre

Sainte-Foi

Sainte-Suzanne

Salsein

Saurat

Sautel

Saverdun

Savignac-les-Ormeaux

Ségura

Seix

Senconac

Sentein

Sentenac-d'Oust

Sentenac-de-Sérou

Serres-sur-Arget

Sieuras

Siguer

Sor

Sorgeat

Soueix-Rogalle

Soula

Soulan

Surba

Suzan



Tabre

Tarascon-sur-Ariège

Taurignan-Castet

Taurignan-Vieux

Teilhet

Thouars-sur-Arize

Tignac

Tourtouse

Tourtrol

Trémoulet

Troye-d'Ariège



Unac

Unzent

Urs

Ussat

Ustou



Val-de-Sos

Vals

Varilhes

Vaychis

Vèbre

Ventenac

Verdun

Vernajoul

Vernaux

Verniolle

Villeneuve

Villeneuve-d'Olmes

Villeneuve-du-Latou

Villeneuve-du-Paréage

Vira

Viviès

Les 431 communes de l'Aube

Troyes



Ailleville

Aix-Villemaur-Pâlis

Allibaudières

Amance

Arcis-sur-Aube

Arconville

Argançon

Arrelles

Arrembécourt

Arrentières

Arsonval

Assenay

Assencières

Aubeterre

Aulnay

Auxon

Avant-lès-Marcilly

Avant-lès-Ramerupt

Avirey-Lingey

Avon-la-Pèze

Avreuil



Bagneux-la-Fosse

Bailly-le-Franc

Balignicourt

Balnot-la-Grange

Balnot-sur-Laignes

Bar-sur-Aube

Bar-sur-Seine

Barberey-Saint-Sulpice

Barbuise

Baroville

Bayel

Bercenay-en-Othe

Bercenay-le-Hayer

Bergères

Bernon

Bertignolles

Bérulle

Bessy

Bétignicourt

Beurey

Blaincourt-sur-Aube

Blignicourt

Bligny

Bossancourt

Bouilly

Boulages

Bouranton

Bourdenay

Bourguignons

Bouy-Luxembourg

Bouy-sur-Orvin

Bragelogne-Beauvoir

Braux

Bréviandes

Brévonnes

Briel-sur-Barse

Brienne-la-Vieille

Brienne-le-Château

Brillecourt

Bucey-en-Othe

Buchères

Buxeuil

Buxières-sur-Arce



Celles-sur-Ource

Chacenay

Chalette-sur-Voire

Chamoy

Champ-sur-Barse

Champfleury

Champignol-lez-Mondeville

Champigny-sur-Aube

Channes

Chaource

Chapelle-Vallon

Chappes

Charmont-sous-Barbuise

Charmoy

Charny-le-Bachot

Chaserey

Châtres

Chauchigny

Chaudrey

Chauffour-lès-Bailly

Chaumesnil

Chavanges

Chennegy

Chervey

Chesley

Chessy-les-Prés

Clérey

Coclois

Colombé-la-Fosse

Colombé-le-Sec

Cormost

Courcelles-sur-Voire

Courceroy

Coursan-en-Othe

Courtaoult

Courtenot

Courteranges

Courteron

Coussegrey

Couvignon

Crancey

Creney-près-Troyes

Crésantignes

Crespy-le-Neuf

Cunfin

Cussangy



Dampierre

Davrey

Dienville

Dierrey-Saint-Julien

Dierrey-Saint-Pierre

Dolancourt

Dommartin-le-Coq

Donnement

Dosches

Dosnon

Droupt-Saint-Basle

Droupt-Sainte-Marie



Eaux-Puiseaux

Échemines

Éclance

Éguilly-sous-Bois

Engente

Épagne

Épothémont

Ervy-le-Châtel

Essoyes

Estissac

Étourvy

Étrelles-sur-Aube



Faux-Villecerf

Fay-lès-Marcilly

Fays-la-Chapelle

Ferreux-Quincey

Feuges

Fontaine

Fontaine-Mâcon

Fontaine-les-Grès

Fontenay-de-Bossery

Fontette

Fontvannes

Fouchères

Fralignes

Fravaux

Fresnay

Fresnoy-le-Château

Fuligny



Gélannes

Géraudot

Grandville

Gumery

Gyé-sur-Seine



Hampigny

Herbisse



Isle-Aubigny

Isle-Aumont



Jasseines

Jaucourt

Javernant

Jessains

Jeugny

Joncreuil

Jully-sur-Sarce

Juvancourt

Juvanzé

Juzanvigny



La Chaise

La Chapelle-Saint-Luc

La Fosse-Corduan

La Loge-Pomblin

La Loge-aux-Chèvres

La Louptière-Thénard

La Motte-Tilly

La Rivière-de-Corps

La Rothière

La Saulsotte

La Vendue-Mignot

La Ville-aux-Bois

La Villeneuve-au-Châtelot

La Villeneuve-au-Chêne

Lagesse

Laines-aux-Bois

Landreville

Lantages

Lassicourt

Laubressel

Lavau

Le Chêne

Le Mériot

Le Pavillon-Sainte-Julie

Lentilles

Les Bordes-Aumont

Les Croûtes

Les Grandes-Chapelles

Les Granges

Les Loges-Margueron

Les Noës-près-Troyes

Les Riceys

Lesmont

Lévigny

Lhuître

Lignières

Lignol-le-Château

Lirey

Loches-sur-Ource

Longchamp-sur-Aujon

Longeville-sur-Mogne

Longpré-le-Sec

Longsols

Longueville-sur-Aube

Lusigny-sur-Barse

Luyères



Macey

Machy

Magnant

Magnicourt

Magny-Fouchard

Mailly-le-Camp

Maison-des-Champs

Maisons-lès-Chaource

Maisons-lès-Soulaines

Maizières-la-Grande-Paroisse

Maizières-lès-Brienne

Maraye-en-Othe

Marcilly-le-Hayer

Marigny-le-Châtel

Marnay-sur-Seine

Marolles-lès-Bailly

Marolles-sous-Lignières

Mathaux

Maupas

Mergey

Merrey-sur-Arce

Méry-sur-Seine

Mesgrigny

Mesnil-Lettre

Mesnil-Saint-Loup

Mesnil-Saint-Père

Mesnil-Sellières

Mesnil-la-Comtesse

Messon

Metz-Robert

Meurville

Molins-sur-Aube

Montaulin

Montceaux-lès-Vaudes

Montfey

Montgueux

Montier-en-l'Isle

Montiéramey

Montigny-les-Monts

Montmartin-le-Haut

Montmorency-Beaufort

Montpothier

Montreuil-sur-Barse

Montsuzain

Morembert

Morvilliers

Moussey

Mussy-sur-Seine



Neuville-sur-Seine

Neuville-sur-Vanne

Noé-les-Mallets

Nogent-en-Othe

Nogent-sur-Aube

Nogent-sur-Seine

Nozay



Onjon

Origny-le-Sec

Ormes

Ortillon

Orvilliers-Saint-Julien

Ossey-les-Trois-Maisons



Paisy-Cosdon

Pargues

Pars-lès-Chavanges

Pars-lès-Romilly

Payns

Pel-et-Der

Périgny-la-Rose

Perthes-lès-Brienne

Petit-Mesnil

Piney

Plaines-Saint-Lange

Plancy-l'Abbaye

Planty

Plessis-Barbuise

Poivres

Poligny

Polisot

Polisy

Pont-Sainte-Marie

Pont-sur-Seine

Pouan-les-Vallées

Pougy

Pouy-sur-Vannes

Praslin

Précy-Notre-Dame

Précy-Saint-Martin

Prémierfait

Proverville

Prugny

Prunay-Belleville

Prusy

Puits-et-Nuisement



Racines

Radonvilliers

Ramerupt

Rances

Rhèges

Rigny-la-Nonneuse

Rigny-le-Ferron

Rilly-Sainte-Syre

Romilly-sur-Seine

Roncenay

Rosières-près-Troyes

Rosnay-l'Hôpital

Rouilly-Sacey

Rouilly-Saint-Loup

Rouvres-les-Vignes

Rumilly-lès-Vaudes

Ruvigny



Saint-André-les-Vergers

Saint-Aubin

Saint-Benoist-sur-Vanne

Saint-Benoît-sur-Seine

Saint-Christophe-Dodinicourt

Saint-Étienne-sous-Barbuise

Saint-Flavy

Saint-Germain

Saint-Hilaire-sous-Romilly

Saint-Jean-de-Bonneval

Saint-Julien-les-Villas

Saint-Léger-près-Troyes

Saint-Léger-sous-Brienne

Saint-Léger-sous-Margerie

Saint-Loup-de-Buffigny

Saint-Lupien

Saint-Lyé

Saint-Mards-en-Othe

Saint-Martin-de-Bossenay

Saint-Mesmin

Saint-Nabord-sur-Aube

Saint-Nicolas-la-Chapelle

Saint-Oulph

Saint-Parres-aux-Tertres

Saint-Parres-lès-Vaudes

Saint-Phal

Saint-Pouange

Saint-Remy-sous-Barbuise

Saint-Thibault

Saint-Usage

Sainte-Maure

Sainte-Savine

Salon

Saulcy

Savières

Semoine

Soligny-les-Étangs

Sommeval

Soulaines-Dhuys

Souligny

Spoy



Thennelières

Thieffrain

Thil

Thors

Torcy-le-Grand

Torcy-le-Petit

Torvilliers

Traînel

Trancault

Trannes

Trouans

Turgy



Unienville

Urville



Vailly

Val-d'Auzon

Vallant-Saint-Georges

Vallentigny

Vallières

Vanlay

Vauchassis

Vauchonvilliers

Vaucogne

Vaudes

Vaupoisson

Vendeuvre-sur-Barse

Vernonvilliers

Verpillières-sur-Ource

Verricourt

Verrières

Viâpres-le-Petit

Villacerf

Villadin

Ville-sous-la-Ferté

Ville-sur-Arce

Ville-sur-Terre

Villechétif

Villeloup

Villemereuil

Villemoiron-en-Othe

Villemorien

Villemoyenne

Villenauxe-la-Grande

Villeneuve-au-Chemin

Villeret

Villery

Villette-sur-Aube

Villiers-Herbisse

Villiers-le-Bois

Villiers-sous-Praslin

Villy-en-Trodes

Villy-le-Bois

Villy-le-Maréchal

Vinets

Virey-sous-Bar

Vitry-le-Croisé

Viviers-sur-Artaut

Voigny

Vosnon

Voué

Vougrey

Vulaines



Yèvres-le-Petit

Les 285 communes de l'Aveyron

Rodez



Agen-d'Aveyron

Aguessac

Almont-les-Junies

Alrance

Ambeyrac

Anglars-Saint-Félix

Argences en Aubrac

Arnac-sur-Dourdou

Arques

Arvieu

Asprières

Aubin

Auriac-Lagast

Auzits

Ayssènes



Balaguier-d'Olt

Balaguier-sur-Rance

Baraqueville

Belcastel

Belmont-sur-Rance

Bertholène

Bessuéjouls

Boisse-Penchot

Bor-et-Bar

Bouillac

Bournazel

Boussac

Bozouls

Brandonnet

Brasc

Brommat

Broquiès

Brousse-le-Château

Brusque



Cabanès

Calmels-et-le-Viala

Calmont

Camarès

Camboulazet

Camjac

Campagnac

Campouriez

Campuac

Canet-de-Salars

Cantoin

Capdenac-Gare

Cassagnes-Bégonhès

Cassuéjouls

Castanet

Castelmary

Castelnau-Pégayrols

Castelnau-de-Mandailles

Causse-et-Diège

Centrès

Clairvaux-d'Aveyron

Colombiès

Combret

Compeyre

Compolibat

Comprégnac

Comps-la-Grand-Ville

Condom-d'Aubrac

Connac

Conques-en-Rouergue

Cornus

Coubisou

Coupiac

Cransac

Creissels

Crespin

Curan

Curières



Decazeville

Druelle Balsac

Drulhe

Durenque



Entraygues-sur-Truyère

Escandolières

Espalion

Espeyrac

Estaing



Fayet

Firmi

Flagnac

Flavin

Florentin-la-Capelle

Foissac

Fondamente



Gabriac

Gaillac-d'Aveyron

Galgan

Gissac

Golinhac

Goutrens

Gramond



Huparlac



L'Hospitalet-du-Larzac

La Bastide-Pradines

La Bastide-Solages

La Capelle-Balaguier

La Capelle-Bleys

La Capelle-Bonance

La Cavalerie

La Couvertoirade

La Cresse

La Fouillade

La Loubière

La Roque-Sainte-Marguerite

La Rouquette

La Salvetat-Peyralès

La Selve

La Serre

Lacroix-Barrez

Laguiole

Laissac-Sévérac l'Église

Lanuéjouls

Lapanouse-de-Cernon

Lassouts

Laval-Roquecezière

Le Bas Ségala

Le Cayrol

Le Clapier

Le Fel

Le Monastère

Le Nayrac

Le Truel

Le Vibal

Lédergues

Les Albres

Les Costes-Gozon

Lescure-Jaoul

Lestrade-et-Thouels

Livinhac-le-Haut

Luc-la-Primaube

Lugan

Lunac



Maleville

Manhac

Marcillac-Vallon

Marnhagues-et-Latour

Martiel

Martrin

Mayran

Mélagues

Meljac

Millau

Montagnol

Montbazens

Montclar

Monteils

Montézic

Montfranc

Montjaux

Montlaur

Montpeyroux

Montrozier

Montsalès

Morlhon-le-Haut

Mostuéjouls

Mounes-Prohencoux

Mouret

Moyrazès

Mur-de-Barrez

Murasson

Muret-le-Château

Murols



Najac

Nant

Naucelle

Naussac

Nauviale



Olemps

Ols-et-Rinhodes

Onet-le-Château



Palmas d'Aveyron

Paulhe

Peux-et-Couffouleux

Peyreleau

Peyrusse-le-Roc

Pierrefiche

Plaisance

Pomayrols

Pont-de-Salars

Pousthomy

Prades-Salars

Prades-d'Aubrac

Pradinas

Prévinquières

Privezac

Pruines



Quins



Rebourguil

Réquista

Rieupeyroux

Rignac

Rivière-sur-Tarn

Rodelle

Roquefort-sur-Soulzon

Roussennac

Rullac-Saint-Cirq



Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Saint-Affrique

Saint-Amans-des-Cots

Saint-André-de-Najac

Saint-André-de-Vézines

Saint-Beaulize

Saint-Beauzély

Saint-Chély-d'Aubrac

Saint-Christophe-Vallon

Saint-Côme-d'Olt

Saint-Félix-de-Lunel

Saint-Félix-de-Sorgues

Saint-Georges-de-Luzençon

Saint-Hippolyte

Saint-Igest

Saint-Izaire

Saint-Jean-Delnous

Saint-Jean-d'Alcapiès

Saint-Jean-du-Bruel

Saint-Jean-et-Saint-Paul

Saint-Juéry

Saint-Just-sur-Viaur

Saint-Laurent-d'Olt

Saint-Laurent-de-Lévézou

Saint-Léons

Saint-Martin-de-Lenne

Saint-Parthem

Saint-Rémy

Saint-Rome-de-Cernon

Saint-Rome-de-Tarn

Saint-Santin

Saint-Saturnin-de-Lenne

Saint-Sernin-sur-Rance

Saint-Sever-du-Moustier

Saint-Symphorien-de-Thénières

Saint-Victor-et-Melvieu

Sainte-Croix

Sainte-Eulalie-d'Olt

Sainte-Eulalie-de-Cernon

Sainte-Juliette-sur-Viaur

Sainte-Radegonde

Salles-Courbatiès

Salles-Curan

Salles-la-Source

Salmiech

Salvagnac-Cajarc

Sanvensa

Sauclières

Saujac

Sauveterre-de-Rouergue

Savignac

Sébazac-Concourès

Sébrazac

Ségur

Sénergues

Sévérac d'Aveyron

Sonnac

Soulages-Bonneval

Sylvanès



Tauriac-de-Camarès

Tauriac-de-Naucelle

Taussac

Tayrac

Thérondels

Toulonjac

Tournemire

Trémouilles



Vabres-l'Abbaye

Vailhourles

Valady

Valzergues

Vaureilles

Verrières

Versols-et-Lapeyre

Veyreau

Vézins-de-Lévézou

Viala-du-Pas-de-Jaux

Viala-du-Tarn

Villecomtal

Villefranche-de-Panat

Villefranche-de-Rouergue

Villeneuve

Vimenet

Viviez

Les 514 communes du Bas-Rhin

Strasbourg



Achenheim

Adamswiller

Albé

Alteckendorf

Altenheim

Altorf

Altwiller

Andlau

Artolsheim

Aschbach

Asswiller

Avolsheim



Baerendorf

Balbronn

Baldenheim

Barembach

Barr

Bassemberg

Batzendorf

Beinheim

Bellefosse

Belmont

Benfeld

Berg

Bergbieten

Bernardswiller

Bernardvillé

Bernolsheim

Berstett

Berstheim

Betschdorf

Bettwiller

Biblisheim

Bietlenheim

Bilwisheim

Bindernheim

Bischheim

Bischholtz

Bischoffsheim

Bischwiller

Bissert

Bitschhoffen

Blaesheim

Blancherupt

Blienschwiller

Bolsenheim

Boofzheim

Bootzheim

Bosselshausen

Bossendorf

Bourg-Bruche

Bourgheim

Bouxwiller

Breitenau

Breitenbach

Breuschwickersheim

Brumath

Buhl

Burbach

Bust

Buswiller

Butten

Bœrsch

Bœsenbiesen



Châtenois

Cleebourg

Climbach

Colroy-la-Roche

Cosswiller

Crastatt

Crœttwiller



Dachstein

Dahlenheim

Dalhunden

Dambach

Dambach-la-Ville

Dangolsheim

Daubensand

Dauendorf

Dehlingen

Dettwiller

Diebolsheim

Diedendorf

Dieffenbach-au-Val

Dieffenbach-lès-Wœrth

Dieffenthal

Diemeringen

Dimbsthal

Dingsheim

Dinsheim-sur-Bruche

Domfessel

Donnenheim

Dorlisheim

Dossenheim-Kochersberg

Dossenheim-sur-Zinsel

Drachenbronn-Birlenbach

Drulingen

Drusenheim

Duntzenheim

Duppigheim

Durningen

Durrenbach

Durstel

Duttlenheim



Eberbach-Seltz

Ebersheim

Ebersmunster

Eckartswiller

Eckbolsheim

Eckwersheim

Eichhoffen

Elsenheim

Engwiller

Entzheim

Epfig

Erckartswiller

Ergersheim

Ernolsheim-Bruche

Ernolsheim-lès-Saverne

Erstein

Eschau

Eschbach

Eschbourg

Eschwiller

Ettendorf

Eywiller



Fegersheim

Fessenheim-le-Bas

Flexbourg

Forstfeld

Forstheim

Fort-Louis

Fouchy

Fouday

Friedolsheim

Friesenheim

Frohmuhl

Frœschwiller

Furchhausen

Furdenheim

Gambsheim

Geispolsheim

Geiswiller-Zœbersdorf

Gerstheim

Gertwiller

Geudertheim

Gottenhouse

Gottesheim

Gougenheim

Goxwiller

Grandfontaine

Grassendorf

Grendelbruch

Gresswiller

Gries

Griesheim-près-Molsheim

Griesheim-sur-Souffel

Gumbrechtshoffen

Gundershoffen

Gungwiller

Gunstett

Gœrlingen

Gœrsdorf



Haegen

Haguenau

Handschuheim

Hangenbieten

Harskirchen

Hatten

Hattmatt

Hegeney

Heidolsheim

Heiligenberg

Heiligenstein

Hengwiller

Herbitzheim

Herbsheim

Herrlisheim

Hessenheim

Hilsenheim

Hindisheim

Hinsbourg

Hinsingen

Hipsheim

Hirschland

Hochfleden

Hochstett

Hoffen

Hohengœft

Hohfrankenheim

Holtzheim

Hunspach

Hurtigheim

Huttendorf

Huttenheim

Hœnheim

Hœrdt



Ichtratzheim

Illkirch-Graffenstaden

Ingenheim

Ingolsheim

Ingwiller

Innenheim

Issenhausen

Ittenheim

Itterswiller

Jetterswiller



Kaltenhouse

Kauffenheim

Keffenach

Kertzfeld

Keskastel

Kesseldorf

Kienheim

Kilstett

Kindwiller

Kintzheim

Kirchheim

Kirrberg

Kirrwiller

Kleingœft

Knœrsheim

Kogenheim

Kolbsheim

Krautergersheim

Krautwiller

Kriegsheim

Kurtzenhouse

Kuttolsheim

Kutzenhausen



La Broque

La Petite-Pierre

La Vancelle

La Wantzenau

Lalaye

Lampertheim

Lampertsloch

Landersheim

Langensoultzbach

Laubach

Lauterbourg

Le Hohwald

Lembach

Leutenheim

Lichtenberg

Limersheim

Lingolsheim

Lipsheim

Littenheim

Lixhausen

Lobsann

Lochwiller

Lohr

Lorentzen

Lupstein

Lutzelhouse



Mackenheim

Mackwiller

Maennolsheim

Maisonsgoutte

Marckolsheim

Marlenheim

Marmoutier

Matzenheim

Meistratzheim

Melsheim

Memmelshoffen

Menchhoffen

Merkwiller-Pechelbronn

Mertzwiller

Mietesheim

Minversheim

Mittelbergheim

Mittelhausbergen

Mittelschaeffolsheim

Mollkirch

Molsheim

Mommenheim

Monswiller

Morsbronn-les-Bains

Morschwiller

Mothern

Muhlbach-sur-Bruche

Mulhausen

Munchhausen

Mundolsheim

Mussig

Muttersholtz

Mutzenhouse

Mutzig



Natzwiller

Neewiller-près-Lauterbourg

Neubois

Neugartheim-Ittlenheim

Neuhaeusel

Neuve-Église

Neuviller-la-Roche

Neuwiller-lès-Saverne

Niederbronn-les-Bains

Niederhaslach

Niederhausbergen

Niederlauterbach

Niedermodern

Niedernai

Niederrœdern

Niederschaeffolsheim

Niedersoultzbach

Niedersteinbach

Nordheim

Nordhouse

Nothalten



Obenheim

Oberbronn

Oberdorf-Spachbach

Oberhaslach

Oberhausbergen

Oberhoffen-lès-Wissembourg

Oberhoffen-sur-Moder

Oberlauterbach

Obermodern-Zutzendorf

Obernai

Oberrœdern

Oberschaeffolsheim

Obersoultzbach

Obersteinbach

Odratzheim

Oermingen

Offendorf

Offwiller

Ohlungen

Ohnenheim

Olwisheim

Orschwiller

Osthoffen

Osthouse

Ostwald

Ottersthal

Otterswiller

Ottrott

Ottwiller



Petersbach

Pfalzweyer

Pfulgriesheim

Plaine

Plobsheim

Preuschdorf

Printzheim

Puberg



Quatzenheim



Rangen

Ranrupt

Ratzwiller

Rauwiller

Reichsfeld

Reichshoffen

Reichstett

Reinhardsmunster

Reipertswiller

Retschwiller

Reutenbourg

Rexingen

Rhinau

Richtolsheim

Riedseltz

Rimsdorf

Ringendorf

Rittershoffen

Rohr

Rohrwiller

Romanswiller

Roppenheim

Rosenwiller

Rosheim

Rossfeld

Rosteig

Rothau

Rothbach

Rott

Rottelsheim

Rountzenheim-Auenheim

Russ

Rœschwoog



Saales

Saasenheim

Saessolsheim

Saint-Blaise-la-Roche

Saint-Jean-Saverne

Saint-Martin

Saint-Maurice

Saint-Nabor

Saint-Pierre

Saint-Pierre-Bois

Salmbach

Sand

Sarre-Union

Sarrewerden

Saulxures

Saverne

Schaeffersheim

Schaffhouse-près-Seltz

Schalkendorf

Scharrachbergheim-Irmstett

Scheibenhard

Scherlenheim

Scherwiller

Schillersdorf

Schiltigheim

Schirmeck

Schirrhein

Schirrhoffen

Schleithal

Schnersheim

Schopperten

Schweighouse-sur-Moder

Schwenheim

Schwindratzheim

Schwobsheim

Schœnau

Schœnbourg

Schœnenbourg

Seebach

Sélestat

Seltz

Sermersheim

Sessenheim

Siegen

Siewiller

Siltzheim

Solbach

Sommerau

Souffelweyersheim

Soufflenheim

Soultz-les-Bains

Soultz-sous-Forêts

Sparsbach

Stattmatten

Steige

Steinbourg

Steinseltz

Still

Stotzheim

Struth

Stundwiller

Stutzheim-Offenheim

Sundhouse

Surbourg



Thal-Drulingen

Thal-Marmoutier

Thanvillé

Tieffenbach

Traenheim

Triembach-au-Val

Trimbach

Truchtersheim



Uhlwiller

Uhrwiller

Urbeis

Urmatt

Uttenheim

Uttenhoffen

Uttwiller



Val-de-Moder

Valff

Vendenheim

Villé

Volksberg

Vœllerdingen



Wahlenheim

Walbourg

Waldersbach

Waldhambach

Waldolwisheim

Waltenheim-sur-Zorn

Wangen

Wangenbourg-Engenthal

Wasselonne

Weinbourg

Weislingen

Weitbruch

Weiterswiller

Westhoffen

Westhouse

Westhouse-Marmoutier

Weyer

Weyersheim

Wickersheim-Wilshausen

Wildersbach

Willgottheim

Wilwisheim

Wimmenau

Windstein

Wingen

Wingen-sur-Moder

Wingersheim les Quatre Bans

Wintershouse

Wintzenbach

Wintzenheim-Kochersberg

Wisches

Wissembourg

Witternheim

Wittersheim

Wittisheim

Wiwersheim

Wolfisheim

Wolfskirchen

Wolschheim

Wolxheim

Wœrth



Zehnacker

Zeinheim

Zellwiller

Zinswiller

Zittersheim

Les 119 communes des Bouches-du-Rhône

Marseille



Aix-en-Provence

Allauch

Alleins

Arles

Aubagne

Aureille

Auriol

Aurons



Barbentane

Beaurecueil

Belcodène

Berre-l'Étang

Bouc-Bel-Air

Boulbon



Cabannes

Cabriès

Cadolive

Carnoux-en-Provence

Carry-le-Rouet

Cassis

Ceyreste

Charleval

Châteauneuf-le-Rouge

Châteauneuf-les-Martigues

Châteaurenard

Cornillon-Confoux

Coudoux

Cuges-les-Pins



Éguilles

Ensuès-la-Redonne

Eygalières

Eyguières

Eyragues



Fontvieille

Fos-sur-Mer

Fuveau



Gardanne

Gémenos

Gignac-la-Nerthe

Grans

Graveson

Gréasque



Istres



Jouques



La Barben

La Bouilladisse

La Ciotat

La Destrousse

La Fare-les-Oliviers

La Penne-sur-Huveaune

La Roque-d'Anthéron

Lamanon

Lambesc

Lançon-Provence

Le Puy-Sainte-Réparade

Le Rove

Le Tholonet

Les Baux-de-Provence

Les Pennes-Mirabeau



Maillane

Mallemort

Marignane

Martigues

Mas-Blanc-des-Alpilles

Maussane-les-Alpilles

Meyrargues

Meyreuil

Mimet

Miramas

Mollégès

Mouriès



Noves



Orgon



Paradou

Pélissanne

Peynier

Peypin

Peyrolles-en-Provence

Plan-d'Orgon

Plan-de-Cuques

Port-Saint-Louis-du-Rhône

Port-de-Bouc

Puyloubier



Rognac

Rognes

Rognonas

Roquefort-la-Bédoule

Roquevaire

Rousset



Saint-Andiol

Saint-Antonin-sur-Bayon

Saint-Cannat

Saint-Chamas

Saint-Estève-Janson

Saint-Étienne-du-Grès

Saint-Marc-Jaumegarde

Saint-Martin-de-Crau

Saint-Mitre-les-Remparts

Saint-Paul-lès-Durance

Saint-Pierre-de-Mézoargues

Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Savournin

Saint-Victoret

Saintes-Maries-de-la-Mer

Salon-de-Provence

Sausset-les-Pins

Sénas

Septèmes-les-Vallons

Simiane-Collongue



Tarascon

Trets



Vauvenargues

Velaux

Venelles

Ventabren

Vernègues

Verquières

Vitrolles



Les 119 communes des Bouches-du-Rhône

Marseille

Aix-en-Provence

Allauch

Alleins

Arles

Aubagne

Aureille

Auriol

Aurons

Barbentane

Beaurecueil

Belcodène

Berre-l'Étang

Bouc-Bel-Air

Boulbon

Cabannes

Cabriès

Cadolive

Carnoux-en-Provence

Carry-le-Rouet

Cassis

Ceyreste

Charleval

Châteauneuf-le-Rouge

Châteauneuf-les-Martigues

Châteaurenard

Cornillon-Confoux

Coudoux

Cuges-les-Pins

Éguilles

Ensuès-la-Redonne

Eygalières

Eyguières

Eyragues

Fontvieille

Fos-sur-Mer

Fuveau

Gardanne

Gémenos

Gignac-la-Nerthe

Grans

Graveson

Gréasque

Istres

Jouques

La Barben

La Bouilladisse

La Ciotat

La Destrousse

La Fare-les-Oliviers

La Penne-sur-Huveaune

La Roque-d'Anthéron

Lamanon

Lambesc

Lançon-Provence

Le Puy-Sainte-Réparade

Le Rove

Le Tholonet

Les Baux-de-Provence

Les Pennes-Mirabeau

Maillane

Mallemort

Marignane

Martigues

Mas-Blanc-des-Alpilles

Maussane-les-Alpilles

Meyrargues

Meyreuil

Mimet

Miramas

Mollégès

Mouriès

Noves

Orgon

Paradou

Pélissanne

Peynier

Peypin

Peyrolles-en-Provence

Plan-d'Orgon

Plan-de-Cuques

Port-Saint-Louis-du-Rhône

Port-de-Bouc

Puyloubier

Rognac

Rognes

Rognonas

Roquefort-la-Bédoule

Roquevaire

Rousset

Saint-Andiol

Saint-Antonin-sur-Bayon

Saint-Cannat

Saint-Chamas

Saint-Estève-Janson

Saint-Étienne-du-Grès

Saint-Marc-Jaumegarde

Saint-Martin-de-Crau

Saint-Mitre-les-Remparts

Saint-Paul-lès-Durance

Saint-Pierre-de-Mézoargues

Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Savournin

Saint-Victoret

Saintes-Maries-de-la-Mer

Salon-de-Provence

Sausset-les-Pins

Sénas

Septèmes-les-Vallons

Simiane-Collongue

Tarascon

Trets

Vauvenargues

Velaux

Venelles

Ventabren

Vernègues

Verquières

Vitrolles

Marseille

Aix-en-Provence

Allauch

Alleins

Arles

Aubagne

Aureille

Auriol

Aurons

Barbentane

Beaurecueil

Belcodène

Berre-l'Étang

Bouc-Bel-Air

Boulbon

Cabannes

Cabriès

Cadolive

Carnoux-en-Provence

Carry-le-Rouet

Cassis

Ceyreste

Charleval

Châteauneuf-le-Rouge

Châteauneuf-les-Martigues

Châteaurenard

Cornillon-Confoux

Coudoux

Cuges-les-Pins

Éguilles

Ensuès-la-Redonne

Eygalières

Eyguières

Eyragues

Fontvieille

Fos-sur-Mer

Fuveau

Gardanne

Gémenos

Gignac-la-Nerthe

Grans

Graveson

Gréasque

Istres

Jouques

La Barben

La Bouilladisse

La Ciotat

La Destrousse

La Fare-les-Oliviers

La Penne-sur-Huveaune

La Roque-d'Anthéron

Lamanon

Lambesc

Lançon-Provence

Le Puy-Sainte-Réparade

Le Rove

Le Tholonet

Les Baux-de-Provence

Les Pennes-Mirabeau

Maillane

Mallemort

Marignane

Martigues

Mas-Blanc-des-Alpilles

Maussane-les-Alpilles

Meyrargues

Meyreuil

Mimet

Miramas

Mollégès

Mouriès

Noves

Orgon

Paradou

Pélissanne

Peynier

Peypin

Peyrolles-en-Provence

Plan-d'Orgon

Plan-de-Cuques

Port-Saint-Louis-du-Rhône

Port-de-Bouc

Puyloubier

Rognac

Rognes

Rognonas

Roquefort-la-Bédoule

Roquevaire

Rousset

Saint-Andiol

Saint-Antonin-sur-Bayon

Saint-Cannat

Saint-Chamas

Saint-Estève-Janson

Saint-Étienne-du-Grès

Saint-Marc-Jaumegarde

Saint-Martin-de-Crau

Saint-Mitre-les-Remparts

Saint-Paul-lès-Durance

Saint-Pierre-de-Mézoargues

Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Savournin

Saint-Victoret

Saintes-Maries-de-la-Mer

Salon-de-Provence

Sausset-les-Pins

Sénas

Septèmes-les-Vallons

Simiane-Collongue

Tarascon

Trets

Vauvenargues

Velaux

Venelles

Ventabren

Vernègues

Verquières

Vitrolles

Les 528 communes du Calvados

Caen



Ablon

Agy

Amayé-sur-Orne

Amayé-sur-Seulles

Amfreville

Angerville

Anisy

Annebault

Arganchy

Argences

Arromanches-les-Bains

Asnelles

Asnières-en-Bessin

Auberville

Aubigny

Audrieu

Aure sur Mer

Aurseulles

Authie

Auvillars

Avenay



Balleroy-sur-Drôme

Banneville-la-Campagne

Banville

Barbery

Barbeville

Barneville-la-Bertran

Baron-sur-Odon

Barou-en-Auge

Basly

Basseneville

Bavent

Bayeux

Bazenville

Beaufour-Druval

Beaumais

Beaumesnil

Beaumont-en-Auge

Belle Vie en Auge

Bellengreville

Benerville-sur-Mer

Bénouville

Bény-sur-Mer

Bernesq

Bernières-d'Ailly

Bernières-sur-Mer

Beuvillers

Beuvron-en-Auge

Biéville-Beuville

Blainville-sur-Orne

Blangy-le-Château

Blay

Blonville-sur-Mer

Bonnebosq

Bonnemaison

Bonneville-la-Louvet

Bonneville-sur-Touques

Bonnœil

Bons-Tassilly

Bougy

Boulon

Bourgeauville

Bourguébus

Branville

Brémoy

Bretteville-le-Rabet

Bretteville-sur-Laize

Bretteville-sur-Odon

Bréville-les-Monts

Bricqueville

Brucourt

Bucéels



Cabourg

Cagny

Cahagnes

Cahagnolles

Cairon

Cambes-en-Plaine

Cambremer

Campagnolles

Campigny

Canapville

Canchy

Canteloup

Carcagny

Cardonville

Carpiquet

Cartigny-l'Épinay

Castillon

Castillon-en-Auge

Castine-en-Plaine

Caumont-sur-Aure

Cauvicourt

Cauville

Cernay

Cesny-aux-Vignes

Cesny-les-Sources

Chouain

Cintheaux

Clarbec

Clécy

Cléville

Colleville-Montgomery

Colleville-sur-Mer

Colombelles

Colombières

Colombiers-sur-Seulles

Colomby-Anguerny

Combray

Commes

Condé-en-Normandie

Condé-sur-Ifs

Condé-sur-Seulles

Coquainvilliers

Cordebugle

Cordey

Cormelles-le-Royal

Cormolain

Cossesseville

Cottun

Courcy

Courseulles-sur-Mer

Courtonne-la-Meurdrac

Courtonne-les-Deux-Églises

Courvaudon

Crépon

Cresserons

Cresseveuille

Creully sur Seulles

Cricquebœuf

Cricqueville-en-Auge

Cricqueville-en-Bessin

Cristot

Crocy

Croisilles

Crouay

Culey-le-Patry

Cussy

Cuverville



Damblainville

Danestal

Deauville

Démouville

Deux-Jumeaux

Dialan sur Chaîne

Dives-sur-Mer

Donnay

Douville-en-Auge

Douvres-la-Délivrande

Dozulé

Drubec

Ducy-Sainte-Marguerite



Ellon

Émiéville

Englesqueville-en-Auge

Englesqueville-la-Percée

Épaney

Épinay-sur-Odon

Épron

Équemauville

Eraines

Ernes

Escoville

Espins

Esquay-Notre-Dame

Esquay-sur-Seulles

Esson

Estrées-la-Campagne

Éterville

Étréham

Évrecy



Falaise

Fauguernon

Feuguerolles-Bully

Fierville-les-Parcs

Firfol

Fleury-sur-Orne

Fontaine-Étoupefour

Fontaine-Henry

Fontaine-le-Pin

Fontenay-le-Marmion

Fontenay-le-Pesnel

Formentin

Formigny La Bataille

Foulognes

Fourches

Fourneaux-le-Val

Fourneville

Frénouville

Fresné-la-Mère

Fresney-le-Puceux

Fresney-le-Vieux

Fumichon



Gavrus

Géfosse-Fontenay

Genneville

Gerrots

Giberville

Glanville

Glos

Gonneville-en-Auge

Gonneville-sur-Honfleur

Gonneville-sur-Mer

Goustranville

Gouvix

Grainville-Langannerie

Grainville-sur-Odon

Grandcamp-Maisy

Grangues

Graye-sur-Mer

Grentheville

Grimbosq

Guéron



Hermanville-sur-Mer

Hermival-les-Vaux

Hérouville-Saint-Clair

Hérouvillette

Heuland

Honfleur

Hotot-en-Auge

Hottot-les-Bagues

Houlgate



Ifs

Isigny-sur-Mer



Janville

Jort

Juaye-Mondaye

Juvigny-sur-Seulles



L'Hôtellerie

La Bazoque

La Boissière

La Caine

La Cambe

La Folie

La Folletière-Abenon

La Hoguette

La Houblonnière

La Pommeraye

La Rivière-Saint-Sauveur

La Roque-Baignard

La Vespière-Friardel

La Villette

Laize-Clinchamps

Landelles-et-Coupigny

Landes-sur-Ajon

Langrune-sur-Mer

Le Bô

Le Breuil-en-Auge

Le Breuil-en-Bessin

Le Brévedent

Le Bû-sur-Rouvres

Le Castelet

Le Détroit

Le Faulq

Le Fournet

Le Fresne-Camilly

Le Hom

Le Manoir

Le Marais-la-Chapelle

Le Mesnil-Eudes

Le Mesnil-Guillaume

Le Mesnil-Robert

Le Mesnil-Simon

Le Mesnil-Villement

Le Mesnil-au-Grain

Le Mesnil-sur-Blangy

Le Molay-Littry

Le Pin

Le Pré-d'Auge

Le Theil-en-Auge

Le Torquesne

Le Tronquay

Le Vey

Léaupartie

Leffard

Les Authieux-sur-Calonne

Les Isles-Bardel

Les Loges

Les Loges-Saulces

Les Monceaux

Les Monts d'Aunay

Les Moutiers-en-Auge

Les Moutiers-en-Cinglais

Lessard-et-le-Chêne

Lingèvres

Lion-sur-Mer

Lisieux

Lison

Lisores

Litteau

Livarot-Pays-d'Auge

Longues-sur-Mer

Longueville

Longvillers

Loucelles

Louvagny

Louvigny

Luc-sur-Mer



Magny-en-Bessin

Maisoncelles-Pelvey

Maisoncelles-sur-Ajon

Maisons

Maizet

Maizières

Malherbe-sur-Ajon

Maltot

Mandeville-en-Bessin

Manerbe

Manneville-la-Pipard

Manvieux

Marolles

Martainville

Martigny-sur-l'Ante

Mathieu

May-sur-Orne

Merville-Franceville-Plage

Méry-Bissières-en-Auge

Meslay

Meuvaines

Mézidon Vallée d'Auge

Monceaux-en-Bessin

Mondeville

Mondrainville

Monfréville

Montfiquet

Montigny

Montillières-sur-Orne

Montreuil-en-Auge

Monts-en-Bessin

Morteaux-Coulibœuf

Mosles

Mouen

Moulines

Moulins en Bessin

Moult-Chicheboville

Moyaux

Mutrécy



Nonant

Norolles

Noron-l'Abbaye

Noron-la-Poterie

Norrey-en-Auge

Notre-Dame-d'Estrées-Corbon

Notre-Dame-de-Livaye

Noues de Sienne



Olendon

Orbec

Osmanville

Ouézy

Ouffières

Ouilly-du-Houley

Ouilly-le-Tesson

Ouilly-le-Vicomte

Ouistreham



Parfouru-sur-Odon

Pennedepie

Périers-en-Auge

Périers-sur-le-Dan

Périgny

Perrières

Pertheville-Ners

Petiville

Pierrefitte-en-Auge

Pierrefitte-en-Cinglais

Pierrepont

Planquery

Plumetot

Pont-Bellanger

Pont-d'Ouilly

Pont-l'Évêque

Pontécoulant

Ponts sur Seulles

Port-en-Bessin-Huppain

Potigny

Préaux-Bocage

Prêtreville

Putot-en-Auge



Quetteville



Ranchy

Ranville

Rapilly

Repentigny

Reux

Reviers

Rocques

Rosel

Rots

Rouvres

Rubercy

Rumesnil

Ryes



Saint-André-d'Hébertot

Saint-André-sur-Orne

Saint-Arnoult

Saint-Aubin-d'Arquenay

Saint-Aubin-des-Bois

Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Benoît-d'Hébertot

Saint-Côme-de-Fresné

Saint-Contest

Saint-Denis-de-Mailloc

Saint-Denis-de-Méré

Saint-Désir

Saint-Étienne-la-Thillaye

Saint-Gatien-des-Bois

Saint-Germain-Langot

Saint-Germain-de-Livet

Saint-Germain-du-Pert

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Saint-Germain-le-Vasson

Saint-Hymer

Saint-Jean-de-Livet

Saint-Jouin

Saint-Julien-sur-Calonne

Saint-Lambert

Saint-Laurent-de-Condel

Saint-Laurent-sur-Mer

Saint-Léger-Dubosq

Saint-Louet-sur-Seulles

Saint-Loup-Hors

Saint-Manvieu-Norrey

Saint-Marcouf

Saint-Martin-aux-Chartrains

Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière

Saint-Martin-de-Blagny

Saint-Martin-de-Fontenay

Saint-Martin-de-Mailloc

Saint-Martin-de-Mieux

Saint-Martin-de-la-Lieue

Saint-Martin-des-Entrées

Saint-Omer

Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger

Saint-Ouen-le-Pin

Saint-Pair

Saint-Paul-du-Vernay

Saint-Philbert-des-Champs

Saint-Pierre-Azif

Saint-Pierre-Canivet

Saint-Pierre-des-Ifs

Saint-Pierre-du-Bû

Saint-Pierre-du-Fresne

Saint-Pierre-du-Jonquet

Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Rémy

Saint-Samson

Saint-Sylvain

Saint-Vaast-en-Auge

Saint-Vaast-sur-Seulles

Saint-Vigor-le-Grand

Sainte-Croix-sur-Mer

Sainte-Honorine-de-Ducy

Sainte-Honorine-du-Fay

Sainte-Marguerite-d'Elle

Sainte-Marie-Outre-l'Eau

Sallen

Sallenelles

Sannerville

Saon

Saonnet

Sassy

Seulline

Soignolles

Soliers

Sommervieu

Soulangy

Souleuvre en Bocage

Soumont-Saint-Quentin

Subles

Sully

Surrain

Surville



Terres de Druance

Tessel

Thaon

Thue et Mue

Tilly-sur-Seulles

Touffréville

Touques

Tour-en-Bessin

Tourgéville

Tournières

Tourville-en-Auge

Tourville-sur-Odon

Tracy-Bocage

Tracy-sur-Mer

Tréprel

Trévières

Troarn

Trouville-sur-Mer

Trungy



Urville

Ussy



Vacognes-Neuilly

Val d'Arry

Val de Drôme

Val-de-Vie

Valambray

Valdallière

Valorbiquet

Valsemé

Varaville

Vaucelles

Vauville

Vaux-sur-Aure

Vaux-sur-Seulles

Vendes

Vendeuvre

Ver-sur-Mer

Versainville

Verson

Vicques

Victot-Pontfol

Vienne-en-Bessin

Vierville-sur-Mer

Vieux

Vieux-Bourg

Vignats

Villers-Bocage

Villers-Canivet

Villers-sur-Mer

Villerville

Villons-les-Buissons

Villy-Bocage

Villy-lez-Falaise

Vimont

Vire Normandie

Les 124 communes de Corse-du-Sud

Ajaccio

Afa

Alata

Albitreccia

Altagène

Ambiegna

Appietto

Arbellara

Arbori

Argiusta-Moriccio

Arro

Aullène

Azilone-Ampaza

Azzana



Balogna

Bastelica

Bastelicaccia

Belvédère-Campomoro

Bilia

Bocognano

Bonifacio



Calcatoggio

Campo

Cannelle

Carbini

Carbuccia

Cardo-Torgia

Cargèse

Cargiaca

Casaglione

Casalabriva

Cauro

Ciamannacce

Coggia

Cognocoli-Monticchi

Conca

Corrano

Coti-Chiavari

Cozzano

Cristinacce

Cuttoli-Corticchiato



Eccica-Suarella

Évisa



Figari

Foce

Forciolo

Fozzano

Frasseto



Giuncheto

Granace

Grossa

Grosseto-Prugna

Guagno

Guargualé

Guitera-les-Bains



Lecci

Letia

Levie

Lopigna

Loreto-di-Tallano



Marignana

Mela

Moca-Croce

Monacia-d'Aullène

Murzo



Ocana

Olivese

Olmeto

Olmiccia

Orto

Osani

Ota



Palneca

Partinello

Pastricciola

Peri

Petreto-Bicchisano

Piana

Pianottoli-Caldarello

Pietrosella

Pila-Canale

Poggiolo

Porto-Vecchio

Propriano



Quasquara

Quenza



Renno

Rezza

Rosazia



Sainte-Lucie-de-Tallano

Salice

Sampolo

San-Gavino-di-Carbini

Sant'Andréa-d'Orcino

Santa-Maria-Figaniella

Santa-Maria-Siché

Sari-Solenzara

Sari-d'Orcino

Sarrola-Carcopino

Sartène

Serra-di-Ferro

Serra-di-Scopamène

Serriera

Soccia

Sollacaro

Sorbollano

Sotta



Tasso

Tavaco

Tavera

Tolla



Ucciani

Urbalacone



Valle-di-Mezzana

Vero

Vico

Viggianello

Villanova



Zérubia

Zévaco

Zicavo

Zigliara

Zonza

Zoza

Les 698 communes de Côte-d'Or

Dijon



Agencourt

Agey

Ahuy

Aignay-le-Duc

Aiserey

Aisey-sur-Seine

Aisy-sous-Thil

Alise-Sainte-Reine

Allerey

Aloxe-Corton

Ampilly-le-Sec

Ampilly-les-Bordes

Ancey

Antheuil

Antigny-la-Ville

Arc-sur-Tille

Arceau

Arcenant

Arcey

Arconcey

Argilly

Arnay-le-Duc

Arnay-sous-Vitteaux

Arrans

Asnières-en-Montagne

Asnières-lès-Dijon

Athée

Athie

Aubaine

Aubigny-en-Plaine

Aubigny-la-Ronce

Aubigny-lès-Sombernon

Autricourt

Auvillars-sur-Saône

Auxant

Auxey-Duresses

Auxonne

Avelanges

Avosnes

Avot



Bagnot

Baigneux-les-Juifs

Balot

Barbirey-sur-Ouche

Bard-le-Régulier

Bard-lès-Époisses

Barges

Barjon

Baubigny

Baulme-la-Roche

Beaulieu

Beaumont-sur-Vingeanne

Beaune

Beaunotte

Beire-le-Châtel

Beire-le-Fort

Belan-sur-Ource

Bellefond

Belleneuve

Bellenod-sur-Seine

Bellenot-sous-Pouilly

Beneuvre

Benoisey

Bessey-en-Chaume

Bessey-la-Cour

Bessey-lès-Cîteaux

Beurey-Bauguay

Beurizot

Bévy

Bèze

Bézouotte

Billey

Billy-lès-Chanceaux

Binges

Bissey-la-Côte

Bissey-la-Pierre

Blagny-sur-Vingeanne

Blaisy-Bas

Blaisy-Haut

Blancey

Blanot

Bligny-le-Sec

Bligny-lès-Beaune

Bligny-sur-Ouche

Boncourt-le-Bois

Bonnencontre

Boudreville

Bouhey

Bouilland

Bouix

Bourberain

Bousselange

Boussenois

Boussey

Boux-sous-Salmaise

Bouze-lès-Beaune

Brain

Braux

Brazey-en-Morvan

Brazey-en-Plaine

Brémur-et-Vaurois

Bressey-sur-Tille

Bretenière

Bretigny

Brianny

Brion-sur-Ource

Brochon

Brognon

Broin

Broindon

Buffon

Buncey

Bure-les-Templiers

Busseaut

Busserotte-et-Montenaille

Bussières

Bussy-la-Pesle

Bussy-le-Grand

Buxerolles



Censerey

Cérilly

Cessey-sur-Tille

Chaignay

Chailly-sur-Armançon

Chambain

Chambeire

Chamblanc

Chambolle-Musigny

Chambœuf

Chamesson

Champ-d'Oiseau

Champagne-sur-Vingeanne

Champagny

Champdôtre

Champeau-en-Morvan

Champignolles

Champrenault

Chanceaux

Channay

Charencey

Charigny

Charmes

Charny

Charrey-sur-Saône

Charrey-sur-Seine

Chassagne-Montrachet

Chassey

Châteauneuf

Châtellenot

Châtillon-sur-Seine

Chaudenay-la-Ville

Chaudenay-le-Château

Chaugey

Chaume-et-Courchamp

Chaume-lès-Baigneux

Chaumont-le-Bois

Chaux

Chazeuil

Chazilly

Chemin-d'Aisey

Chenôve

Cheuge

Chevannay

Chevannes

Chevigny-Saint-Sauveur

Chevigny-en-Valière

Chivres

Chorey-les-Beaune

Cirey-lès-Pontailler

Civry-en-Montagne

Clamerey

Clénay

Cléry

Clomot

Collonges-et-Premières

Collonges-lès-Bévy

Colombier

Combertault

Comblanchien

Commarin

Corberon

Corcelles-les-Arts

Corcelles-lès-Cîteaux

Corcelles-les-Monts

Corgengoux

Corgoloin

Cormot-Vauchignon

Corpeau

Corpoyer-la-Chapelle

Corrombles

Corsaint

Couchey

Coulmier-le-Sec

Courban

Courcelles-Frémoy

Courcelles-lès-Montbard

Courcelles-lès-Semur

Courlon

Courtivron

Couternon

Créancey

Crécey-sur-Tille

Crépand

Crugey

Cuiserey

Culètre

Curley

Curtil-Saint-Seine

Curtil-Vergy

Cussey-les-Forges

Cussy-la-Colonne

Cussy-le-Châtel



Daix

Dampierre-en-Montagne

Dampierre-et-Flée

Darcey

Darois

Détain-et-Bruant

Diancey

Diénay

Dompierre-en-Morvan

Drambon

Drée

Duesme



Ébaty

Échalot

Échannay

Échenon

Échevannes

Échevronne

Échigey

Écutigny

Éguilly

Épagny

Épernay-sous-Gevrey

Époisses

Éringes

Esbarres

Essarois

Essey

Étais

Étalante

Étaules

Étevaux

Étormay

Étrochey



Fain-lès-Montbard

Fain-lès-Moutiers

Fauverney

Faverolles-lès-Lucey

Fénay

Fixin

Flacey

Flagey-Echézeaux

Flagey-lès-Auxonne

Flammerans

Flavignerot

Flavigny-sur-Ozerain

Fleurey-sur-Ouche

Foissy

Foncegrive

Fontaine-Française

Fontaine-lès-Dijon

Fontaines-en-Duesmois

Fontaines-les-Sèches

Fontangy

Fontenelle

Forléans

Fraignot-et-Vesvrotte

Francheville

Franxault

Frénois

Fresnes

Frôlois

Fussey



Gemeaux

Genay

Genlis

Gergueil

Gerland

Gevrey-Chambertin

Gevrolles

Gilly-lès-Cîteaux

Gissey-le-Vieil

Gissey-sous-Flavigny

Gissey-sur-Ouche

Glanon

Gomméville

Grancey-le-Château-Neuvelle

Grancey-sur-Ource

Grenant-lès-Sombernon

Grésigny-Sainte-Reine

Grignon

Griselles

Grosbois-en-Montagne

Grosbois-lès-Tichey

Gurgy-la-Ville

Gurgy-le-Château



Hauteroche

Hauteville-lès-Dijon

Heuilley-sur-Saône



Is-sur-Tille

Izeure

Izier



Jailly-les-Moulins

Jallanges

Jancigny

Jeux-lès-Bard

Jouey

Jours-lès-Baigneux

Juillenay

Juilly



L'Étang-Vergy

La Bussière-sur-Ouche

La Chaume

La Motte-Ternant

La Roche-Vanneau

La Roche-en-Brenil

La Rochepot

La Villeneuve-les-Convers

Labergement-Foigney

Labergement-lès-Auxonne

Labergement-lès-Seurre

Labruyère

Lacanche

Lacour-d'Arcenay

Ladoix-Serrigny

Laignes

Lamarche-sur-Saône

Lamargelle

Lantenay

Lanthes

Lantilly

Laperrière-sur-Saône

Larrey

Le Fête

Le Meix

Le Val-Larrey

Lechâtelet

Léry

Les Goulles

Les Maillys

Leuglay

Levernois

Licey-sur-Vingeanne

Liernais

Lignerolles

Longchamp

Longeault-Pluvault

Longecourt-en-Plaine

Longecourt-lès-Culêtre

Longvic

Losne

Louesme

Lucenay-le-Duc

Lucey

Lusigny-sur-Ouche

Lux



Maconge

Magnien

Magny-Lambert

Magny-Montarlot

Magny-Saint-Médard

Magny-la-Ville

Magny-lès-Aubigny

Magny-lès-Villers

Magny-sur-Tille

Maisey-le-Duc

Mâlain

Maligny

Manlay

Marandeuil

Marcellois

Marcenay

Marcheseuil

Marcigny-sous-Thil

Marcilly-Ogny

Marcilly-et-Dracy

Marcilly-sur-Tille

Marey-lès-Fussey

Marey-sur-Tille

Marigny-le-Cahouët

Marigny-lès-Reullée

Marliens

Marmagne

Marsannay-la-Côte

Marsannay-le-Bois

Martrois

Massingy

Massingy-lès-Semur

Massingy-lès-Vitteaux

Mauvilly

Mavilly-Mandelot

Maxilly-sur-Saône

Meilly-sur-Rouvres

Meloisey

Menesble

Ménessaire

Ménétreux-le-Pitois

Merceuil

Mesmont

Messanges

Messigny-et-Vantoux

Meuilley

Meulson

Meursanges

Meursault

Millery

Mimeure

Minot

Mirebeau-sur-Bèze

Missery

Moitron

Molesme

Molinot

Moloy

Molphey

Mont-Saint-Jean

Montagny-lès-Beaune

Montagny-lès-Seurre

Montbard

Montberthault

Montceau-et-Écharnant

Monthelie

Montigny-Montfort

Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne

Montigny-Saint-Barthélemy

Montigny-sur-Armançon

Montigny-sur-Aube

Montlay-en-Auxois

Montliot-et-Courcelles

Montmain

Montmançon

Montmoyen

Montoillot

Montot

Morey-Saint-Denis

Mosson

Moutiers-Saint-Jean

Musigny

Mussy-la-Fosse



Nan-sous-Thil

Nantoux

Nesle-et-Massoult

Neuilly-Crimolois

Nicey

Nod-sur-Seine

Nogent-lès-Montbard

Noidan

Noiron-sous-Gevrey

Noiron-sur-Bèze

Noiron-sur-Seine

Nolay

Norges-la-Ville

Normier

Nuits-Saint-Georges



Obtrée

Oigny

Oisilly

Orain

Orgeux

Origny

Orret

Orville

Ouges



Pagny-la-Ville

Pagny-le-Château

Painblanc

Panges

Pasques

Pellerey

Pernand-Vergelesses

Perrigny-lès-Dijon

Perrigny-sur-l'Ognon

Pichanges

Planay

Plombières-lès-Dijon

Pluvet

Poinçon-lès-Larrey

Poiseul-la-Grange

Poiseul-la-Ville-et-Laperrière

Poiseul-lès-Saulx

Pommard

Poncey-lès-Athée

Poncey-sur-l'Ignon

Pont

Pont-et-Massène

Pontailler-sur-Saône

Posanges

Pothières

Pouillenay

Pouilly-en-Auxois

Pouilly-sur-Saône

Pouilly-sur-Vingeanne

Prâlon

Précy-sous-Thil

Premeaux-Prissey

Prenois

Prusly-sur-Ource

Puits

Puligny-Montrachet



Quemigny-sur-Seine

Quetigny

Quincerot

Quincey

Quincy-le-Vicomte



Recey-sur-Ource

Remilly-en-Montagne

Remilly-sur-Tille

Renève

Reulle-Vergy

Riel-les-Eaux

Rochefort-sur-Brévon

Roilly

Rougemont

Rouvray

Rouvres-en-Plaine

Rouvres-sous-Meilly

Ruffey-lès-Beaune

Ruffey-lès-Echirey



Sacquenay

Saffres

Saint-Andeux

Saint-Anthot

Saint-Apollinaire

Saint-Aubin

Saint-Bernard

Saint-Broing-les-Moines

Saint-Didier

Saint-Euphrône

Saint-Germain-de-Modéon

Saint-Germain-le-Rocheux

Saint-Germain-lès-Senailly

Saint-Hélier

Saint-Jean-de-Bœuf

Saint-Jean-de-Losne

Saint-Julien

Saint-Léger-Triey

Saint-Marc-sur-Seine

Saint-Martin-de-la-Mer

Saint-Martin-du-Mont

Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Saint-Mesmin

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Saint-Philibert

Saint-Pierre-en-Vaux

Saint-Prix-lès-Arnay

Saint-Rémy

Saint-Romain

Saint-Sauveur

Saint-Seine-en-Bâche

Saint-Seine-l'Abbaye

Saint-Seine-sur-Vingeanne

Saint-Symphorien-sur-Saône

Saint-Thibault

Saint-Usage

Saint-Victor-sur-Ouche

Sainte-Colombe-en-Auxois

Sainte-Colombe-sur-Seine

Sainte-Marie-la-Blanche

Sainte-Marie-sur-Ouche

Sainte-Sabine

Salives

Salmaise

Samerey

Santenay

Santosse

Saulieu

Saulon-la-Chapelle

Saulon-la-Rue

Saulx-le-Duc

Saussey

Saussy

Savigny-le-Sec

Savigny-lès-Beaune

Savigny-sous-Mâlain

Savilly

Savoisy

Savolles

Savouges

Segrois

Seigny

Selongey

Semarey

Semezanges

Semond

Semur-en-Auxois

Senailly

Sennecey-lès-Dijon

Seurre

Sincey-lès-Rouvray

Soirans

Soissons-sur-Nacey

Sombernon

Souhey

Source-Seine

Soussey-sur-Brionne

Spoy

Sussey



Tailly

Talant

Talmay

Tanay

Tarsul

Tart

Tart-le-Bas

Tellecey

Ternant

Terrefondrée

Thenissey

Thoires

Thoisy-la-Berchère

Thoisy-le-Désert

Thomirey

Thorey-en-Plaine

Thorey-sous-Charny

Thorey-sur-Ouche

Thoste

Thury

Tichey

Til-Châtel

Tillenay

Torcy-et-Pouligny

Touillon

Toutry

Tréclun

Trochères

Trouhans

Trouhaut

Trugny

Turcey



Uncey-le-Franc

Urcy



Val-Mont

Val-Suzon

Valforêt

Vandenesse-en-Auxois

Vannaire

Vanvey

Varanges

Varois-et-Chaignot

Vaux-Saules

Veilly

Velars-sur-Ouche

Velogny

Venarey-les-Laumes

Verdonnet

Vernois-lès-Vesvres

Vernot

Véronnes

Verrey-sous-Drée

Verrey-sous-Salmaise

Vertault

Vesvres

Veuvey-sur-Ouche

Veuxhaulles-sur-Aube

Vianges

Vic-de-Chassenay

Vic-des-Prés

Vic-sous-Thil

Vieilmoulin

Vielverge

Vieux-Château

Viévigne

Viévy

Vignoles

Villaines-en-Duesmois

Villaines-les-Prévôtes

Villargoix

Villars-Fontaine

Villars-et-Villenotte

Villeberny

Villebichot

Villecomte

Villedieu

Villeferry

Villeneuve-sous-Charigny

Villers-Patras

Villers-Rotin

Villers-la-Faye

Villers-les-Pots

Villey-sur-Tille

Villiers-en-Morvan

Villiers-le-Duc

Villotte-Saint-Seine

Villotte-sur-Ource

Villy-en-Auxois

Villy-le-Moutier

Viserny

Vitteaux

Vix

Volnay

Vonges

Vosne-Romanée

Voudenay

Vougeot

Voulaines-les-Templiers

Les 364 communes de la Drôme

Valence



Albon

Aleyrac

Alixan

Allan

Allex

Ambonil

Ancône

Andancette

Anneyron

Aouste-sur-Sye

Arnayon

Arpavon

Arthémonay

Aubenasson

Aubres

Aucelon

Aulan

Aurel

Autichamp



Ballons

Barbières

Barcelonne

Barnave

Barret-de-Lioure

Barsac

Bathernay

Beaufort-sur-Gervanne

Beaumont-Monteux

Beaumont-en-Diois

Beaumont-lès-Valence

Beauregard-Baret

Beaurières

Beausemblant

Beauvallon

Beauvoisin

Bellecombe-Tarendol

Bellegarde-en-Diois

Bénivay-Ollon

Bésayes

Bésignan

Bézaudun-sur-Bîne

Bonlieu-sur-Roubion

Bouchet

Boulc

Bourdeaux

Bourg-de-Péage

Bourg-lès-Valence

Bouvante

Bouvières

Bren

Brette

Buis-les-Baronnies



Chabeuil

Chabrillan

Chalancon

Chamaloc

Chamaret

Chanos-Curson

Chantemerle-les-Blés

Chantemerle-lès-Grignan

Charens

Charmes-sur-l'Herbasse

Charols

Charpey

Chastel-Arnaud

Châteaudouble

Châteauneuf-de-Bordette

Châteauneuf-de-Galaure

Châteauneuf-du-Rhône

Châteauneuf-sur-Isère

Châtillon-Saint-Jean

Châtillon-en-Diois

Chatuzange-le-Goubet

Chaudebonne

Chauvac-Laux-Montaux

Chavannes

Clansayes

Claveyson

Cléon-d'Andran

Clérieux

Cliousclat

Cobonne

Colonzelle

Combovin

Comps

Condillac

Condorcet

Cornillac

Cornillon-sur-l'Oule

Crépol

Crest

Crozes-Hermitage

Crupies

Curnier



Die

Dieulefit

Divajeu

Donzère



Échevis

Épinouze

Érôme

Espeluche

Espenel

Establet

Étoile-sur-Rhône

Eurre

Eygalayes

Eygaliers

Eygluy-Escoulin

Eymeux

Eyroles

Eyzahut



Fay-le-Clos

Félines-sur-Rimandoule

Ferrassières

Francillon-sur-Roubion



Génissieux

Gervans

Geyssans

Gigors-et-Lozeron

Glandage

Grane

Granges-les-Beaumont

Grignan

Gumiane



Hauterives

Hostun



Izon-la-Bruisse



Jaillans

Jonchères



La Bâtie-Rolland

La Bâtie-des-Fonds

La Baume-Cornillane

La Baume-d'Hostun

La Baume-de-Transit

La Bégude-de-Mazenc

La Chapelle-en-Vercors

La Charce

La Chaudière

La Coucourde

La Garde-Adhémar

La Laupie

La Motte-Chalancon

La Motte-Fanjas

La Motte-de-Galaure

La Penne-sur-l'Ouvèze

La Répara-Auriples

La Roche-de-Glun

La Roche-sur-Grane

La Roche-sur-le-Buis

La Rochette-du-Buis

La Touche

Laborel

Lachau

Lapeyrouse-Mornay

Larnage

Laval-d'Aix

Laveyron

Le Chaffal

Le Chalon

Le Grand-Serre

Le Pègue

Le Poët-Célard

Le Poët-Laval

Le Poët-Sigillat

Le Poët-en-Percip

Lemps

Lens-Lestang

Léoncel

Les Granges-Gontardes

Les Pilles

Les Prés

Les Tonils

Les Tourrettes

Lesches-en-Diois

Livron-sur-Drôme

Loriol-sur-Drôme

Luc-en-Diois

Lus-la-Croix-Haute



Malataverne

Malissard

Manas

Manthes

Marches

Margès

Marignac-en-Diois

Marsanne

Marsaz

Menglon

Mercurol-Veaunes

Mérindol-les-Oliviers

Mévouillon

Mirabel-aux-Baronnies

Mirabel-et-Blacons

Mirmande

Miscon

Mollans-sur-Ouvèze

Montauban-sur-l'Ouvèze

Montaulieu

Montboucher-sur-Jabron

Montbrison-sur-Lez

Montbrun-les-Bains

Montchenu

Montclar-sur-Gervanne

Montéléger

Montélier

Montélimar

Montferrand-la-Fare

Montfroc

Montguers

Montjoux

Montjoyer

Montlaur-en-Diois

Montmaur-en-Diois

Montmeyran

Montmiral

Montoison

Montréal-les-Sources

Montségur-sur-Lauzon

Montvendre

Moras-en-Valloire

Mornans

Mours-Saint-Eusèbe

Mureils



Nyons



Omblèze

Orcinas

Oriol-en-Royans

Ourches



Parnans

Pelonne

Pennes-le-Sec

Peyrins

Peyrus

Piégon

Piégros-la-Clastre

Pierrelatte

Pierrelongue

Plaisians

Plan-de-Baix

Pommerol

Ponet-et-Saint-Auban

Ponsas

Pont-de-Barret

Pont-de-l'Isère

Pontaix

Portes-en-Valdaine

Portes-lès-Valence

Poyols

Pradelle

Propiac

Puy-Saint-Martin

Puygiron



Ratières

Réauville

Recoubeau-Jansac

Reilhanette

Rémuzat

Rimon-et-Savel

Rioms

Roche-Saint-Secret-Béconne

Rochebaudin

Rochebrune

Rochechinard

Rochefort-Samson

Rochefort-en-Valdaine

Rochefourchat

Rochegude

Romans-sur-Isère

Romeyer

Rottier

Roussas

Rousset-les-Vignes

Roussieux

Roynac



Sahune

Saillans

Saint-Agnan-en-Vercors

Saint-Andéol

Saint-Auban-sur-l'Ouvèze

Saint-Avit

Saint-Bardoux

Saint-Barthélemy-de-Vals

Saint-Benoit-en-Diois

Saint-Christophe-et-le-Laris

Saint-Dizier-en-Diois

Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Saint-Ferréol-Trente-Pas

Saint-Gervais-sur-Roubion

Saint-Jean-en-Royans

Saint-Julien-en-Quint

Saint-Julien-en-Vercors

Saint-Laurent-d'Onay

Saint-Laurent-en-Royans

Saint-Marcel-lès-Sauzet

Saint-Marcel-lès-Valence

Saint-Martin-d'Août

Saint-Martin-en-Vercors

Saint-Martin-le-Colonel

Saint-Maurice-sur-Eygues

Saint-May

Saint-Michel-sur-Savasse

Saint-Nazaire-en-Royans

Saint-Nazaire-le-Désert

Saint-Pantaléon-les-Vignes

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-lès-Romans

Saint-Rambert-d'Albon

Saint-Restitut

Saint-Roman

Saint-Sauveur-Gouvernet

Saint-Sauveur-en-Diois

Saint-Sorlin-en-Valloire

Saint-Thomas-en-Royans

Saint-Uze

Saint-Vallier

Saint-Vincent-la-Commanderie

Sainte-Croix

Sainte-Eulalie-en-Royans

Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze

Sainte-Jalle

Salettes

Salles-sous-Bois

Saou

Saulce-sur-Rhône

Sauzet

Savasse

Séderon

Serves-sur-Rhône

Solaure en Diois

Solérieux

Souspierre

Soyans

Suze

Suze-la-Rousse



Tain-l'Hermitage

Taulignan

Tersanne

Teyssières

Triors

Truinas

Tulette



Upie



Vachères-en-Quint

Val-Maravel

Valaurie

Valdrôme

Valherbasse

Valouse

Vassieux-en-Vercors

Vaunaveys-la-Rochette

Venterol

Vercheny

Verclause

Vercoiran

Véronne

Vers-sur-Méouge

Vesc

Villebois-les-Pins

Villefranche-le-Château

Villeperdrix

Vinsobres

Les 351 communes du Gard

Nîmes



Aigaliers

Aigremont

Aigues-Mortes

Aigues-Vives

Aiguèze

Aimargues

Alès

Allègre-les-Fumades

Alzon

Anduze

Aramon

Argilliers

Arpaillargues-et-Aureillac

Arphy

Arre

Arrigas

Aspères

Aubais

Aubord

Aubussargues

Aujac

Aujargues

Aulas

Aumessas

Avèze



Bagard

Bagnols-sur-Cèze

Barjac

Baron

Beaucaire

Beauvoisin

Bellegarde

Belvézet

Bernis

Bessèges

Bez-et-Esparon

Bezouce

Blandas

Blauzac

Boisset-et-Gaujac

Boissières

Bonnevaux

Bordezac

Boucoiran-et-Nozières

Bouillargues

Bouquet

Bourdic

Bragassargues

Branoux-les-Taillades

Bréau-Mars

Brignon

Brouzet-lès-Alès

Brouzet-lès-Quissac



Cabrières

Caissargues

Calvisson

Campestre-et-Luc

Canaules-et-Argentières

Cannes-et-Clairan

Cardet

Carnas

Carsan

Cassagnoles

Castelnau-Valence

Castillon-du-Gard

Causse-Bégon

Caveirac

Cavillargues

Cendras

Chambon

Chamborigaud

Chusclan

Clarensac

Codognan

Codolet

Collias

Collorgues

Colognac

Combas

Comps

Concoules

Congénies

Connaux

Conqueyrac

Corbès

Corconne

Cornillon

Courry

Crespian

Cros

Cruviers-Lascours



Deaux

Dions

Domazan

Domessargues

Dourbies

Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac



Estézargues

Euzet



Flaux

Foissac

Fons

Fons-sur-Lussan

Fontanès

Fontarèches

Fournès

Fourques

Fressac



Gagnières

Gailhan

Gajan

Gallargues-le-Montueux

Garons

Garrigues-Sainte-Eulalie

Gaujac

Générac

Générargues

Génolhac

Goudargues



Issirac



Jonquières-Saint-Vincent

Junas



L'Estréchure

La Bastide-d'Engras

La Bruguière

La Cadière-et-Cambo

La Calmette

La Capelle-et-Masmolène

La Grand-Combe

La Roque-sur-Cèze

La Rouvière

La Vernarède

Lamelouze

Langlade

Lanuéjols

Lasalle

Laudun-l'Ardoise

Laval-Pradel

Laval-Saint-Roman

Le Cailar

Le Garn

Le Grau-du-Roi

Le Martinet

Le Pin

Le Vigan

Lecques

Lédenon

Lédignan

Les Angles

Les Mages

Les Plans

Les Plantiers

Les Salles-du-Gardon

Lézan

Liouc

Lirac

Logrian-Florian

Lussan



Malons-et-Elze

Mandagout

Manduel

Marguerittes

Martignargues

Maruéjols-lès-Gardon

Massanes

Massillargues-Attuech

Mauressargues

Méjannes-le-Clap

Méjannes-lès-Alès

Meynes

Meyrannes

Mialet

Milhaud

Molières-Cavaillac

Molières-sur-Cèze

Monoblet

Mons

Montagnac

Montaren-et-Saint-Médiers

Montclus

Montdardier

Monteils

Montfaucon

Montfrin

Montignargues

Montmirat

Montpezat

Moulézan

Moussac

Mus



Nages-et-Solorgues

Navacelles

Ners



Orsan

Orthoux-Sérignac-Quilhan



Parignargues

Peyremale

Peyrolles

Pommiers

Pompignan

Pont-Saint-Esprit

Ponteils-et-Brésis

Portes

Potelières

Pougnadoresse

Poulx

Pouzilhac

Puechredon

Pujaut



Quissac



Redessan

Remoulins

Revens

Ribaute-les-Tavernes

Rivières

Robiac-Rochessadoule

Rochefort-du-Gard

Rochegude

Rodilhan

Rogues

Roquedur

Roquemaure

Rousson



Sabran

Saint-Alexandre

Saint-Ambroix

Saint-André-d'Olérargues

Saint-André-de-Majencoules

Saint-André-de-Roquepertuis

Saint-André-de-Valborgne

Saint-Bauzély

Saint-Bénézet

Saint-Bonnet-de-Salendrinque

Saint-Bonnet-du-Gard

Saint-Brès

Saint-Bresson

Saint-Césaire-de-Gauzignan

Saint-Chaptes

Saint-Christol-de-Rodières

Saint-Christol-lez-Alès

Saint-Clément

Saint-Côme-et-Maruéjols

Saint-Denis

Saint-Dézéry

Saint-Dionisy

Saint-Étienne-de-l'Olm

Saint-Étienne-des-Sorts

Saint-Félix-de-Pallières

Saint-Florent-sur-Auzonnet

Saint-Geniès-de-Comolas

Saint-Geniès-de-Malgoirès

Saint-Gervais

Saint-Gervasy

Saint-Gilles

Saint-Hilaire-d'Ozilhan

Saint-Hilaire-de-Brethmas

Saint-Hippolyte-de-Caton

Saint-Hippolyte-de-Montaigu

Saint-Hippolyte-du-Fort

Saint-Jean-de-Ceyrargues

Saint-Jean-de-Crieulon

Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan

Saint-Jean-de-Serres

Saint-Jean-de-Valériscle

Saint-Jean-du-Gard

Saint-Jean-du-Pin

Saint-Julien-de-Cassagnas

Saint-Julien-de-Peyrolas

Saint-Julien-de-la-Nef

Saint-Julien-les-Rosiers

Saint-Just-et-Vacquières

Saint-Laurent-d'Aigouze

Saint-Laurent-de-Carnols

Saint-Laurent-des-Arbres

Saint-Laurent-la-Vernède

Saint-Laurent-le-Minier

Saint-Mamert-du-Gard

Saint-Marcel-de-Careiret

Saint-Martial

Saint-Martin-de-Valgalgues

Saint-Maurice-de-Cazevieille

Saint-Maximin

Saint-Michel-d'Euzet

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire-des-Gardies

Saint-Paul-la-Coste

Saint-Paul-les-Fonts

Saint-Paulet-de-Caisson

Saint-Pons-la-Calm

Saint-Privat-de-Champclos

Saint-Privat-des-Vieux

Saint-Quentin-la-Poterie

Saint-Roman-de-Codières

Saint-Sauveur-Camprieu

Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille

Saint-Siffret

Saint-Théodorit

Saint-Victor-de-Malcap

Saint-Victor-des-Oules

Saint-Victor-la-Coste

Sainte-Anastasie

Sainte-Cécile-d'Andorge

Sainte-Croix-de-Caderle

Salazac

Salindres

Salinelles

Sanilhac-Sagriès

Sardan

Saumane

Sauve

Sauveterre

Sauzet

Savignargues

Saze

Sénéchas

Sernhac

Servas

Serviers-et-Labaume

Seynes

Sommières

Soudorgues

Soustelle

Souvignargues

Sumène



Tavel

Tharaux

Théziers

Thoiras

Tornac

Tresques

Trèves



Uchaud

Uzès



Vabres

Val-d'Aigoual

Vallabrègues

Vallabrix

Vallérargues

Valliguières

Vauvert

Vénéjan

Verfeuil

Vergèze

Vers-Pont-du-Gard

Vestric-et-Candiac

Vézénobres

Vic-le-Fesq

Villeneuve-lès-Avignon

Villevieille

Vissec

Les 236 communes de Haute-Corse

Bastia



Aghione

Aiti

Alando

Albertacce

Aléria

Algajola

Altiani

Alzi

Ampriani

Antisanti

Aregno

Asco

Avapessa



Barbaggio

Barrettali

Belgodère

Bigorno

Biguglia

Bisinchi

Borgo

Brando

Bustanico



Cagnano

Calacuccia

Calenzana

Calvi

Cambia

Campana

Campi

Campile

Campitello

Canale-di-Verde

Canari

Canavaggia

Carcheto-Brustico

Carpineto

Carticasi

Casabianca

Casalta

Casamaccioli

Casanova

Casevecchie

Castellare-di-Casinca

Castellare-di-Mercurio

Castello-di-Rostino

Castifao

Castiglione

Castineta

Castirla

Cateri

Centuri

Cervione

Chiatra

Chisa

Corbara

Corscia

Corte

Costa

Croce

Crocicchia



Erbajolo

Érone

Ersa



Farinole

Favalello

Felce

Feliceto

Ficaja

Focicchia

Furiani



Galéria

Gavignano

Ghisonaccia

Ghisoni

Giocatojo

Giuncaggio



Isolaccio-di-Fiumorbo

L'Île-Rousse

La Porta

Lama

Lano

Lavatoggio

Lento

Linguizzetta

Loreto-di-Casinca

Lozzi

Lucciana

Lugo-di-Nazza

Lumio

Luri



Manso

Matra

Mausoléo

Mazzola

Meria

Moïta

Moltifao

Monacia-d'Orezza

Moncale

Monte

Montegrosso

Monticello

Morosaglia

Morsiglia

Muracciole

Murato

Muro



Nessa

Nocario

Noceta

Nonza

Novale

Novella



Occhiatana

Ogliastro

Olcani

Oletta

Olmeta-di-Capocorso

Olmeta-di-Tuda

Olmi-Cappella

Olmo

Omessa

Ortale

Ortiporio



Palasca

Pancheraccia

Parata

Patrimonio

Penta-Acquatella

Penta-di-Casinca

Perelli

Pero-Casevecchie

Pianello

Piano

Piazzali

Piazzole

Pie-d'Orezza

Piedicorte-di-Gaggio

Piedicroce

Piedigriggio

Piedipartino

Pietra-di-Verde

Pietracorbara

Pietralba

Pietraserena

Pietricaggio

Pietroso

Piève

Pigna

Pino

Piobetta

Pioggiola

Poggio-Marinaccio

Poggio-Mezzana

Poggio-d'Oletta

Poggio-di-Nazza

Poggio-di-Venaco

Polveroso

Popolasca

Porri

Prato-di-Giovellina

Prunelli-di-Casacconi

Prunelli-di-Fiumorbo

Pruno



Quercitello



Rapaggio

Rapale

Riventosa

Rogliano

Rospigliani

Rusio

Rutali



Saint-Florent

Saliceto

San-Damiano

San-Gavino-d'Ampugnani

San-Gavino-di-Fiumorbo

San-Gavino-di-Tenda

San-Giovanni-di-Moriani

San-Giuliano

San-Lorenzo

San-Martino-di-Lota

San-Nicolao

Sant'Andréa-di-Bozio

Sant'Andréa-di-Cotone

Sant'Antonino

Santa-Lucia-di-Mercurio

Santa-Lucia-di-Moriani

Santa-Maria-Poggio

Santa-Maria-di-Lota

Santa-Reparata-di-Balagna

Santa-Reparata-di-Moriani

Santo-Pietro-di-Tenda

Santo-Pietro-di-Venaco

Scata

Scolca

Sermano

Serra-di-Fiumorbo

Silvareccio

Sisco

Solaro

Sorbo-Ocagnano

Sorio

Soveria

Speloncato

Stazzona



Taglio-Isolaccio

Talasani

Tallone

Tarrano

Tomino

Tox

Tralonca



Urtaca



Valle-d'Alesani

Valle-d'Orezza

Valle-di-Campoloro

Valle-di-Rostino

Vallecalle

Vallica

Velone-Orneto

Venaco

Ventiseri

Venzolasca

Verdèse

Vescovato

Vezzani

Vignale

Ville-di-Paraso

Ville-di-Pietrabugno

Vivario

Volpajola



Zalana

Zilia

Zuani

Les 586 communes de Haute-Garonne

Toulouse



Agassac

Aignes

Aigrefeuille

Alan

Albiac

Ambax

Anan

Antichan-de-Frontignes

Antignac

Arbas

Arbon

Ardiège

Arguenos

Argut-Dessous

Arlos

Arnaud-Guilhem

Artigue

Aspet

Aspret-Sarrat

Aucamville

Aulon

Auragne

Aureville

Auriac-sur-Vendinelle

Auribail

Aurignac

Aurin

Ausseing

Ausson

Aussonne

Auterive

Auzas

Auzeville-Tolosane

Auzielle

Avignonet-Lauragais

Ayguesvives

Azas



Bachas

Bachos

Bagiry

Bagnères-de-Luchon

Balesta

Balma

Barbazan

Baren

Bax

Baziège

Bazus

Beauchalot

Beaufort

Beaumont-sur-Lèze

Beaupuy

Beauteville

Beauville

Beauzelle

Belberaud

Belbèze-de-Lauragais

Belbèze-en-Comminges

Bélesta-en-Lauragais

Bellegarde-Sainte-Marie

Bellesserre

Benque

Benque-Dessous-et-Dessus

Bérat

Bessières

Bezins-Garraux

Billière

Binos

Blagnac

Blajan

Bois-de-la-Pierre

Boissède

Bondigoux

Bonrepos-Riquet

Bonrepos-sur-Aussonnelle

Bordes-de-Rivière

Boudrac

Bouloc

Boulogne-sur-Gesse

Bourg-Saint-Bernard

Bourg-d'Oueil

Boussan

Boussens

Boutx

Bouzin

Bragayrac

Brax

Bretx

Brignemont

Bruguières

Burgalays

Buzet-sur-Tarn



Cabanac-Cazaux

Cabanac-Séguenville

Cadours

Caignac

Calmont

Cambernard

Cambiac

Canens

Capens

Caragoudes

Caraman

Carbonne

Cardeilhac

Cassagnabère-Tournas

Cassagne

Castagnac

Castagnède

Castanet-Tolosan

Castelbiague

Castelgaillard

Castelginest

Castelmaurou

Castelnau-Picampeau

Castelnau-d'Estrétefonds

Castéra-Vignoles

Casties-Labrande

Castillon-de-Larboust

Castillon-de-Saint-Martory

Cathervielle

Caubiac

Caubous

Caujac

Cazac

Cazaril-Tambourès

Cazarilh-Laspènes

Cazaunous

Cazaux-Layrisse

Cazeaux-de-Larboust

Cazeneuve-Montaut

Cazères

Cépet

Cessales

Charlas

Chaum

Chein-Dessus

Ciadoux

Cier-de-Luchon

Cier-de-Rivière

Cierp-Gaud

Cintegabelle

Cirès

Clarac

Clermont-le-Fort

Colomiers

Cornebarrieu

Corronsac

Coueilles

Couladère

Couret

Cox

Cugnaux

Cuguron



Daux

Deyme

Donneville

Drémil-Lafage

Drudas



Eaunes

Empeaux

Encausse-les-Thermes

Eoux

Escalquens

Escanecrabe

Escoulis

Espanès

Esparron

Esperce

Estadens

Estancarbon

Esténos

Eup



Fabas

Falga

Fenouillet

Figarol

Flourens

Folcarde

Fonbeauzard

Fonsorbes

Fontenilles

Forgues

Fos

Fougaron

Fourquevaux

Francarville

Francazal

Francon

Franquevielle

Fronsac

Frontignan-Savès

Frontignan-de-Comminges

Fronton

Frouzins

Fustignac



Gagnac-sur-Garonne

Gaillac-Toulza

Galié

Ganties

Garac

Gardouch

Gargas

Garidech

Garin

Gauré

Gémil

Génos

Gensac-de-Boulogne

Gensac-sur-Garonne

Gibel

Gouaux-de-Larboust

Gouaux-de-Luchon

Goudex

Gourdan-Polignan

Goutevernisse

Gouzens

Goyrans

Gragnague

Gratens

Gratentour

Grazac

Grenade

Grépiac

Guran



Herran

His

Huos



Issus

Izaut-de-l'Hôtel



Jurvielle

Juzes

Juzet-d'Izaut

Juzet-de-Luchon



L'Isle-en-Dodon

L'Union

La Magdelaine-sur-Tarn

La Salvetat-Lauragais

La Salvetat-Saint-Gilles

Labarthe-Inard

Labarthe-Rivière

Labarthe-sur-Lèze

Labastide-Beauvoir

Labastide-Clermont

Labastide-Paumès

Labastide-Saint-Sernin

Labastidette

Labège

Labroquère

Labruyère-Dorsa

Lacaugne

Lacroix-Falgarde

Laffite-Toupière

Lafitte-Vigordane

Lagarde

Lagardelle-sur-Lèze

Lagrâce-Dieu

Lagraulet-Saint-Nicolas

Lahage

Lahitère

Lalouret-Laffiteau

Lamasquère

Landorthe

Lanta

Lapeyrère

Lapeyrouse-Fossat

Larcan

Laréole

Larra

Larroque

Lasserre-Pradère

Latoue

Latour

Latrape

Launac

Launaguet

Lautignac

Lauzerville

Lavalette

Lavelanet-de-Comminges

Lavernose-Lacasse

Layrac-sur-Tarn

Le Born

Le Burgaud

Le Cabanial

Le Castéra

Le Cuing

Le Faget

Le Fauga

Le Fousseret

Le Fréchet

Le Grès

Le Pin-Murelet

Le Plan

Lécussan

Lège

Léguevin

Les Tourreilles

Lescuns

Lespinasse

Lespiteau

Lespugue

Lestelle-de-Saint-Martory

Lévignac

Lherm

Lieoux

Lilhac

Lodes

Longages

Loubens-Lauragais

Loudet

Lourde

Luscan

Lussan-Adeilhac

Lux



Mailholas

Malvezie

Mancioux

Mane

Marignac

Marignac-Lasclares

Marignac-Laspeyres

Marliac

Marquefave

Marsoulas

Martisserre

Martres-Tolosane

Martres-de-Rivière

Mascarville

Massabrac

Mauran

Mauremont

Maurens

Mauressac

Maureville

Mauvaisin

Mauvezin

Mauzac

Mayrègne

Mazères-sur-Salat

Melles

Menville

Mérenvielle

Mervilla

Merville

Milhas

Mirambeau

Miramont-de-Comminges

Miremont

Mirepoix-sur-Tarn

Molas

Moncaup

Mondavezan

Mondilhan

Mondonville

Mondouzil

Monès

Monestrol

Mons

Mont-de-Galié

Montaigut-sur-Save

Montastruc-Savès

Montastruc-de-Salies

Montastruc-la-Conseillère

Montauban-de-Luchon

Montaut

Montberaud

Montbernard

Montberon

Montbrun-Bocage

Montbrun-Lauragais

Montclar-Lauragais

Montclar-de-Comminges

Montégut-Bourjac

Montégut-Lauragais

Montespan

Montesquieu-Guittaut

Montesquieu-Lauragais

Montesquieu-Volvestre

Montgaillard-Lauragais

Montgaillard-de-Salies

Montgaillard-sur-Save

Montgazin

Montgeard

Montgiscard

Montgras

Montjoire

Montlaur

Montmaurin

Montoulieu-Saint-Bernard

Montoussin

Montpitol

Montrabé

Montréjeau

Montsaunès

Mourvilles-Basses

Mourvilles-Hautes

Moustajon

Muret



Nailloux

Nénigan

Nizan-Gesse

Noé

Nogaret

Noueilles



Odars

Ondes

Oô

Ore



Palaminy

Paulhac

Payssous

Péchabou

Pechbonnieu

Pechbusque

Péguilhan

Pelleport

Peyrissas

Peyrouzet

Peyssies

Pibrac

Pin-Balma

Pins-Justaret

Pinsaguel

Plagne

Plagnole

Plaisance-du-Touch

Pointis-Inard

Pointis-de-Rivière

Polastron

Pompertuzat

Ponlat-Taillebourg

Portet-d'Aspet

Portet-de-Luchon

Portet-sur-Garonne

Poubeau

Poucharramet

Pouy-de-Touges

Pouze

Préserville

Proupiary

Prunet

Puydaniel

Puymaurin

Puysségur



Quint-Fonsegrives



Ramonville-Saint-Agne

Razecueillé

Rebigue

Régades

Renneville

Revel

Rieucazé

Rieumajou

Rieumes

Rieux-Volvestre

Riolas

Roquefort-sur-Garonne

Roques

Roquesérière

Roquettes

Rouède

Rouffiac-Tolosan

Roumens



Sabonnères

Saccourvielle

Saiguède

Saint-Alban

Saint-André

Saint-Araille

Saint-Aventin

Saint-Béat-Lez

Saint-Bertrand-de-Comminges

Saint-Cézert

Saint-Christaud

Saint-Clar-de-Rivière

Saint-Élix-Séglan

Saint-Élix-le-Château

Saint-Félix-Lauragais

Saint-Ferréol-de-Comminges

Saint-Frajou

Saint-Gaudens

Saint-Geniès-Bellevue

Saint-Germier

Saint-Hilaire

Saint-Ignan

Saint-Jean

Saint-Jean-Lherm

Saint-Jory

Saint-Julia

Saint-Julien-sur-Garonne

Saint-Lary-Boujean

Saint-Laurent

Saint-Léon

Saint-Loup-Cammas

Saint-Loup-en-Comminges

Saint-Lys

Saint-Mamet

Saint-Marcel-Paulel

Saint-Marcet

Saint-Martory

Saint-Médard

Saint-Michel

Saint-Orens-de-Gameville

Saint-Paul-d'Oueil

Saint-Paul-sur-Save

Saint-Pé-Delbosc

Saint-Pé-d'Ardet

Saint-Pierre

Saint-Pierre-de-Lages

Saint-Plancard

Saint-Rome

Saint-Rustice

Saint-Sauveur

Saint-Sulpice-sur-Lèze

Saint-Thomas

Saint-Vincent

Sainte-Foy-d'Aigrefeuille

Sainte-Foy-de-Peyrolières

Sainte-Livrade

Sajas

Saleich

Salerm

Salies-du-Salat

Salles-et-Pratviel

Salles-sur-Garonne

Saman

Samouillan

Sana

Sarrecave

Sarremezan

Saubens

Saussens

Sauveterre-de-Comminges

Saux-et-Pomarède

Savarthès

Savères

Sédeilhac

Ségreville

Seilh

Seilhan

Sénarens

Sengouagnet

Sepx

Seyre

Seysses

Signac

Sode

Soueich



Tarabel

Terrebasse

Thil

Touille

Tournefeuille

Toutens

Trébons-de-Luchon

Trébons-sur-la-Grasse



Urau



Vacquiers

Valcabrère

Valentine

Vallègue

Vallesvilles

Varennes

Vaudreuille

Vaux

Vendine

Venerque

Verfeil

Vernet

Vieille-Toulouse

Vieillevigne

Vignaux

Vigoulet-Auzil

Villariès

Villate

Villaudric

Villefranche-de-Lauragais

Villematier

Villemur-sur-Tarn

Villeneuve-Lécussan

Villeneuve-Tolosane

Villeneuve-de-Rivière

Villeneuve-lès-Bouloc

Villenouvelle

Les 257 communes de Haute-Loire

Le Puy-en-Velay



Agnat

Aiguilhe

Allègre

Alleyrac

Alleyras

Ally

Araules

Arlempdes

Arlet

Arsac-en-Velay

Aubazat

Aurec-sur-Loire

Autrac

Auvers

Auzon

Azérat



Bains

Barges

Bas-en-Basset

Beaulieu

Beaumont

Beaune-sur-Arzon

Beaux

Beauzac

Bellevue-la-Montagne

Berbezit

Bessamorel

Blanzac

Blassac

Blavozy

Blesle

Boisset

Bonneval

Borne

Bournoncle-Saint-Pierre

Brioude

Brives-Charensac



Cayres

Céaux-d'Allègre

Cerzat

Ceyssac

Chadrac

Chadron

Chamalières-sur-Loire

Chambezon

Champagnac-le-Vieux

Champclause

Chanaleilles

Chaniat

Chanteuges

Charraix

Chaspinhac

Chaspuzac

Chassagnes

Chassignolles

Chastel

Chaudeyrolles

Chavaniac-Lafayette

Chazelles

Chenereilles

Chilhac

Chomelix

Cistrières

Cohade

Collat

Connangles

Costaros

Coubon

Couteuges

Craponne-sur-Arzon

Cronce

Cubelles

Cussac-sur-Loire



Desges

Domeyrat

Dunières



Espalem

Espaly-Saint-Marcel

Esplantas-Vazeilles



Fay-sur-Lignon

Félines

Ferrussac

Fix-Saint-Geneys

Fontannes

Freycenet-la-Cuche

Freycenet-la-Tour

Frugerès-les-Mines

Frugières-le-Pin



Goudet

Grazac

Grenier-Montgon

Grèzes



Javaugues

Jax

Josat

Jullianges



La Besseyre-Saint-Mary

La Chaise-Dieu

La Chapelle-Bertin

La Chapelle-Geneste

La Chapelle-d'Aurec

La Chomette

La Séauve-sur-Semène

Lafarre

Lamothe

Landos

Langeac

Lantriac

Lapte

Laussonne

Laval-sur-Doulon

Lavaudieu

Lavoûte-Chilhac

Lavoûte-sur-Loire

Le Bouchet-Saint-Nicolas

Le Brignon

Le Chambon-sur-Lignon

Le Mas-de-Tence

Le Monastier-sur-Gazeille

Le Monteil

Le Pertuis

Le Vernet

Lempdes-sur-Allagnon

Léotoing

Les Estables

Les Vastres

Les Villettes

Lissac

Lorlanges

Loudes

Lubilhac



Malrevers

Malvalette

Malvières

Mazerat-Aurouze

Mazet-Saint-Voy

Mazeyrat-d'Allier

Mercœur

Mézères

Monistrol-d'Allier

Monistrol-sur-Loire

Monlet

Montclard

Montfaucon-en-Velay

Montregard

Montusclat

Moudeyres



Ouides



Paulhac

Paulhaguet

Pébrac

Pinols

Polignac

Pont-Salomon

Pradelles

Prades

Présailles



Queyrières



Raucoules

Rauret

Retournac

Riotord

Roche-en-Régnier

Rosières



Saint-André-de-Chalencon

Saint-Arcons-d'Allier

Saint-Arcons-de-Barges

Saint-Austremoine

Saint-Beauzire

Saint-Bérain

Saint-Bonnet-le-Froid

Saint-Christophe-d'Allier

Saint-Christophe-sur-Dolaison

Saint-Cirgues

Saint-Didier-en-Velay

Saint-Didier-sur-Doulon

Saint-Étienne-Lardeyrol

Saint-Étienne-du-Vigan

Saint-Étienne-sur-Blesle

Saint-Ferréol-d'Auroure

Saint-Front

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien

Saint-Georges-Lagricol

Saint-Georges-d'Aurac

Saint-Germain-Laprade

Saint-Géron

Saint-Haon

Saint-Hilaire

Saint-Hostien

Saint-Ilpize

Saint-Jean-Lachalm

Saint-Jean-d'Aubrigoux

Saint-Jean-de-Nay

Saint-Jeures

Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Molhesabate

Saint-Julien-d'Ance

Saint-Julien-des-Chazes

Saint-Julien-du-Pinet

Saint-Just-Malmont

Saint-Just-près-Brioude

Saint-Laurent-Chabreuges

Saint-Martin-de-Fugères

Saint-Maurice-de-Lignon

Saint-Pal-de-Chalencon

Saint-Pal-de-Mons

Saint-Pal-de-Senouire

Saint-Paul-de-Tartas

Saint-Paulien

Saint-Pierre-Eynac

Saint-Pierre-du-Champ

Saint-Préjet-Armandon

Saint-Préjet-d'Allier

Saint-Privat-d'Allier

Saint-Privat-du-Dragon

Saint-Romain-Lachalm

Saint-Vénérand

Saint-Vert

Saint-Victor-Malescours

Saint-Victor-sur-Arlanc

Saint-Vidal

Saint-Vincent

Sainte-Eugénie-de-Villeneuve

Sainte-Florine

Sainte-Marguerite

Sainte-Sigolène

Salettes

Salzuit

Sanssac-l'Église

Saugues

Sembadel

Séneujols

Siaugues-Sainte-Marie

Solignac-sous-Roche

Solignac-sur-Loire



Tailhac

Tence

Thoras

Tiranges

Torsiac



Valprivas

Vals-le-Chastel

Vals-près-le-Puy

Varennes-Saint-Honorat

Vazeilles-Limandre

Venteuges

Vergezac

Vergongheon

Vernassal

Vézézoux

Vieille-Brioude

Vielprat

Villeneuve-d'Allier

Vissac-Auteyrac

Vorey



Yssingeaux

Les 279 communes de Haute-Savoie

Annecy



Abondance

Alby-sur-Chéran

Alex

Allèves

Allinges

Allonzier-la-Caille

Amancy

Ambilly

Andilly

Annemasse

Anthy-sur-Léman

Arâches-la-Frasse

Arbusigny

Archamps

Arenthon

Argonay

Armoy

Arthaz-Pont-Notre-Dame

Ayse



Ballaison

Bassy

Beaumont

Bellevaux

Bernex

Bloye

Bluffy

Boëge

Bogève

Bonne

Bonnevaux

Bonneville

Bons-en-Chablais

Bossey

Boussy

Brenthonne

Brizon

Burdignin



Cercier

Cernex

Cervens

Chainaz-les-Frasses

Challonges

Chamonix-Mont-Blanc

Champanges

Chapeiry

Charvonnex

Châtel

Châtillon-sur-Cluses

Chaumont

Chavannaz

Chavanod

Chêne-en-Semine

Chênex

Chens-sur-Léman

Chessenaz

Chevaline

Chevenoz

Chevrier

Chilly

Choisy

Clarafond-Arcine

Clermont

Cluses

Collonges-sous-Salève

Combloux

Contamine-Sarzin

Contamine-sur-Arve

Copponex

Cordon

Cornier

Cranves-Sales

Crempigny-Bonneguête

Cruseilles

Cusy

Cuvat



Demi-Quartier

Desingy

Dingy-Saint-Clair

Dingy-en-Vuache

Domancy

Doussard

Douvaine

Draillant

Droisy

Duingt



Éloise

Entrevernes

Epagny Metz-Tessy

Essert-Romand

Etaux

Étercy

Étrembières

Évian-les-Bains

Excenevex



Faucigny

Faverges-Seythenex

Feigères

Fessy

Féternes

Fillière

Fillinges

Franclens

Frangy



Gaillard

Giez

Glières-Val-de-Borne

Groisy

Gruffy



Habère-Lullin

Habère-Poche

Hauteville-sur-Fier

Héry-sur-Alby



Jonzier-Épagny

Juvigny



La Balme-de-Sillingy

La Balme-de-Thuy

La Baume

La Chapelle-Rambaud

La Chapelle-Saint-Maurice

La Chapelle-d'Abondance

La Clusaz

La Côte-d'Arbroz

La Forclaz

La Muraz

La Rivière-Enverse

La Roche-sur-Foron

La Tour

La Vernaz

Larringes

Lathuile

Le Biot

Le Bouchet-Mont-Charvin

Le Grand-Bornand

Le Reposoir

Le Sappey

Les Clefs

Les Contamines-Montjoie

Les Gets

Les Houches

Les Villards-sur-Thônes

Leschaux

Loisin

Lornay

Lovagny

Lucinges

Lugrin

Lullin

Lully

Lyaud



Machilly

Magland

Manigod

Marcellaz

Marcellaz-Albanais

Margencel

Marignier

Marigny-Saint-Marcel

Marin

Marlioz

Marnaz

Massingy

Massongy

Maxilly-sur-Léman

Megève

Mégevette

Meillerie

Menthon-Saint-Bernard

Menthonnex-en-Bornes

Menthonnex-sous-Clermont

Mésigny

Messery

Mieussy

Minzier

Monnetier-Mornex

Mont-Saxonnex

Montagny-les-Lanches

Montriond

Morillon

Morzine

Moye

Mûres

Musièges



Nancy-sur-Cluses

Nangy

Nâves-Parmelan

Nernier

Neuvecelle

Neydens

Nonglard

Novel



Onnion

Orcier



Passy

Peillonnex

Perrignier

Pers-Jussy

Poisy

Praz-sur-Arly

Présilly

Publier



Quintal



Reignier-Ésery

Reyvroz

Rumilly



Saint-André-de-Boëge

Saint-Blaise

Saint-Cergues

Saint-Eusèbe

Saint-Eustache

Saint-Félix

Saint-Ferréol

Saint-Germain-sur-Rhône

Saint-Gervais-les-Bains

Saint-Gingolph

Saint-Jean-d'Aulps

Saint-Jean-de-Sixt

Saint-Jean-de-Tholome

Saint-Jeoire

Saint-Jorioz

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Laurent

Saint-Paul-en-Chablais

Saint-Pierre-en-Faucigny

Saint-Sigismond

Saint-Sixt

Saint-Sylvestre

Sales

Sallanches

Sallenôves

Samoëns

Savigny

Saxel

Scientrier

Sciez

Scionzier

Serraval

Servoz

Sevrier

Seyssel

Seytroux

Sillingy

Sixt-Fer-à-Cheval



Talloires-Montmin

Taninges

Thollon-les-Mémises

Thônes

Thonon-les-Bains

Thusy

Thyez



Usinens



Vacheresse

Vailly

Val de Chaise

Valleiry

Vallières-sur-Fier

Vallorcine

Vanzy

Vaulx

Veigy-Foncenex

Verchaix

Vers

Versonnex

Vétraz-Monthoux

Veyrier-du-Lac

Villard

Villaz

Ville-en-Sallaz

Ville-la-Grand

Villy-le-Bouveret

Villy-le-Pelloux

Vinzier

Viry

Viuz-en-Sallaz

Viuz-la-Chiésaz

Vougy

Vovray-en-Bornes

Vulbens



Yvoire

Les 195 communes de Haute-Vienne

Limoges



Aixe-sur-Vienne

Ambazac

Arnac-la-Poste

Augne

Aureil

Azat-le-Ris



Balledent

Beaumont-du-Lac

Bellac

Berneuil

Bersac-sur-Rivalier

Bessines-sur-Gartempe

Beynac

Blanzac

Blond

Boisseuil

Bonnac-la-Côte

Bosmie-l'Aiguille

Breuilaufa

Bujaleuf

Burgnac

Bussière-Galant



Chaillac-sur-Vienne

Châlus

Chamboret

Champagnac-la-Rivière

Champnétery

Champsac

Chaptelat

Château-Chervix

Châteauneuf-la-Forêt

Châteauponsac

Cheissoux

Chéronnac

Cieux

Cognac-la-Forêt

Compreignac

Condat-sur-Vienne

Coussac-Bonneval

Couzeix

Cromac

Cussac



Dinsac

Dompierre-les-Églises

Domps

Dournazac

Droux



Eybouleuf

Eyjeaux

Eymoutiers



Feytiat

Flavignac

Folles

Fromental



Gajoubert

Glandon

Glanges

Gorre



Isle



Jabreilles-les-Bordes

Janailhac

Javerdat

Jouac

Jourgnac



La Bazeuge

La Chapelle-Montbrandeix

La Croisille-sur-Briance

La Croix-sur-Gartempe

La Geneytouse

La Jonchère-Saint-Maurice

La Meyze

La Porcherie

La Roche-l'Abeille

Ladignac-le-Long

Laurière

Lavignac

Le Buis

Le Chalard

Le Châtenet-en-Dognon

Le Dorat

Le Palais-sur-Vienne

Le Vigen

Les Billanges

Les Cars

Les Grands-Chézeaux

Les Salles-Lavauguyon

Linards

Lussac-les-Églises



Magnac-Bourg

Magnac-Laval

Mailhac-sur-Benaize

Maisonnais-sur-Tardoire

Marval

Masléon

Meilhac

Meuzac

Moissannes

Montrol-Sénard

Mortemart



Nantiat

Nedde

Neuvic-Entier

Nexon

Nieul

Nouic



Oradour-Saint-Genest

Oradour-sur-Glane

Oradour-sur-Vayres



Pageas

Panazol

Pensol

Peyrat-de-Bellac

Peyrat-le-Château

Peyrilhac

Pierre-Buffière



Rancon

Razès

Rempnat

Rilhac-Lastours

Rilhac-Rancon

Rochechouart

Royères

Roziers-Saint-Georges



Saillat-sur-Vienne

Saint-Amand-Magnazeix

Saint-Amand-le-Petit

Saint-Auvent

Saint-Bazile

Saint-Bonnet-Briance

Saint-Bonnet-de-Bellac

Saint-Brice-sur-Vienne

Saint-Cyr

Saint-Denis-des-Murs

Saint-Gence

Saint-Genest-sur-Roselle

Saint-Georges-les-Landes

Saint-Germain-les-Belles

Saint-Gilles-les-Forêts

Saint-Hilaire-Bonneval

Saint-Hilaire-la-Treille

Saint-Hilaire-les-Places

Saint-Jean-Ligoure

Saint-Jouvent

Saint-Julien-le-Petit

Saint-Junien

Saint-Junien-les-Combes

Saint-Just-le-Martel

Saint-Laurent-les-Églises

Saint-Laurent-sur-Gorre

Saint-Léger-Magnazeix

Saint-Léger-la-Montagne

Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Martial-sur-Isop

Saint-Martin-Terressus

Saint-Martin-de-Jussac

Saint-Martin-le-Mault

Saint-Martin-le-Vieux

Saint-Mathieu

Saint-Maurice-les-Brousses

Saint-Méard

Saint-Ouen-sur-Gartempe

Saint-Pardoux-le-Lac

Saint-Paul

Saint-Priest-Ligoure

Saint-Priest-Taurion

Saint-Priest-sous-Aixe

Saint-Sornin-Leulac

Saint-Sornin-la-Marche

Saint-Sulpice-Laurière

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Saint-Sylvestre

Saint-Victurnien

Saint-Vitte-sur-Briance

Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-sous-Aixe

Sainte-Anne-Saint-Priest

Sainte-Marie-de-Vaux

Sauviat-sur-Vige

Séreilhac

Solignac

Surdoux

Sussac



Tersannes

Thouron



Val d'Issoire

Val-d'Oire-et-Gartempe

Vaulry

Vayres

Verneuil-Moustiers

Verneuil-sur-Vienne

Veyrac

Vicq-sur-Breuilh

Videix

Villefavard

Les 162 communes des Hautes-Alpes

Gap



Abriès-Ristolas

Aiguilles

Ancelle

Arvieux

Aspremont

Aspres-lès-Corps

Aspres-sur-Buëch

Aubessagne

Avançon



Baratier

Barcillonnette

Barret-sur-Méouge

Bréziers

Briançon

Buissard



Ceillac

Cervières

Chabestan

Chabottes

Champcella

Champoléon

Chanousse

Château-Ville-Vieille

Châteauneuf-d'Oze

Châteauroux-les-Alpes

Châteauvieux

Chorges

Crévoux

Crots



Dévoluy



Embrun

Éourres

Esparron

Espinasses

Étoile-Saint-Cyrice

Eygliers



Forest-Saint-Julien

Fouillouse

Freissinières

Furmeyer



Garde-Colombe

Guillestre



Jarjayes



L'Argentière-la-Bessée

L'Épine

La Bâtie-Montsaléon

La Bâtie-Neuve

La Bâtie-Vieille

La Beaume

La Chapelle-en-Valgaudémar

La Fare-en-Champsaur

La Faurie

La Freissinouse

La Grave

La Haute-Beaume

La Motte-en-Champsaur

La Piarre

La Roche-de-Rame

La Roche-des-Arnauds

La Rochette

La Salle-les-Alpes

La Saulce

Laragne-Montéglin

Lardier-et-Valença

Laye

Lazer

Le Bersac

Le Glaizil

Le Monêtier-les-Bains

Le Noyer

Le Poët

Le Saix

Le Sauze-du-Lac

Les Orres

Les Vigneaux

Lettret



Manteyer

Méreuil

Molines-en-Queyras

Monêtier-Allemont

Mont-Dauphin

Montbrand

Montclus

Montgardin

Montgenèvre

Montjay

Montmaur

Montrond

Moydans



Neffes

Névache

Nossage-et-Bénévent



Orcières

Orpierre

Oze



Pelleautier

Poligny

Prunières

Puy-Saint-André

Puy-Saint-Eusèbe

Puy-Saint-Pierre

Puy-Saint-Vincent

Puy-Sanières



Rabou

Rambaud

Réallon

Remollon

Réotier

Ribeyret

Risoul

Rochebrune

Rosans

Rousset



Saint-André-d'Embrun

Saint-André-de-Rosans

Saint-Apollinaire

Saint-Auban-d'Oze

Saint-Bonnet-en-Champsaur

Saint-Chaffrey

Saint-Clément-sur-Durance

Saint-Crépin

Saint-Étienne-le-Laus

Saint-Firmin

Saint-Jacques-en-Valgodemard

Saint-Jean-Saint-Nicolas

Saint-Julien-en-Beauchêne

Saint-Julien-en-Champsaur

Saint-Laurent-du-Cros

Saint-Léger-les-Mélèzes

Saint-Martin-de-Queyrières

Saint-Maurice-en-Valgodemard

Saint-Michel-de-Chaillol

Saint-Pierre-Avez

Saint-Pierre-d'Argençon

Saint-Sauveur

Saint-Véran

Sainte-Colombe

Saléon

Salérans

Savines-le-Lac

Savournon

Serres

Sigottier

Sigoyer

Sorbiers



Tallard

Théus

Trescléoux



Upaix



Val Buëch-Méouge

Val-des-Prés

Valdoule

Vallouise-Pelvoux

Valserres

Vars

Ventavon

Veynes

Villar-Loubière

Villar-Saint-Pancrace

Villar-d'Arêne

Vitrolles

Les 469 communes des Hautes-Pyrénées

Tarbes



Adast

Adé

Adervielle-Pouchergues

Agos-Vidalos

Allier

Ancizan

Andrest

Anères

Angos

Anla

Ansost

Antichan

Antin

Antist

Aragnouet

Arbéost

Arcizac-Adour

Arcizac-ez-Angles

Arcizans-Avant

Arcizans-Dessus

Ardengost

Argelès-Bagnères

Argelès-Gazost

Aries-Espénan

Arné

Arras-en-Lavedan

Arrayou-Lahitte

Arreau

Arrens-Marsous

Arrodets

Arrodets-ez-Angles

Artagnan

Artalens-Souin

Artiguemy

Artigues

Aspin-Aure

Aspin-en-Lavedan

Asque

Asté

Astugue

Aubarède

Aucun

Aulon

Aureilhan

Aurensan

Auriébat

Avajan

Aventignan

Averan

Aveux

Avezac-Prat-Lahitte

Ayros-Arbouix

Ayzac-Ost

Azereix

Azet



Bagnères-de-Bigorre

Banios

Barbachen

Barbazan-Debat

Barbazan-Dessus

Barèges

Bareilles

Barlest

Barrancoueu

Barry

Barthe

Bartrès

Batsère

Bazet

Bazillac

Bazordan

Bazus-Aure

Bazus-Neste

Beaucens

Beaudéan

Bégole

Bénac

Benqué-Molère

Berbérust-Lias

Bernac-Debat

Bernac-Dessus

Bernadets-Debat

Bernadets-Dessus

Bertren

Betbèze

Betpouey

Betpouy

Bettes

Beyrède-Jumet-Camous

Bize

Bizous

Bonnefont

Bonnemazon

Bonrepos

Boô-Silhen

Bordères-Louron

Bordères-sur-l'Échez

Bordes

Bouilh-Devant

Bouilh-Péreuilh

Boulin

Bourg-de-Bigorre

Bourisp

Bourréac

Bours

Bramevaque

Bugard

Bulan

Bun

Burg

Buzon



Cabanac

Cadéac

Cadeilhan-Trachère

Caharet

Caixon

Calavanté

Camalès

Campan

Camparan

Campistrous

Campuzan

Cantaous

Capvern

Castelbajac

Castelnau-Magnoac

Castelnau-Rivière-Basse

Castelvieilh

Castéra-Lanusse

Castéra-Lou

Casterets

Castillon

Caubous

Caussade-Rivière

Cauterets

Cazarilh

Cazaux-Debat

Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors

Chelle-Debat

Chelle-Spou

Cheust

Chèze

Chis

Cieutat

Cizos

Clarac

Clarens

Collongues

Coussan

Créchets



Devèze

Dours



Ens

Esbareich

Escala

Escaunets

Escondeaux

Esconnets

Escots

Escoubès-Pouts

Esparros

Espèche

Espieilh

Esquièze-Sère

Estaing

Estampures

Estarvielle

Estensan

Esterre

Estirac



Ferrère

Ferrières

Fontrailles

Fréchède

Fréchendets

Fréchet-Aure

Fréchou-Fréchet



Gaillagos

Galan

Galez

Gardères

Gaudent

Gaussan

Gavarnie-Gèdre

Gayan

Gazave

Gazost

Gembrie

Générest

Génos

Gensac

Ger

Gerde

Germ

Germs-sur-l'Oussouet

Geu

Gez

Gez-ez-Angles

Gonez

Gouaux

Goudon

Gourgue

Grailhen

Grézian

Grust

Guchan

Guchen

Guizerix



Hachan

Hagedet

Hauban

Hautaget

Hèches

Hères

Hibarette

Hiis

Hitte

Horgues

Houeydets

Hourc



Ibos

Ilhet

Ilheu

Izaourt

Izaux



Jacque

Jarret

Jézeau

Juillan

Julos

Juncalas



La Barthe-de-Neste

Labassère

Labastide

Labatut-Rivière

Laborde

Lacassagne

Lafitole

Lagarde

Lagrange

Lahitte-Toupière

Lalanne

Lalanne-Trie

Laloubère

Lamarque-Pontacq

Lamarque-Rustaing

Laméac

Lançon

Lanespède

Lanne

Lannemezan

Lansac

Lapeyre

Laran

Larreule

Larroque

Lascazères

Laslades

Lassales

Lau-Balagnas

Layrisse

Les Angles

Lescurry

Lespouey

Lézignan

Lhez

Liac

Libaros

Lies

Lizos

Lombrès

Lomné

Lortet

Loubajac

Loucrup

Loudenvielle

Loudervielle

Louey

Louit

Lourdes

Loures-Barousse

Lubret-Saint-Luc

Luby-Betmont

Luc

Lugagnan

Luquet

Lustar

Lutilhous

Luz-Saint-Sauveur



Madiran

Mansan

Marquerie

Marsac

Marsas

Marseillan

Mascaras

Maubourguet

Mauléon-Barousse

Mauvezin

Mazères-de-Neste

Mazerolles

Mazouau

Mérilheu

Mingot

Momères

Monfaucon

Monléon-Magnoac

Monlong

Mont

Montastruc

Montégut

Montgaillard

Montignac

Montoussé

Montsérié

Moulédous

Moumoulous

Mun



Nestier

Neuilh

Nistos

Nouilhan



Odos

Oléac-Debat

Oléac-Dessus

Omex

Ordizan

Organ

Orieux

Orignac

Orincles

Orleix

Oroix

Osmets

Ossen

Ossun

Ossun-ez-Angles

Oueilloux

Ourde

Ourdis-Cotdoussan

Ourdon

Oursbelille

Ousté

Ouzous

Ozon



Pailhac

Paréac

Péré

Peyraube

Peyret-Saint-André

Peyriguère

Peyrouse

Peyrun

Pierrefitte-Nestalas

Pinas

Pintac

Poueyferré

Poumarous

Pouy

Pouyastruc

Pouzac

Préchac

Pujo

Puntous

Puydarrieux



Rabastens-de-Bigorre

Recurt

Réjaumont

Ricaud

Ris



Sabalos

Sabarros

Sacoué

Sadournin

Sailhan

Saint-Arroman

Saint-Créac

Saint-Lanne

Saint-Lary-Soulan

Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Lézer

Saint-Martin

Saint-Pastous

Saint-Paul

Saint-Pé-de-Bigorre

Saint-Savin

Saint-Sever-de-Rustan

Sainte-Marie

Saléchan

Saligos

Salles

Salles-Adour

Samuran

Sanous

Sariac-Magnoac

Sarlabous

Sarniguet

Sarp

Sarrancolin

Sarriac-Bigorre

Sarrouilles

Sassis

Sauveterre

Sazos

Ségalas

Ségus

Seich

Séméac

Sénac

Sentous

Sère-Lanso

Sère-Rustaing

Sère-en-Lavedan

Séron

Sers

Siarrouy

Sinzos

Siradan

Sireix

Sombrun

Soréac

Sost

Soublecause

Soues

Soulom

Souyeaux



Tajan

Talazac

Tarasteix

Thèbe

Thermes-Magnoac

Thuy

Tibiran-Jaunac

Tilhouse

Tostat

Tournay

Tournous-Darré

Tournous-Devant

Tramezaïgues

Trébons

Trie-sur-Baïse

Troubat

Trouley-Labarthe

Tuzaguet



Uglas

Ugnouas

Uz

Uzer



Vic-en-Bigorre

Vidou

Vidouze

Viella

Vielle-Adour

Vielle-Aure

Vielle-Louron

Vier-Bordes

Vieuzos

Viey

Viger

Vignec

Villefranque

Villelongue

Villembits

Villemur

Villenave-près-Béarn

Villenave-près-Marsac

Viscos

Visker

Les 342 communes d'Hérault

Montpellier



Abeilhan

Adissan

Agde

Agel

Agonès

Aigne

Aigues-Vives

Alignan-du-Vent

Aniane

Arboras

Argelliers

Aspiran

Assas

Assignan

Aumelas

Aumes

Autignac

Avène

Azillanet



Babeau-Bouldoux

Baillargues

Balaruc-le-Vieux

Balaruc-les-Bains

Bassan

Beaufort

Beaulieu

Bédarieux

Bélarga

Berlou

Bessan

Béziers

Boisseron

Boisset

Boujan-sur-Libron

Bouzigues

Brenas

Brignac

Brissac

Buzignargues



Cabrerolles

Cabrières

Cambon-et-Salvergues

Campagnan

Campagne

Camplong

Candillargues

Canet

Capestang

Carlencas-et-Levas

Cassagnoles

Castanet-le-Haut

Castelnau-de-Guers

Castelnau-le-Lez

Castries

Causse-de-la-Selle

Causses-et-Veyran

Caussiniojouls

Caux

Cazedarnes

Cazevieille

Cazilhac

Cazouls-d'Hérault

Cazouls-lès-Béziers

Cébazan

Ceilhes-et-Rocozels

Celles

Cers

Cessenon-sur-Orb

Cesseras

Ceyras

Clapiers

Claret

Clermont-l'Hérault

Colombières-sur-Orb

Colombiers

Combaillaux

Combes

Corneilhan

Coulobres

Courniou

Cournonsec

Cournonterral

Creissan

Cruzy



Dio-et-Valquières



Entre-Vignes

Espondeilhan

Fabrègues

Faugères



Félines-Minervois

Ferrals-les-Montagnes

Ferrières-Poussarou

Ferrières-les-Verreries

Florensac

Fontanès

Fontès

Fos

Fouzilhon

Fozières

Fraisse-sur-Agout

Frontignan



Gabian

Galargues

Ganges

Garrigues

Gigean

Gignac

Gorniès

Grabels

Graissessac

Guzargues



Hérépian



Jacou

Joncels

Jonquières

Juvignac



La Boissière

La Caunette

La Grande-Motte

La Livinière

La Salvetat-sur-Agout

La Tour-sur-Orb

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Lacoste

Lagamas

Lamalou-les-Bains

Lansargues

Laroque

Lattes

Laurens

Lauret

Lauroux

Lavalette

Lavérune

Le Bosc

Le Bousquet-d'Orb

Le Caylar

Le Crès

Le Cros

Le Pouget

Le Poujol-sur-Orb

Le Pradal

Le Puech

Le Soulié

Le Triadou

Les Aires

Les Matelles

Les Plans

Les Rives

Lespignan

Lézignan-la-Cèbe

Liausson

Lieuran-Cabrières

Lieuran-lès-Béziers

Lignan-sur-Orb

Lodève

Loupian

Lunas

Lunel

Lunel-Viel



Magalas

Maraussan

Margon

Marseillan

Marsillargues

Mas-de-Londres

Mauguio

Maureilhan

Mérifons

Mèze

Minerve

Mireval

Mons

Montady

Montagnac

Montarnaud

Montaud

Montbazin

Montblanc

Montels

Montesquieu

Montferrier-sur-Lez

Montouliers

Montoulieu

Montpeyroux

Moulès-et-Baucels

Mourèze

Mudaison

Murles

Murviel-lès-Béziers

Murviel-lès-Montpellier



Nébian

Neffiès

Nézignan-l'Évêque

Nissan-lez-Enserune

Nizas

Notre-Dame-de-Londres



Octon

Olargues

Olmet-et-Villecun

Olonzac

Oupia



Pailhès

Palavas-les-Flots

Pardailhan

Paulhan

Pégairolles-de-Buèges

Pégairolles-de-l'Escalette

Péret

Pérols

Pézenas

Pézènes-les-Mines

Pierrerue

Pignan

Pinet

Plaissan

Poilhes

Pomérols

Popian

Portiragnes

Poujols

Poussan

Pouzolles

Pouzols

Prades-le-Lez

Prades-sur-Vernazobre

Prémian

Puéchabon

Puilacher

Puimisson

Puissalicon

Puisserguier



Quarante



Restinclières

Rieussec

Riols

Romiguières

Roquebrun

Roqueredonde

Roquessels

Rosis

Rouet

Roujan



Saint-André-de-Buèges

Saint-André-de-Sangonis

Saint-Aunès

Saint-Bauzille-de-Montmel

Saint-Bauzille-de-Putois

Saint-Bauzille-de-la-Sylve

Saint-Brès

Saint-Chinian

Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Drézéry

Saint-Étienne-Estréchoux

Saint-Étienne-d'Albagnan

Saint-Étienne-de-Gourgas

Saint-Félix-de-Lodez

Saint-Félix-de-l'Héras

Saint-Gély-du-Fesc

Saint-Geniès-de-Fontedit

Saint-Geniès-de-Varensal

Saint-Geniès-des-Mourgues

Saint-Georges-d'Orques

Saint-Gervais-sur-Mare

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Guiraud

Saint-Hilaire-de-Beauvoir

Saint-Jean-de-Buèges

Saint-Jean-de-Cornies

Saint-Jean-de-Cuculles

Saint-Jean-de-Fos

Saint-Jean-de-Minervois

Saint-Jean-de-Védas

Saint-Jean-de-la-Blaquière

Saint-Julien

Saint-Just

Saint-Martin-de-Londres

Saint-Martin-de-l'Arçon

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Saint-Maurice-Navacelles

Saint-Michel

Saint-Nazaire-de-Ladarez

Saint-Nazaire-de-Pézan

Saint-Pargoire

Saint-Paul-et-Valmalle

Saint-Pierre-de-la-Fage

Saint-Pons-de-Mauchiens

Saint-Pons-de-Thomières

Saint-Privat

Saint-Saturnin-de-Lucian

Saint-Sériès

Saint-Thibéry

Saint-Vincent-d'Olargues

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues

Sainte-Croix-de-Quintillargues

Salasc

Saturargues

Saussan

Saussines

Sauteyrargues

Sauvian

Sérignan

Servian

Sète

Siran

Sorbs

Soubès

Soumont

Sussargues



Taussac-la-Billière

Teyran

Thézan-lès-Béziers

Tourbes

Tressan



Usclas-d'Hérault

Usclas-du-Bosc



Vacquières

Vailhan

Vailhauquès

Valergues

Valflaunès

Valmascle

Valras-Plage

Valros

Vélieux

Vendargues

Vendémian

Vendres

Verreries-de-Moussans

Vias

Vic-la-Gardiole

Vieussan

Villemagne-l'Argentière

Villeneuve-lès-Béziers

Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuvette

Villespassans

Villetelle

Villeveyrac

Viols-en-Laval

Viols-le-Fort

Les 1.267 communes d'Île-de-France (depuis le 17 octobre)

Paris



En Essonne (194 communes) :



Abbéville-la-Rivière

Angerville

Angervilliers

Arpajon

Arrancourt

Athis-Mons

Authon-la-Plaine

Auvernaux

Auvers-Saint-Georges

Avrainville



Ballainvilliers

Ballancourt-sur-Essonne

Baulne

Bièvres

Blandy

Boigneville

Bois-Herpin

Boissy-la-Rivière

Boissy-le-Cutté

Boissy-le-Sec

Boissy-sous-Saint-Yon

Bondoufle

Boullay-les-Troux

Bouray-sur-Juine

Boussy-Saint-Antoine

Boutervilliers

Boutigny-sur-Essonne

Bouville

Brétigny-sur-Orge

Breuillet

Breux-Jouy

Brières-les-Scellés

Briis-sous-Forges

Brouy

Brunoy

Bruyères-le-Châtel

Buno-Bonnevaux

Bures-sur-Yvette



Cerny

Chalo-Saint-Mars

Chalou-Moulineux

Chamarande

Champcueil

Champlan

Champmotteux

Chatignonville

Chauffour-lès-Étréchy

Cheptainville

Chevannes

Chilly-Mazarin

Congerville-Thionville

Corbeil-Essonnes

Corbreuse

Courances

Courdimanche-sur-Essonne

Courson-Monteloup

Crosne



D'Huison-Longueville

Dannemois

Dourdan

Draveil



Écharcon

Égly

Épinay-sous-Sénart

Épinay-sur-Orge

Étampes

Étiolles

Étréchy

Évry-Courcouronnes



Fleury-Mérogis

Fontaine-la-Rivière

Fontenay-le-Vicomte

Fontenay-lès-Briis

Forges-les-Bains



Gif-sur-Yvette

Gironville-sur-Essonne

Gometz-la-Ville

Gometz-le-Châtel

Grigny

Guibeville

Guigneville-sur-Essonne

Guillerval



Igny

Itteville



Janville-sur-Juine

Janvry

Juvisy-sur-Orge



La Ferté-Alais

La Forêt-le-Roi

La Forêt-Sainte-Croix

La Norville

La Ville-du-Bois

Lardy

Le Coudray-Montceaux

Le Mérévillois

Le Plessis-Pâté

Le Val-Saint-Germain

Les Granges-le-Roi

Les Molières

Les Ulis

Leudeville

Leuville-sur-Orge

Limours

Linas

Lisses

Longjumeau

Longpont-sur-Orge



Maisse

Marcoussis

Marolles-en-Beauce

Marolles-en-Hurepoix

Massy

Mauchamps

Mennecy

Mérobert

Mespuits

Milly-la-Forêt

Moigny-sur-École

Mondeville

Monnerville

Montgeron

Montlhéry

Morangis

Morigny-Champigny

Morsang-sur-Orge

Morsang-sur-Seine



Nainville-les-Roches

Nozay



Ollainville

Oncy-sur-École

Ormoy

Ormoy-la-Rivière

Orsay

Orveau



Palaiseau

Paray-Vieille-Poste

Pecqueuse

Plessis-Saint-Benoist

Prunay-sur-Essonne

Puiselet-le-Marais

Pussay



Quincy-sous-Sénart



Richarville

Ris-Orangis

Roinville

Roinvilliers



Saclas

Saclay

Saint-Aubin

Saint-Chéron

Saint-Cyr-la-Rivière

Saint-Cyr-sous-Dourdan

Saint-Escobille

Saint-Germain-lès-Arpajon

Saint-Germain-lès-Corbeil

Saint-Hilaire

Saint-Jean-de-Beauregard

Saint-Maurice-Montcouronne

Saint-Michel-sur-Orge

Saint-Pierre-du-Perray

Saint-Sulpice-de-Favières

Saint-Vrain

Saint-Yon

Sainte-Geneviève-des-Bois

Saintry-sur-Seine

Saulx-les-Chartreux

Savigny-sur-Orge

Sermaise

Soisy-sur-École

Soisy-sur-Seine

Souzy-la-Briche



Tigery

Torfou



Valpuiseaux

Varennes-Jarcy

Vaugrigneuse

Vauhallan

Vayres-sur-Essonne

Verrières-le-Buisson

Vert-le-Grand

Vert-le-Petit

Videlles

Vigneux-sur-Seine

Villabé

Villebon-sur-Yvette

Villeconin

Villejust

Villemoisson-sur-Orge

Villeneuve-sur-Auvers

Villiers-le-Bâcle

Villiers-sur-Orge

Viry-Châtillon



Wissous



Yerres



Dans les Hauts-de-Seine (36 communes) :



Antony

Asnières-sur-Seine



Bagneux

Bois-Colombes

Boulogne-Billancourt

Bourg-la-Reine



Châtenay-Malabry

Châtillon

Chaville

Clamart

Clichy

Colombes

Courbevoie



Fontenay-aux-Roses



Garches

Gennevilliers



Issy-les-Moulineaux



La Garenne-Colombes

Le Plessis-Robinson

Levallois-Perret



Malakoff

Marnes-la-Coquette

Meudon

Montrouge



Nanterre

Neuilly-sur-Seine



Puteaux



Rueil-Malmaison



Saint-Cloud

Sceaux

Sèvres

Suresnes



Vanves

Vaucresson

Ville-d'Avray

Villeneuve-la-Garenne



En Seine-et-Marne (507 communes) :



Achères-la-Forêt

Amillis

Amponville

Andrezel

Annet-sur-Marne

Arbonne-la-Forêt

Argentières

Armentières-en-Brie

Arville

Aubepierre-Ozouer-le-Repos

Aufferville

Augers-en-Brie

Aulnoy

Avon



Baby

Bagneaux-sur-Loing

Bailly-Romainvilliers

Balloy

Bannost-Villegagnon

Barbey

Barbizon

Barcy

Bassevelle

Bazoches-lès-Bray

Beauchery-Saint-Martin

Beaumont-du-Gâtinais

Beautheil-Saints

Beauvoir

Bellot

Bernay-Vilbert

Beton-Bazoches

Bezalles

Blandy

Blennes

Bois-le-Roi

Boisdon

Boissettes

Boissise-la-Bertrand

Boissise-le-Roi

Boissy-aux-Cailles

Boissy-le-Châtel

Boitron

Bombon

Bougligny

Boulancourt

Bouleurs

Bourron-Marlotte

Boutigny

Bransles

Bray-sur-Seine

Bréau

Brie-Comte-Robert

Brou-sur-Chantereine

Burcy

Bussières

Bussy-Saint-Georges

Bussy-Saint-Martin

Buthiers



Cannes-Écluse

Carnetin

Cély

Cerneux

Cesson

Cessoy-en-Montois

Chailly-en-Bière

Chailly-en-Brie

Chaintreaux

Chalautre-la-Grande

Chalautre-la-Petite

Chalifert

Chalmaison

Chambry

Chamigny

Champagne-sur-Seine

Champcenest

Champdeuil

Champeaux

Champs-sur-Marne

Changis-sur-Marne

Chanteloup-en-Brie

Charmentray

Charny

Chartrettes

Chartronges

Château-Landon

Châteaubleau

Châtenay-sur-Seine

Châtenoy

Châtillon-la-Borde

Châtres

Chauconin-Neufmontiers

Chauffry

Chaumes-en-Brie

Chelles

Chenoise-Cucharmoy

Chenou

Chessy

Chevrainvilliers

Chevru

Chevry-Cossigny

Chevry-en-Sereine

Choisy-en-Brie

Citry

Claye-Souilly

Clos-Fontaine

Cocherel

Collégien

Combs-la-Ville

Compans

Conches-sur-Gondoire

Condé-Sainte-Libiaire

Congis-sur-Thérouanne

Coubert

Couilly-Pont-aux-Dames

Coulombs-en-Valois

Coulommes

Coulommiers

Coupvray

Courcelles-en-Bassée

Courchamp

Courpalay

Courquetaine

Courtacon

Courtomer

Courtry

Coutençon

Coutevroult

Crécy-la-Chapelle

Crégy-lès-Meaux

Crèvecœur-en-Brie

Crisenoy

Croissy-Beaubourg

Crouy-sur-Ourcq

Cuisy



Dagny

Dammarie-les-Lys

Dammartin-en-Goële

Dammartin-sur-Tigeaux

Dampmart

Darvault

Dhuisy

Diant

Donnemarie-Dontilly

Dormelles

Doue

Douy-la-Ramée



Échouboulains

Égligny

Égreville

Émerainville

Esbly

Esmans

Étrépilly

Everly

Évry-Grégy-sur-Yerre



Faremoutiers

Favières

Faÿ-lès-Nemours

Féricy

Férolles-Attilly

Ferrières-en-Brie

Flagy

Fleury-en-Bière

Fontaine-Fourches

Fontaine-le-Port

Fontainebleau

Fontains

Fontenailles

Fontenay-Trésigny

Forfry

Forges

Fouju

Fresnes-sur-Marne

Frétoy

Fromont

Fublaines



Garentreville

Gastins

Germigny-l'Évêque

Germigny-sous-Coulombs

Gesvres-le-Chapitre

Giremoutiers

Gironville

Gouaix

Gouvernes

Grandpuits-Bailly-Carrois

Gravon

Gressy

Gretz-Armainvilliers

Grez-sur-Loing

Grisy-Suisnes

Grisy-sur-Seine

Guérard

Guercheville

Guermantes

Guignes

Gurcy-le-Châtel



Hautefeuille

Héricy

Hermé

Hondevilliers



Ichy

Isles-les-Meldeuses

Isles-lès-Villenoy

Iverny



Jablines

Jaignes

Jaulnes

Jossigny

Jouarre

Jouy-le-Châtel

Jouy-sur-Morin

Juilly

Jutigny



La Brosse-Montceaux

La Celle-sur-Morin

La Chapelle-Gauthier

La Chapelle-Iger

La Chapelle-la-Reine

La Chapelle-Moutils

La Chapelle-Rablais

La Chapelle-Saint-Sulpice

La Croix-en-Brie

La Ferté-Gaucher

La Ferté-sous-Jouarre

La Genevraye

La Grande-Paroisse

La Haute-Maison

La Houssaye-en-Brie

La Madeleine-sur-Loing

La Rochette

La Tombe

La Trétoire

Lagny-sur-Marne

Larchant

Laval-en-Brie

Le Châtelet-en-Brie

Le Mée-sur-Seine

Le Mesnil-Amelot

Le Pin

Le Plessis-aux-Bois

Le Plessis-Feu-Aussoux

Le Plessis-l'Évêque

Le Plessis-Placy

Le Vaudoué

Léchelle

Les Chapelles-Bourbon

Les Écrennes

Les Marêts

Les Ormes-sur-Voulzie

Lescherolles

Lesches

Lésigny

Leudon-en-Brie

Lieusaint

Limoges-Fourches

Lissy

Liverdy-en-Brie

Livry-sur-Seine

Lizines

Lizy-sur-Ourcq

Lognes

Longperrier

Longueville

Lorrez-le-Bocage-Préaux

Louan-Villegruis-Fontaine

Luisetaines

Lumigny-Nesles-Ormeaux

Luzancy



Machault

Magny-le-Hongre

Maincy

Maison-Rouge

Maisoncelles-en-Brie

Maisoncelles-en-Gâtinais

Marchémoret

Marcilly

Mareuil-lès-Meaux

Marles-en-Brie

Marolles-en-Brie

Marolles-sur-Seine

Mary-sur-Marne

Mauperthuis

Mauregard

May-en-Multien

Meaux

Meigneux

Meilleray

Melun

Melz-sur-Seine

Méry-sur-Marne

Messy

Misy-sur-Yonne

Mitry-Mory

Moisenay

Moissy-Cramayel

Mondreville

Mons-en-Montois

Montceaux-lès-Meaux

Montceaux-lès-Provins

Montcourt-Fromonville

Montdauphin

Montenils

Montereau-Fault-Yonne

Montereau-sur-le-Jard

Montévrain

Montgé-en-Goële

Monthyon

Montigny-le-Guesdier

Montigny-Lencoup

Montigny-sur-Loing

Montmachoux

Montolivet

Montry

Moret-Loing-et-Orvanne

Mormant

Mortcerf

Mortery

Mouroux

Mousseaux-lès-Bray

Moussy-le-Neuf

Moussy-le-Vieux

Mouy-sur-Seine



Nandy

Nangis

Nanteau-sur-Essonne

Nanteau-sur-Lunain

Nanteuil-lès-Meaux

Nanteuil-sur-Marne

Nantouillet

Nemours

Neufmoutiers-en-Brie

Noisiel

Noisy-Rudignon

Noisy-sur-École

Nonville

Noyen-sur-Seine



Obsonville

Ocquerre

Oissery

Orly-sur-Morin

Ormesson

Othis

Ozoir-la-Ferrière

Ozouer-le-Voulgis



Paley

Pamfou

Paroy

Passy-sur-Seine

Pécy

Penchard

Perthes

Pézarches

Pierre-Levée

Poigny

Poincy

Poligny

Pommeuse

Pomponne

Pontault-Combault

Pontcarré

Précy-sur-Marne

Presles-en-Brie

Pringy

Provins

Puisieux



Quiers

Quincy-Voisins



Rampillon

Réau

Rebais

Recloses

Remauville

Reuil-en-Brie

Roissy-en-Brie

Rouilly

Rouvres

Rozay-en-Brie

Rubelles

Rumont

Rupéreux



Saâcy-sur-Marne

Sablonnières

Saint-Augustin

Saint-Barthélemy

Saint-Brice

Saint-Cyr-sur-Morin

Saint-Denis-lès-Rebais

Saint-Fargeau-Ponthierry

Saint-Fiacre

Saint-Germain-Laval

Saint-Germain-Laxis

Saint-Germain-sous-Doue

Saint-Germain-sur-École

Saint-Germain-sur-Morin

Saint-Hilliers

Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux

Saint-Just-en-Brie

Saint-Léger

Saint-Loup-de-Naud

Saint-Mammès

Saint-Mard

Saint-Mars-Vieux-Maisons

Saint-Martin-des-Champs

Saint-Martin-du-Boschet

Saint-Martin-en-Bière

Saint-Méry

Saint-Mesmes

Saint-Ouen-en-Brie

Saint-Ouen-sur-Morin

Saint-Pathus

Saint-Pierre-lès-Nemours

Saint-Rémy-la-Vanne

Saint-Sauveur-lès-Bray

Saint-Sauveur-sur-École

Saint-Siméon

Saint-Soupplets

Saint-Thibault-des-Vignes

Sainte-Aulde

Sainte-Colombe

Salins

Sammeron

Samois-sur-Seine

Samoreau

Sancy

Sancy-lès-Provins

Savigny-le-Temple

Savins

Seine-Port

Sept-Sorts

Serris

Servon

Signy-Signets

Sigy

Sivry-Courtry

Sognolles-en-Montois

Soignolles-en-Brie

Soisy-Bouy

Solers

Souppes-sur-Loing

Sourdun



Tancrou

Thénisy

Thieux

Thomery

Thorigny-sur-Marne

Thoury-Férottes

Tigeaux

Torcy

Touquin

Tournan-en-Brie

Tousson

Treuzy-Levelay

Trilbardou

Trilport

Trocy-en-Multien



Ury

Ussy-sur-Marne



Vaires-sur-Marne

Valence-en-Brie

Vanvillé

Varennes-sur-Seine

Varreddes

Vaucourtois

Vaudoy-en-Brie

Vaux-le-Pénil

Vaux-sur-Lunain

Vendrest

Verdelot

Verneuil-l'Étang

Vernou-la-Celle-sur-Seine

Vert-Saint-Denis

Vieux-Champagne

Vignely

Ville-Saint-Jacques

Villebéon

Villecerf

Villemaréchal

Villemareuil

Villemer

Villenauxe-la-Petite

Villeneuve-le-Comte

Villeneuve-les-Bordes

Villeneuve-Saint-Denis

Villeneuve-sous-Dammartin

Villeneuve-sur-Bellot

Villenoy

Villeparisis

Villeroy

Villevaudé

Villiers-en-Bière

Villiers-Saint-Georges

Villiers-sous-Grez

Villiers-sur-Morin

Villiers-sur-Seine

Villuis

Vimpelles

Vinantes

Vincy-Manœuvre

Voinsles

Voisenon

Voulangis

Voulton

Voulx

Vulaines-lès-Provins

Vulaines-sur-Seine



Yèbles



En Seine-Saint-Denis (40 communes) :



Aubervilliers

Aulnay-sous-Bois



Bagnolet

Bobigny

Bondy



Clichy-sous-Bois

Coubron



Drancy

Dugny



Épinay-sur-Seine



Gagny

Gournay-sur-Marne



L'Île-Saint-Denis

La Courneuve

Le Blanc-Mesnil

Le Bourget

Le Pré-Saint-Gervais

Le Raincy

Les Lilas

Les Pavillons-sous-Bois

Livry-Gargan



Montfermeil

Montreuil



Neuilly-Plaisance

Neuilly-sur-Marne

Noisy-le-Grand

Noisy-le-Sec



Pantin

Pierrefitte-sur-Seine



Romainville

Rosny-sous-Bois



Saint-Denis

Saint-Ouen-sur-Seine

Sevran

Stains



Tremblay-en-France



Vaujours

Villemomble

Villepinte

Villetaneuse



Dans le Val-de-Marne (47 communes) :



Ablon-sur-Seine

Alfortville

Arcueil



Boissy-Saint-Léger

Bonneuil-sur-Marne

Bry-sur-Marne



Cachan

Champigny-sur-Marne

Charenton-le-Pont

Chennevières-sur-Marne

Chevilly-Larue

Choisy-le-Roi

Créteil



Fontenay-sous-Bois

Fresnes



Gentilly



Ivry-sur-Seine



Joinville-le-Pont



L'Haÿ-les-Roses

La Queue-en-Brie

Le Kremlin-Bicêtre

Le Perreux-sur-Marne

Le Plessis-Trévise

Limeil-Brévannes



Maisons-Alfort

Mandres-les-Roses

Marolles-en-Brie



Nogent-sur-Marne

Noiseau



Orly

Ormesson-sur-Marne



Périgny



Rungis



Saint-Mandé

Saint-Maur-des-Fossés

Saint-Maurice

Santeny

Sucy-en-Brie



Thiais



Valenton

Villecresnes

Villejuif

Villeneuve-le-Roi

Villeneuve-Saint-Georges

Villiers-sur-Marne

Vincennes

Vitry-sur-Seine



Dans le Val-d'Oise (184 communes) :



Ableiges

Aincourt

Ambleville

Amenucourt

Andilly

Argenteuil

Arnouville

Arronville

Arthies

Asnières-sur-Oise

Attainville

Auvers-sur-Oise

Avernes



Baillet-en-France

Banthelu

Beauchamp

Beaumont-sur-Oise

Bellefontaine

Belloy-en-France

Bernes-sur-Oise

Berville

Bessancourt

Béthemont-la-Forêt

Bezons

Boisemont

Boissy-l'Aillerie

Bonneuil-en-France

Bouffémont

Bouqueval

Bray-et-Lû

Bréançon

Brignancourt

Bruyères-sur-Oise

Buhy

Butry-sur-Oise



Cergy

Champagne-sur-Oise

Charmont

Chars

Châtenay-en-France

Chaumontel

Chaussy

Chauvry

Chennevières-lès-Louvres

Chérence

Cléry-en-Vexin

Commeny

Condécourt

Cormeilles-en-Parisis

Cormeilles-en-Vexin

Courcelles-sur-Viosne

Courdimanche



Deuil-la-Barre

Domont



Eaubonne

Écouen

Enghien-les-Bains

Ennery

Épiais-lès-Louvres

Épiais-Rhus

Épinay-Champlâtreux

Éragny

Ermont

Ézanville



Fontenay-en-Parisis

Fosses

Franconville

Frémainville

Frémécourt

Frépillon

Frouville



Garges-lès-Gonesse

Genainville

Génicourt

Gonesse

Goussainville

Gouzangrez

Grisy-les-Plâtres

Groslay

Guiry-en-Vexin



Haravilliers

Haute-Isle

Hédouville

Herblay-sur-Seine

Hérouville-en-Vexin

Hodent



Jagny-sous-Bois

Jouy-le-Moutier



L'Isle-Adam

La Chapelle-en-Vexin

La Frette-sur-Seine

La Roche-Guyon

Labbeville

Lassy

Le Bellay-en-Vexin

Le Heaulme

Le Mesnil-Aubry

Le Perchay

Le Plessis-Bouchard

Le Plessis-Gassot

Le Plessis-Luzarches

Le Thillay

Livilliers

Longuesse

Louvres

Luzarches



Maffliers

Magny-en-Vexin

Mareil-en-France

Margency

Marines

Marly-la-Ville

Maudétour-en-Vexin

Menouville

Menucourt

Mériel

Méry-sur-Oise

Moisselles

Montgeroult

Montigny-lès-Cormeilles

Montlignon

Montmagny

Montmorency

Montreuil-sur-Epte

Montsoult

Mours

Moussy



Nerville-la-Forêt

Nesles-la-Vallée

Neuilly-en-Vexin

Neuville-sur-Oise

Nointel

Noisy-sur-Oise

Nucourt



Omerville

Osny



Parmain

Persan

Pierrelaye

Piscop

Pontoise

Presles

Puiseux-en-France

Puiseux-Pontoise



Roissy-en-France

Ronquerolles



Sagy

Saint-Brice-sous-Forêt

Saint-Clair-sur-Epte

Saint-Cyr-en-Arthies

Saint-Gervais

Saint-Gratien

Saint-Leu-la-Forêt

Saint-Martin-du-Tertre

Saint-Ouen-l'Aumône

Saint-Prix

Saint-Witz

Sannois

Santeuil

Sarcelles

Seraincourt

Seugy

Soisy-sous-Montmorency

Survilliers



Taverny

Théméricourt

Theuville



Us



Vallangoujard

Valmondois

Vaudherland

Vauréal

Vémars

Vétheuil

Viarmes

Vienne-en-Arthies

Vigny

Villaines-sous-Bois

Villeron

Villers-en-Arthies

Villiers-Adam

Villiers-le-Bel

Villiers-le-Sec



Wy-dit-Joli-Village



Dans les Yvelines (259 communes) :



Ablis

Achères

Adainville

Aigremont

Allainville

Andelu

Andrésy

Arnouville-lès-Mantes

Aubergenville

Auffargis

Auffreville-Brasseuil

Aulnay-sur-Mauldre

Auteuil

Autouillet



Bailly

Bazainville

Bazemont

Bazoches-sur-Guyonne

Béhoust

Bennecourt

Beynes

Blaru

Boinville-en-Mantois

Boinville-le-Gaillard

Boinvilliers

Bois-d'Arcy

Boissets

Boissy-Mauvoisin

Boissy-sans-Avoir

Bonnelles

Bonnières-sur-Seine

Bouafle

Bougival

Bourdonné

Breuil-Bois-Robert

Bréval

Brueil-en-Vexin

Buc

Buchelay

Bullion



Carrières-sous-Poissy

Carrières-sur-Seine

Cernay-la-Ville

Chambourcy

Chanteloup-les-Vignes

Chapet

Châteaufort

Chatou

Chaufour-lès-Bonnières

Chavenay

Chevreuse

Choisel

Civry-la-Forêt

Clairefontaine-en-Yvelines

Coignières

Condé-sur-Vesgre

Conflans-Sainte-Honorine

Courgent

Cravent

Crespières

Croissy-sur-Seine



Dammartin-en-Serve

Dampierre-en-Yvelines

Dannemarie

Davron

Drocourt



Ecquevilly

Élancourt

Émancé

Épône

Évecquemont



Favrieux

Feucherolles

Flacourt

Flexanville

Flins-Neuve-Église

Flins-sur-Seine

Follainville-Dennemont

Fontenay-le-Fleury

Fontenay-Mauvoisin

Fontenay-Saint-Père

Freneuse



Gaillon-sur-Montcient

Galluis

Gambais

Gambaiseuil

Garancières

Gargenville

Gazeran

Gommecourt

Goupillières

Goussonville

Grandchamp

Gressey

Grosrouvre

Guernes

Guerville

Guitrancourt

Guyancourt



Hardricourt

Hargeville

Herbeville

Hermeray

Houdan

Houilles



Issou



Jambville

Jouars-Pontchartrain

Jouy-en-Josas

Jouy-Mauvoisin

Jumeauville

Juziers



L'Étang-la-Ville

La Boissière-École

La Celle-les-Bordes

La Celle-Saint-Cloud

La Falaise

La Hauteville

La Queue-les-Yvelines

La Verrière

La Villeneuve-en-Chevrie

Lainville-en-Vexin

Le Chesnay-Rocquencourt

Le Mesnil-le-Roi

Le Mesnil-Saint-Denis

Le Pecq

Le Perray-en-Yvelines

Le Port-Marly

Le Tartre-Gaudran

Le Tertre-Saint-Denis

Le Tremblay-sur-Mauldre

Le Vésinet

Les Alluets-le-Roi

Les Bréviaires

Les Clayes-sous-Bois

Les Essarts-le-Roi

Les Loges-en-Josas

Les Mesnuls

Les Mureaux

Lévis-Saint-Nom

Limay

Limetz-Villez

Lommoye

Longnes

Longvilliers

Louveciennes



Magnanville

Magny-les-Hameaux

Maisons-Laffitte

Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Ville

Marcq

Mareil-le-Guyon

Mareil-Marly

Mareil-sur-Mauldre

Marly-le-Roi

Maule

Maulette

Maurecourt

Maurepas

Médan

Ménerville

Méré

Méricourt

Meulan-en-Yvelines

Mézières-sur-Seine

Mézy-sur-Seine

Millemont

Milon-la-Chapelle

Mittainville

Moisson

Mondreville

Montainville

Montalet-le-Bois

Montchauvet

Montesson

Montfort-l'Amaury

Montigny-le-Bretonneux

Morainvilliers

Mousseaux-sur-Seine

Mulcent

Neauphle-le-Château

Neauphle-le-Vieux

Neauphlette

Nézel

Noisy-le-Roi

Notre-Dame-de-la-Mer



Oinville-sur-Montcient

Orcemont

Orgerus

Orgeval

Orphin

Orsonville

Orvilliers

Osmoy



Paray-Douaville

Perdreauville

Plaisir

Poigny-la-Forêt

Poissy

Ponthévrard

Porcheville

Prunay-en-Yvelines

Prunay-le-Temple



Raizeux

Rambouillet

Rennemoulin

Richebourg

Rochefort-en-Yvelines

Rolleboise

Rosay

Rosny-sur-Seine



Sailly

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Saint-Cyr-l'École

Saint-Forget

Saint-Germain-de-la-Grange

Saint-Germain-en-Laye

Saint-Hilarion

Saint-Illiers-la-Ville

Saint-Illiers-le-Bois

Saint-Lambert

Saint-Léger-en-Yvelines

Saint-Martin-de-Bréthencourt

Saint-Martin-des-Champs

Saint-Martin-la-Garenne

Saint-Nom-la-Bretèche

Saint-Rémy-l'Honoré

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Sainte-Mesme

Sartrouville

Saulx-Marchais

Senlisse

Septeuil

Soindres

Sonchamp



Tacoignières

Tessancourt-sur-Aubette

Thiverval-Grignon

Thoiry

Tilly

Toussus-le-Noble

Trappes

Triel-sur-Seine



Vaux-sur-Seine

Vélizy-Villacoublay

Verneuil-sur-Seine

Vernouillet

Versailles

Vert

Vicq

Vieille-Église-en-Yvelines

Villennes-sur-Seine

Villepreux

Villette

Villiers-le-Mahieu

Villiers-Saint-Frédéric

Viroflay

Voisins-le-Bretonneux

Les 363 communes d'Ille-et-Vilaine

Rennes



Acigné

Amanlis

Andouillé-Neuville

Arbrissel

Argentré-du-Plessis

Aubigné

Availles-sur-Seiche



Baguer-Morvan

Baguer-Pican

Bain-de-Bretagne

Bains-sur-Oust

Bais

Balazé

Baulon

Bazouges-la-Pérouse

Beaucé

Bécherel

Bédée

Betton

Billé

Bléruais

Boisgervilly

Boistrudan

Bonnemain

Bourg-des-Comptes

Bourgbarré

Bovel

Bréal-sous-Montfort

Bréal-sous-Vitré

Brécé

Breteil

Brie

Brielles

Broualan

Bruc-sur-Aff

Bruz



Cancale

Cardroc

Cesson-Sévigné

Champeaux

Chanteloup

Chantepie

Chartres-de-Bretagne

Chasné-sur-Illet

Châteaubourg

Châteaugiron

Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine

Châtillon-en-Vendelais

Chauvigné

Chavagne

Chelun

Cherrueix

Chevaigné

Cintré

Clayes

Coësmes

Comblessac

Combourg

Combourtillé

Cornillé

Corps-Nuds

Crevin

Cuguen



Dinard

Dingé

Dol-de-Bretagne

Domagné

Domalain

Domloup

Dourdain

Drouges



Eancé

Epiniac

Erbrée

Ercé-en-Lamée

Ercé-près-Liffré

Essé

Étrelles



Feins

Fleurigné

Forges-la-Forêt

Fougères



Gaël

Gahard

Gennes-sur-Seiche

Gévezé

Gosné

Goven

Grand-Fougeray

Guichen

Guignen

Guipel

Guipry-Messac



Hédé-Bazouges

Hirel



Iffendic

Irodouër



Janzé

Javené



L'Hermitage

La Baussaine

La Bazouge-du-Désert

La Bosse-de-Bretagne

La Bouëxière

La Boussac

La Chapelle du Lou du Lac

La Chapelle-Bouëxic

La Chapelle-Chaussée

La Chapelle-Erbrée

La Chapelle-Janson

La Chapelle-Saint-Aubert

La Chapelle-Thouarault

La Chapelle-aux-Filtzméens

La Chapelle-de-Brain

La Chapelle-des-Fougeretz

La Couyère

La Dominelais

La Fresnais

La Gouesnière

La Guerche-de-Bretagne

La Mézière

La Noë-Blanche

La Nouaye

La Richardais

La Selle-Guerchaise

La Selle-en-Luitré

La Ville-ès-Nonais

Laignelet

Laillé

Lalleu

Landavran

Landéan

Landujan

Langan

Langon

Langouet

Lanrigan

Lassy

Le Châtellier

Le Crouais

Le Ferré

Le Loroux

Le Minihic-sur-Rance

Le Pertre

Le Petit-Fougeray

Le Rheu

Le Sel-de-Bretagne

Le Theil-de-Bretagne

Le Tiercent

Le Tronchet

Le Verger

Le Vivier-sur-Mer

Lécousse

Les Brulais

Les Iffs

Les Portes du Coglais

Lieuron

Liffré

Lillemer

Livré-sur-Changeon

Lohéac

Longaulnay

Lourmais

Loutehel

Louvigné-de-Bais

Louvigné-du-Désert

Luitré-Dompierre



Maen Roch

Marcillé-Raoul

Marcillé-Robert

Marpiré

Martigné-Ferchaud

Maxent

Mecé

Médréac

Meillac

Melesse

Mellé

Mernel

Mesnil-Roc'h

Mézières-sur-Couesnon

Miniac-Morvan

Miniac-sous-Bécherel

Mondevert

Mont-Dol

Montauban-de-Bretagne

Montautour

Monterfil

Montfort-sur-Meu

Montgermont

Monthault

Montreuil-des-Landes

Montreuil-le-Gast

Montreuil-sous-Pérouse

Montreuil-sur-Ille

Mordelles

Mouazé

Moulins

Moussé

Moutiers

Muel



Nouvoitou

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Noyal-sous-Bazouges

Noyal-sur-Vilaine



Orgères



Pacé

Paimpont

Pancé

Parcé

Parigné

Parthenay-de-Bretagne

Pipriac

Piré-Chancé

Pléchâtel

Pleine-Fougères

Plélan-le-Grand

Plerguer

Plesder

Pleugueneuc

Pleumeleuc

Pleurtuit

Pocé-les-Bois

Poilley

Poligné

Pont-Péan

Princé



Québriac

Quédillac



Rannée

Redon

Renac

Retiers

Rimou

Rives-du-Couesnon

Romagné

Romazy

Romillé

Roz-Landrieux

Roz-sur-Couesnon



Sains

Saint-Armel

Saint-Aubin-d'Aubigné

Saint-Aubin-des-Landes

Saint-Aubin-du-Cormier

Saint-Benoît-des-Ondes

Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Brieuc-des-Iffs

Saint-Broladre

Saint-Christophe-de-Valains

Saint-Christophe-des-Bois

Saint-Coulomb

Saint-Didier

Saint-Domineuc

Saint-Erblon

Saint-Ganton

Saint-Georges-de-Gréhaigne

Saint-Georges-de-Reintembault

Saint-Germain-du-Pinel

Saint-Germain-en-Coglès

Saint-Germain-sur-Ille

Saint-Gilles

Saint-Gondran

Saint-Gonlay

Saint-Grégoire

Saint-Guinoux

Saint-Hilaire-des-Landes

Saint-Jacques-de-la-Lande

Saint-Jean-sur-Vilaine

Saint-Jouan-des-Guérets

Saint-Just

Saint-Léger-des-Prés

Saint-Lunaire

Saint-M'Hervé

Saint-Malo

Saint-Malo-de-Phily

Saint-Malon-sur-Mel

Saint-Marc-le-Blanc

Saint-Marcan

Saint-Maugan

Saint-Médard-sur-Ille

Saint-Méen-le-Grand

Saint-Méloir-des-Ondes

Saint-Onen-la-Chapelle

Saint-Ouen-des-Alleux

Saint-Péran

Saint-Père

Saint-Pern

Saint-Rémy-du-Plain

Saint-Sauveur-des-Landes

Saint-Séglin

Saint-Senoux

Saint-Suliac

Saint-Sulpice-des-Landes

Saint-Sulpice-la-Forêt

Saint-Symphorien

Saint-Thual

Saint-Thurial

Saint-Uniac

Sainte-Anne-sur-Vilaine

Sainte-Colombe

Sainte-Marie

Saulnières

Sens-de-Bretagne

Servon-sur-Vilaine

Sixt-sur-Aff

Sougéal



Taillis

Talensac

Teillay

Thorigné-Fouillard

Thourie

Tinténiac

Torcé

Trans-la-Forêt

Treffendel

Trémeheuc

Tresbœuf

Trévérien

Trimer



Val d'Anast

Val-Couesnon

Val-d'Izé

Vergéal

Vern-sur-Seiche

Vezin-le-Coquet

Vieux-Viel

Vieux-Vy-sur-Couesnon

Vignoc

Villamée

Visseiche

Vitré

Les 272 communes d'Inde-et-Loire

Tours



Abilly

Ambillou

Amboise

Anché

Antogny-le-Tillac

Artannes-sur-Indre

Assay

Athée-sur-Cher

Autrèche

Auzouer-en-Touraine

Avoine

Avon-les-Roches

Avrillé-les-Ponceaux

Azay-le-Rideau

Azay-sur-Cher

Azay-sur-Indre



Ballan-Miré

Barrou

Beaulieu-lès-Loches

Beaumont-Louestault

Beaumont-Village

Beaumont-en-Véron

Benais

Berthenay

Betz-le-Château

Bléré

Bossay-sur-Claise

Bossée

Bourgueil

Bournan

Boussay

Braslou

Braye-sous-Faye

Braye-sur-Maulne

Brèches

Bréhémont

Bridoré

Brizay

Bueil-en-Touraine



Candes-Saint-Martin

Cangey

Céré-la-Ronde

Cerelles

Chambon

Chambourg-sur-Indre

Chambray-lès-Tours

Champigny-sur-Veude

Chançay

Chanceaux-près-Loches

Chanceaux-sur-Choisille

Channay-sur-Lathan

Charentilly

Chargé

Charnizay

Château-Renault

Château-la-Vallière

Chaumussay

Chaveignes

Chédigny

Cheillé

Chemillé-sur-Dême

Chemillé-sur-Indrois

Chenonceaux

Chezelles

Chinon

Chisseaux

Chouzé-sur-Loire

Cigogné

Cinais

Cinq-Mars-la-Pile

Ciran

Civray-de-Touraine

Civray-sur-Esves

Cléré-les-Pins

Continvoir

Cormery

Coteaux-sur-Loire

Couesmes

Courçay

Courcelles-de-Touraine

Courcoué

Couziers

Cravant-les-Côteaux

Crissay-sur-Manse

Crotelles

Crouzilles

Cussay



Dame-Marie-les-Bois

Descartes

Dierre

Dolus-le-Sec

Draché

Druye



Épeigné-les-Bois

Épeigné-sur-Dême

Esves-le-Moutier

Esvres



Faye-la-Vineuse

Ferrière-Larçon

Ferrière-sur-Beaulieu

Fondettes

Francueil



Genillé

Gizeux



Hommes

Huismes



Jaulnay

Joué-lès-Tours



L'Île-Bouchard

La Celle-Guenand

La Celle-Saint-Avant

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

La Chapelle-aux-Naux

La Chapelle-sur-Loire

La Croix-en-Touraine

La Ferrière

La Guerche

La Membrolle-sur-Choisille

La Riche

La Roche-Clermault

La Tour-Saint-Gelin

La Ville-aux-Dames

Langeais

Larçay

Le Boulay

Le Grand-Pressigny

Le Liège

Le Louroux

Le Petit-Pressigny

Lémeré

Lerné

Les Hermites

Lignières-de-Touraine

Ligré

Ligueil

Limeray

Loché-sur-Indrois

Loches

Louans

Lublé

Lussault-sur-Loire

Luynes

Luzé

Luzillé



Maillé

Manthelan

Marçay

Marcé-sur-Esves

Marcilly-sur-Maulne

Marcilly-sur-Vienne

Marigny-Marmande

Marray

Mazières-de-Touraine

Mettray

Monnaie

Montbazon

Monthodon

Montlouis-sur-Loire

Montrésor

Montreuil-en-Touraine

Monts

Morand

Mosnes

Mouzay



Nazelles-Négron

Neuil

Neuillé-Pont-Pierre

Neuillé-le-Lierre

Neuilly-le-Brignon

Neuville-sur-Brenne

Neuvy-le-Roi

Noizay

Notre-Dame-d'Oé

Nouans-les-Fontaines

Nouâtre

Nouzilly

Noyant-de-Touraine



Orbigny



Panzoult

Parçay-Meslay

Parçay-sur-Vienne

Paulmy

Pernay

Perrusson

Pocé-sur-Cisse

Pont-de-Ruan

Ports-sur-Vienne

Pouzay

Preuilly-sur-Claise

Pussigny



Razines

Reignac-sur-Indre

Restigné

Reugny

Richelieu

Rigny-Ussé

Rillé

Rilly-sur-Vienne

Rivarennes

Rivière

Rochecorbon

Rouziers-de-Touraine



Saché

Saint-Antoine-du-Rocher

Saint-Aubin-le-Dépeint

Saint-Avertin

Saint-Benoît-la-Forêt

Saint-Branchs

Saint-Christophe-sur-le-Nais

Saint-Cyr-sur-Loire

Saint-Épain

Saint-Étienne-de-Chigny

Saint-Flovier

Saint-Genouph

Saint-Germain-sur-Vienne

Saint-Hippolyte

Saint-Jean-Saint-Germain

Saint-Laurent-de-Lin

Saint-Laurent-en-Gâtines

Saint-Martin-le-Beau

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Nicolas-des-Motets

Saint-Ouen-les-Vignes

Saint-Paterne-Racan

Saint-Pierre-des-Corps

Saint-Quentin-sur-Indrois

Saint-Règle

Saint-Roch

Saint-Senoch

Sainte-Catherine-de-Fierbois

Sainte-Maure-de-Touraine

Saunay

Savigné-sur-Lathan

Savigny-en-Véron

Savonnières

Sazilly

Semblançay

Sennevières

Sepmes

Seuilly

Sonzay

Sorigny

Souvigné

Souvigny-de-Touraine

Sublaines



Tauxigny-Saint-Bauld

Tavant

Theneuil

Thilouze

Thizay

Tournon-Saint-Pierre

Trogues

Truyes



Vallères

Varennes

Veigné

Véretz

Verneuil-le-Château

Verneuil-sur-Indre

Vernou-sur-Brenne

Villaines-les-Rochers

Villandry

Villebourg

Villedômain

Villedômer

Villeloin-Coulangé

Villeperdue

Villiers-au-Bouin

Vou

Vouvray



Yzeures-sur-Creuse

Les 512 communes d'Isère

Grenoble



Agnin

Allemond

Allevard

Ambel

Anjou

Annoisin-Chatelans

Anthon

Aoste

Apprieu

Arandon-Passins

Artas

Assieu

Auberives-en-Royans

Auberives-sur-Varèze

Auris

Autrans-Méaudre en Vercors

Avignonet



Barraux

Beaucroissant

Beaufin

Beaufort

Beaulieu

Beaurepaire

Beauvoir-de-Marc

Beauvoir-en-Royans

Bellegarde-Poussieu

Belmont

Bernin

Besse

Bessins

Bévenais

Bilieu

Biol

Biviers

Bizonnes

Blandin

Bonnefamille

Bossieu

Bougé-Chambalud

Bourgoin-Jallieu

Bouvesse-Quirieu

Brangues

Bressieux

Bresson

Brézins

Brié-et-Angonnes

Brion

Burcin



Cessieu

Châbons

Chalon

Chamagnieu

Champ-sur-Drac

Champagnier

Champier

Chamrousse

Chanas

Chantepérier

Chantesse

Chapareillan

Charancieu

Charantonnay

Charavines

Charette

Charnècles

Charvieu-Chavagneux

Chasse-sur-Rhône

Chasselay

Chassignieu

Château-Bernard

Châteauvilain

Châtel-en-Trièves

Châtelus

Châtenay

Châtonnay

Chatte

Chavanoz

Chélieu

Chevrières

Cheyssieu

Chèzeneuve

Chichilianne

Chimilin

Chirens

Cholonge

Chonas-l'Amballan

Choranche

Chozeau

Chuzelles

Claix

Clavans-en-Haut-Oisans

Clelles

Clonas-sur-Varèze

Cognet

Cognin-les-Gorges

Colombe

Corbelin

Corenc

Cornillon-en-Trièves

Corps

Corrençon-en-Vercors

Coublevie

Cour-et-Buis

Courtenay

Crachier

Cras

Crémieu

Crêts en Belledonne

Creys-Mépieu

Crolles

Culin



Diémoz

Dizimieu

Doissin

Dolomieu

Domarin

Domène



Échirolles

Eclose-Badinières

Engins

Entraigues

Entre-deux-Guiers

Estrablin

Eybens

Eydoche

Eyzin-Pinet



Faramans

Faverges-de-la-Tour

Flachères

Fontaine

Fontanil-Cornillon

Four

Froges

Frontonas



Gières

Gillonnay

Goncelin

Granieu

Grenay

Gresse-en-Vercors



Herbeys

Heyrieux

Hières-sur-Amby

Huez

Hurtières



Izeaux

Izeron



Janneyrias

Jarcieu

Jardin

Jarrie



L'Albenc

L'Isle-d'Abeau

La Balme-les-Grottes

La Bâtie-Montgascon

La Buisse

La Buissière

La Chapelle-de-Surieu

La Chapelle-de-la-Tour

La Chapelle-du-Bard

La Combe-de-Lancey

La Côte-Saint-André

La Flachère

La Forteresse

La Frette

La Garde

La Morte

La Motte-Saint-Martin

La Motte-d'Aveillans

La Mure

La Murette

La Pierre

La Rivière

La Salette-Fallavaux

La Salle-en-Beaumont

La Sône

La Sure en Chartreuse

La Terrasse

La Tour-du-Pin

La Tronche

La Valette

La Verpillière

Laffrey

Lalley

Lans-en-Vercors

Laval-en-Belledonne

Lavaldens

Lavars

Le Bouchage

Le Bourg-d'Oisans

Le Champ-près-Froges

Le Cheylas

Le Freney-d'Oisans

Le Grand-Lemps

Le Gua

Le Haut-Bréda

Le Monestier-du-Percy

Le Moutaret

Le Passage

Le Péage-de-Roussillon

Le Pont-de-Beauvoisin

Le Pont-de-Claix

Le Sappey-en-Chartreuse

Le Touvet

Le Versoud

Lentiol

Les Abrets en Dauphiné

Les Adrets

Les Avenières Veyrins-Thuellin

Les Côtes-d'Arey

Les Côtes-de-Corps

Les Deux Alpes

Les Éparres

Les Roches-de-Condrieu

Leyrieu

Lieudieu

Livet-et-Gavet

Longechenal

Lumbin

Luzinay



Malleval-en-Vercors

Marcieu

Marcilloles

Marcollin

Marnans

Massieu

Maubec

Mayres-Savel

Mens

Merlas

Meylan

Meyrié

Meyrieu-les-Étangs

Meyssiez

Miribel-Lanchâtre

Miribel-les-Échelles

Mizoën

Moidieu-Détourbe

Moirans

Moissieu-sur-Dolon

Monestier-d'Ambel

Monestier-de-Clermont

Monsteroux-Milieu

Mont-Saint-Martin

Montagne

Montagnieu

Montalieu-Vercieu

Montaud

Montbonnot-Saint-Martin

Montcarra

Montchaboud

Monteynard

Montfalcon

Montferrat

Montrevel

Montseveroux

Moras

Morestel

Morette

Mottier

Murianette

Murinais



Nantes-en-Ratier

Nivolas-Vermelle

Notre-Dame-de-Commiers

Notre-Dame-de-Mésage

Notre-Dame-de-Vaulx

Notre-Dame-de-l'Osier

Noyarey



Optevoz

Oris-en-Rattier

Ornacieux-Balbins

Ornon

Oulles

Oyeu

Oytier-Saint-Oblas

Oz



Pact

Pajay

Panossas

Parmilieu

Pellafol

Penol

Percy

Pierre-Châtel

Pisieu

Plan

Plateau-des-Petites-Roches

Poisat

Poliénas

Pommier-de-Beaurepaire

Ponsonnas

Pont-Évêque

Pont-de-Chéruy

Pont-en-Royans

Pontcharra

Porcieu-Amblagnieu

Porte-des-Bonnevaux

Prébois

Presles

Pressins

Primarette

Proveysieux

Prunières



Quaix-en-Chartreuse

Quet-en-Beaumont

Quincieu



Réaumont

Renage

Rencurel

Revel

Revel-Tourdan

Reventin-Vaugris

Rives

Roche

Rochetoirin

Roissard

Romagnieu

Roussillon

Rovon

Royas

Roybon

Ruy-Montceau



Sablons

Saint Antoine l'Abbaye

Saint-Agnin-sur-Bion

Saint-Alban-de-Roche

Saint-Alban-du-Rhône

Saint-Albin-de-Vaulserre

Saint-Andéol

Saint-André-en-Royans

Saint-André-le-Gaz

Saint-Appolinard

Saint-Arey

Saint-Aupre

Saint-Barthélemy

Saint-Barthélemy-de-Séchilienne

Saint-Baudille-de-la-Tour

Saint-Baudille-et-Pipet

Saint-Blaise-du-Buis

Saint-Bonnet-de-Chavagne

Saint-Bueil

Saint-Cassien

Saint-Chef

Saint-Christophe-en-Oisans

Saint-Christophe-sur-Guiers

Saint-Clair-de-la-Tour

Saint-Clair-du-Rhône

Saint-Clair-sur-Galaure

Saint-Didier-de-Bizonnes

Saint-Didier-de-la-Tour

Saint-Égrève

Saint-Étienne-de-Crossey

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Saint-Geoire-en-Valdaine

Saint-Geoirs

Saint-Georges-d'Espéranche

Saint-Georges-de-Commiers

Saint-Gervais

Saint-Guillaume

Saint-Hilaire-de-Brens

Saint-Hilaire-de-la-Côte

Saint-Hilaire-du-Rosier

Saint-Honoré

Saint-Ismier

Saint-Jean-d'Avelanne

Saint-Jean-d'Hérans

Saint-Jean-de-Bournay

Saint-Jean-de-Moirans

Saint-Jean-de-Soudain

Saint-Jean-de-Vaulx

Saint-Jean-le-Vieux

Saint-Joseph-de-Rivière

Saint-Julien-de-l'Herms

Saint-Just-Chaleyssin

Saint-Just-de-Claix

Saint-Lattier

Saint-Laurent-du-Pont

Saint-Laurent-en-Beaumont

Saint-Marcel-Bel-Accueil

Saint-Marcellin

Saint-Martin-d'Hères

Saint-Martin-d'Uriage

Saint-Martin-de-Clelles

Saint-Martin-de-Vaulserre

Saint-Martin-de-la-Cluze

Saint-Martin-le-Vinoux

Saint-Maurice-en-Trièves

Saint-Maurice-l'Exil

Saint-Maximin

Saint-Michel-de-Saint-Geoirs

Saint-Michel-en-Beaumont

Saint-Michel-les-Portes

Saint-Mury-Monteymond

Saint-Nazaire-les-Eymes

Saint-Nicolas-de-Macherin

Saint-Nizier-du-Moucherotte

Saint-Ondras

Saint-Paul-d'Izeaux

Saint-Paul-de-Varces

Saint-Paul-lès-Monestier

Saint-Pierre-d'Entremont

Saint-Pierre-de-Bressieux

Saint-Pierre-de-Chartreuse

Saint-Pierre-de-Chérennes

Saint-Pierre-de-Méaroz

Saint-Pierre-de-Mésage

Saint-Prim

Saint-Quentin-Fallavier

Saint-Quentin-sur-Isère

Saint-Romain-de-Jalionas

Saint-Romain-de-Surieu

Saint-Romans

Saint-Sauveur

Saint-Savin

Saint-Siméon-de-Bressieux

Saint-Sorlin-de-Morestel

Saint-Sorlin-de-Vienne

Saint-Sulpice-des-Rivoires

Saint-Théoffrey

Saint-Vérand

Saint-Victor-de-Cessieu

Saint-Victor-de-Morestel

Saint-Vincent-de-Mercuze

Sainte-Agnès

Sainte-Anne-sur-Gervonde

Sainte-Blandine

Sainte-Luce

Sainte-Marie-d'Alloix

Sainte-Marie-du-Mont

Salagnon

Salaise-sur-Sanne

Sarcenas

Sardieu

Sassenage

Satolas-et-Bonce

Savas-Mépin

Séchilienne

Septème

Sérézin-de-la-Tour

Sermérieu

Serpaize

Serre-Nerpol

Seyssinet-Pariset

Seyssins

Seyssuel

Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu

Siévoz

Sillans

Sinard

Soleymieu

Sonnay

Sousville

Succieu

Susville



Têche

Tencin

Theys

Thodure

Tignieu-Jameyzieu

Torchefelon

Tramolé

Treffort

Tréminis

Trept

Tullins



Val-de-Virieu

Valbonnais

Valencin

Valencogne

Valjouffrey

Varacieux

Varces-Allières-et-Risset

Vasselin

Vatilieu

Vaujany

Vaulnaveys-le-Bas

Vaulnaveys-le-Haut

Vaulx-Milieu

Velanne

Vénérieu

Venon

Vernas

Vernioz

Vertrieu

Veurey-Voroize

Veyssilieu

Vézeronce-Curtin

Vienne

Vif

Vignieu

Villages du Lac de Paladru

Villard-Bonnot

Villard-Notre-Dame

Villard-Reculas

Villard-Reymond

Villard-Saint-Christophe

Villard-de-Lans

Ville-sous-Anjou

Villefontaine

Villemoirieu

Villeneuve-de-Marc

Villette-d'Anthon

Villette-de-Vienne

Vinay

Viriville

Vizille

Voiron

Voissant

Voreppe

Vourey

Les 494 communes du Jura

Lons-le-Saunier



Abergement-la-Ronce

Abergement-le-Grand

Abergement-le-Petit

Abergement-lès-Thésy

Aiglepierre

Alièze

Amange

Andelot-Morval

Andelot-en-Montagne

Annoire

Arbois

Archelange

Ardon

Aresches

Arinthod

Arlay

Aromas

Arsure-Arsurette

Asnans-Beauvoisin

Audelange

Augea

Augerans

Augisey

Aumont

Aumur

Authume

Auxange

Avignon-lès-Saint-Claude



Balaiseaux

Balanod

Bans

Barésia-sur-l'Ain

Barretaine

Baume-les-Messieurs

Baverans

Beaufort-Orbagna

Beffia

Bellecombe

Bellefontaine

Belmont

Bersaillin

Besain

Biarne

Bief-des-Maisons

Bief-du-Fourg

Biefmorin

Billecul

Bletterans

Blois-sur-Seille

Blye

Bois-d'Amont

Bois-de-Gand

Boissia

Bonlieu

Bonnefontaine

Bornay

Bourg-de-Sirod

Bracon

Brainans

Brans

Bretenières

Brevans

Briod

Broissia

Buvilly



Censeau

Cernans

Cerniébaud

Cernon

Cesancey

Chaînée-des-Coupis

Chambéria

Chamblay

Chamole

Champagne-sur-Loue

Champagney

Champagnole

Champdivers

Champrougier

Champvans

Chancia

Chapelle-Voland

Chapois

Charchilla

Charcier

Charency

Charézier

Charnod

Chassal-Molinges

Château-Chalon

Châtel-de-Joux

Chatelay

Châtelneuf

Châtenois

Châtillon

Chaumergy

Chaussenans

Chaussin

Chaux-Champagny

Chaux-des-Crotenay

Chavéria

Chemenot

Chemin

Chêne-Bernard

Chêne-Sec

Chevigny

Chevreaux

Chevrotaine

Chille

Chilly-le-Vignoble

Chilly-sur-Salins

Chissey-sur-Loue

Choisey

Choux

Cize

Clairvaux-les-Lacs

Clucy

Cogna

Coiserette

Colonne

Commenailles

Condamine

Condes

Conliège

Conte

Cornod

Cosges

Coteaux du Lizon

Courbette

Courbouzon

Courlans

Courlaoux

Courtefontaine

Cousance

Coyrière

Coyron

Cramans

Crans

Crenans

Cressia

Crissey

Crotenay

Cuisia

Cuvier



Dammartin-Marpain

Damparis

Dampierre

Darbonnay

Denezières

Desnes

Digna

Dole

Domblans

Dompierre-sur-Mont

Doucier

Dournon

Doye

Dramelay



Éclans-Nenon

Écleux

Écrille

Entre-deux-Monts

Équevillon

Esserval-Tartre

Étival

Étrepigney

Évans



Falletans

Fay-en-Montagne

Foncine-le-Bas

Foncine-le-Haut

Fontainebrux

Fontenu

Fort-du-Plasne

Foucherans

Foulenay

Fraisans

Francheville

Fraroz

Frasne-les-Meulières

Frébuans

Frontenay



Gatey

Gendrey

Genod

Geraise

Germigney

Geruge

Gevingey

Gevry

Gigny

Gillois

Gizia

Grande-Rivière Château

Grange-de-Vaivre

Graye-et-Charnay

Gredisans

Grozon



Hautecour

Hauteroche

Hauts de Bienne



Ivory

Ivrey

Jeurre

Jouhe



L'Étoile

La Barre

La Boissière

La Bretenière

La Chailleuse

La Chapelle-sur-Furieuse

La Charme

La Chassagne

La Châtelaine

La Chaumusse

La Chaux-du-Dombief

La Chaux-en-Bresse

La Favière

La Ferté

La Frasnée

La Latette

La Loye

La Marre

La Pesse

La Rixouse

La Tour-du-Meix

La Vieille-Loye

Lac-des-Rouges-Truites

Ladoye-sur-Seille

Lajoux

Lamoura

Largillay-Marsonnay

Larnaud

Larrivoire

Lavancia-Epercy

Lavangeot

Lavans-lès-Dole

Lavans-lès-Saint-Claude

Lavigny

Le Chateley

Le Deschaux

Le Fied

Le Frasnois

Le Larderet

Le Latet

Le Louverot

Le Pasquier

Le Pin

Le Vaudioux

Le Vernois

Le Villey

Lect

Lemuy

Lent

Les Arsures

Les Bouchoux

Les Chalesmes

Les Crozets

Les Deux-Fays

Les Essards-Taignevaux

Les Hays

Les Moussières

Les Nans

Les Planches-en-Montagne

Les Planches-près-Arbois

Les Repôts

Les Rousses

Les Trois-Châteaux

Leschères

Loisia

Lombard

Longchaumois

Longcochon

Longwy-sur-le-Doubs

Loulle

Louvatange



Macornay

Maisod

Malange

Mantry

Marigna-sur-Valouse

Marigny

Marnézia

Marnoz

Martigna

Mathenay

Maynal

Menétru-le-Vignoble

Menétrux-en-Joux

Menotey

Mérona

Mesnay

Mesnois

Messia-sur-Sorne

Meussia

Mièges

Miéry

Mignovillard

Moirans-en-Montagne

Moiron

Moissey

Molain

Molamboz

Molay

Monay

Monnet-la-Ville

Monnetay

Monnières

Mont-sous-Vaudrey

Mont-sur-Monnet

Montagna-le-Reconduit

Montaigu

Montain

Montbarrey

Montcusel

Monteplain

Montfleur

Montholier

Montigny-lès-Arsures

Montigny-sur-l'Ain

Montlainsia

Montmarlon

Montmirey-la-Ville

Montmirey-le-Château

Montmorot

Montrevel

Montrond

Morbier

Mouchard

Mournans-Charbonny

Moutonne

Moutoux

Mutigney



Nance

Nanchez

Nancuise

Neublans-Abergement

Neuvilley

Nevy-lès-Dole

Nevy-sur-Seille

Ney

Nogna

Nozeroy



Offlanges

Onglières

Onoz

Orchamps

Orgelet

Ougney

Ounans

Our

Oussières



Pagney

Pagnoz

Pannessières

Parcey

Passenans

Patornay

Peintre

Perrigny

Peseux

Petit-Noir

Picarreau

Pillemoine

Pimorin

Plainoiseau

Plaisia

Plasne

Plénise

Plénisette

Pleure

Plumont

Poids-de-Fiole

Pointre

Poligny

Pont-d'Héry

Pont-de-Poitte

Pont-du-Navoy

Port-Lesney

Prémanon

Présilly

Pretin

Publy

Pupillin



Quintigny



Rahon

Rainans

Ranchot

Rans

Ravilloles

Recanoz

Reithouse

Relans

Revigny

Rix

Rochefort-sur-Nenon

Rogna

Romain

Romange

Rosay

Rotalier

Rothonay

Rouffange

Ruffey-sur-Seille

Rye



Saffloz

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Baraing

Saint-Claude

Saint-Cyr-Montmalin

Saint-Didier

Saint-Germain-en-Montagne

Saint-Hymetière-sur-Valouse

Saint-Lamain

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Lothain

Saint-Loup

Saint-Maur

Saint-Maurice-Crillat

Saint-Pierre

Saint-Thiébaud

Sainte-Agnès

Saizenay

Salans

Saligney

Salins-les-Bains

Sampans

Santans

Sapois

Sarrogna

Saugeot

Séligney

Sellières

Septmoncel les Molunes

Sergenaux

Sergenon

Sermange

Serre-les-Moulières

Sirod

Songeson

Soucia

Souvans

Supt

Syam



Tassenières

Tavaux

Taxenne

Thervay

Thésy

Thoirette-Coisia

Thoiria

Thoissia

Toulouse-le-Château

Tourmont

Trenal



Uxelles



Vadans

Val Suran

Val-Sonnette

Val-d'Épy

Valempoulières

Valzin en Petite Montagne

Vannoz

Vaudrey

Vaux-lès-Saint-Claude

Vaux-sur-Poligny

Verges

Véria

Vernantois

Vers-en-Montagne

Vers-sous-Sellières

Vertamboz

Vescles

Vevy

Villard-Saint-Sauveur

Villards-d'Héria

Villeneuve-d'Aval

Villeneuve-sous-Pymont

Villers-Farlay

Villers-Robert

Villers-les-Bois

Villerserine

Villette-lès-Arbois

Villette-lès-Dole

Villevieux

Vincent-Froideville

Viry

Vitreux

Voiteur

Vosbles-Valfin

Vriange

Vulvoz

Les 323 communes de la Loire

Saint-Étienne



Aboën

Ailleux

Ambierle

Andrézieux-Bouthéon

Apinac

Arcinges

Arcon

Arthun

Aveizieux



Balbigny

Bard

Bellegarde-en-Forez

Belleroche

Belmont-de-la-Loire

Bessey

Boën-sur-Lignon

Boisset-Saint-Priest

Boisset-lès-Montrond

Bonson

Bourg-Argental

Boyer

Briennon

Bully

Burdignes

Bussières

Bussy-Albieux



Çaloire

Cellieu

Cervières

Cezay

Chagnon

Chalain-d'Uzore

Chalain-le-Comtal

Chalmazel-Jeansagnière

Chambéon

Chambles

Chambœuf

Champdieu

Champoly

Chandon

Changy

Charlieu

Châteauneuf

Châtelneuf

Châtelus

Chausseterre

Chavanay

Chazelles-sur-Lavieu

Chazelles-sur-Lyon

Chenereilles

Cherier

Chevrières

Chirassimont

Chuyer

Civens

Cleppé

Colombier

Combre

Commelle-Vernay

Cordelle

Cottance

Coutouvre

Craintilleux

Cremeaux

Croizet-sur-Gand

Cuinzier

Cuzieu



Dargoire

Débats-Rivière-d'Orpra

Doizieux



Écoche

Écotay-l'Olme

Épercieux-Saint-Paul

Essertines-en-Châtelneuf

Essertines-en-Donzy

Estivareilles



Farnay

Feurs

Firminy

Fontanès

Fourneaux

Fraisses



Genilac

Graix

Grammond

Grézieux-le-Fromental

Grézolles

Gumières



Jarnosse

Jas

Jonzieux

Juré



L'Étrat

L'Hôpital-le-Grand

L'Hôpital-sous-Rochefort

L'Horme

La Bénisson-Dieu

La Chamba

La Chambonie

La Chapelle-Villars

La Chapelle-en-Lafaye

La Côte-en-Couzan

La Fouillouse

La Gimond

La Grand-Croix

La Gresle

La Pacaudière

La Ricamarie

La Talaudière

La Terrasse-sur-Dorlay

La Tour-en-Jarez

La Tourette

La Tuilière

La Valla-en-Gier

La Valla-sur-Rochefort

La Versanne

Lavieu

Lay

Le Bessat

Le Cergne

Le Chambon-Feugerolles

Le Coteau

Le Crozet

Leigneux

Lentigny

Lérigneux

Les Noës

Les Salles

Lézigneux

Lorette

Lupé

Luré

Luriecq



Mably

Machézal

Maclas

Magneux-Haute-Rive

Maizilly

Malleval

Marcenod

Marcilly-le-Châtel

Marclopt

Marcoux

Margerie-Chantagret

Maringes

Marlhes

Marols

Mars

Merle-Leignec

Mizérieux

Montagny

Montarcher

Montbrison

Montchal

Montrond-les-Bains

Montverdun

Mornand-en-Forez



Nandax

Neaux

Néronde

Nervieux

Neulise

Noailly

Noirétable

Nollieux

Notre-Dame-de-Boisset



Ouches



Palogneux

Panissières

Parigny

Pavezin

Pélussin

Périgneux

Perreux

Pinay

Planfoy

Pommiers-en-Forez

Poncins

Pouilly-lès-Feurs

Pouilly-les-Nonains

Pouilly-sous-Charlieu

Pradines

Pralong

Précieux

Régny

Renaison

Riorges

Rivas

Rive-de-Gier

Roanne

Roche

Roche-la-Molière

Roisey

Rozier-Côtes-d'Aurec

Rozier-en-Donzy



Sail-les-Bains

Sail-sous-Couzan

Saint-Alban-les-Eaux

Saint-André-d'Apchon

Saint-André-le-Puy

Saint-Appolinard

Saint-Barthélemy-Lestra

Saint-Bonnet-des-Quarts

Saint-Bonnet-le-Château

Saint-Bonnet-le-Courreau

Saint-Bonnet-les-Oules

Saint-Chamond

Saint-Christo-en-Jarez

Saint-Cyprien

Saint-Cyr-de-Favières

Saint-Cyr-de-Valorges

Saint-Cyr-les-Vignes

Saint-Denis-de-Cabanne

Saint-Denis-sur-Coise

Saint-Didier-sur-Rochefort

Saint-Étienne-le-Molard

Saint-Forgeux-Lespinasse

Saint-Galmier

Saint-Genest-Lerpt

Saint-Genest-Malifaux

Saint-Georges-Haute-Ville

Saint-Georges-de-Baroille

Saint-Georges-en-Couzan

Saint-Germain-Laval

Saint-Germain-Lespinasse

Saint-Germain-la-Montagne

Saint-Haon-le-Châtel

Saint-Haon-le-Vieux

Saint-Héand

Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

Saint-Hilaire-sous-Charlieu

Saint-Jean-Bonnefonds

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Saint-Jean-Soleymieux

Saint-Jean-la-Vêtre

Saint-Jodard

Saint-Joseph

Saint-Julien-Molin-Molette

Saint-Julien-d'Oddes

Saint-Just-Saint-Rambert

Saint-Just-en-Bas

Saint-Just-en-Chevalet

Saint-Just-la-Pendue

Saint-Laurent-Rochefort

Saint-Laurent-la-Conche

Saint-Léger-sur-Roanne

Saint-Marcel-d'Urfé

Saint-Marcel-de-Félines

Saint-Marcellin-en-Forez

Saint-Martin-Lestra

Saint-Martin-d'Estréaux

Saint-Martin-la-Plaine

Saint-Martin-la-Sauveté

Saint-Maurice-en-Gourgois

Saint-Médard-en-Forez

Saint-Michel-sur-Rhône

Saint-Nizier-de-Fornas

Saint-Nizier-sous-Charlieu

Saint-Paul-d'Uzore

Saint-Paul-en-Cornillon

Saint-Paul-en-Jarez

Saint-Pierre-de-Bœuf

Saint-Pierre-la-Noaille

Saint-Polgues

Saint-Priest-en-Jarez

Saint-Priest-la-Prugne

Saint-Priest-la-Roche

Saint-Priest-la-Vêtre

Saint-Régis-du-Coin

Saint-Rirand

Saint-Romain-d'Urfé

Saint-Romain-en-Jarez

Saint-Romain-la-Motte

Saint-Romain-le-Puy

Saint-Romain-les-Atheux

Saint-Sauveur-en-Rue

Saint-Sixte

Saint-Symphorien-de-Lay

Saint-Thomas-la-Garde

Saint-Victor-sur-Rhins

Saint-Vincent-de-Boisset

Sainte-Agathe-en-Donzy

Sainte-Agathe-la-Bouteresse

Sainte-Colombe-sur-Gand

Sainte-Croix-en-Jarez

Sainte-Foy-Saint-Sulpice

Salt-en-Donzy

Salvizinet

Sauvain

Savigneux

Sevelinges

Soleymieux

Sorbiers

Souternon

Sury-le-Comtal



Tarentaise

Tartaras

Thélis-la-Combe

Trelins



Unias

Unieux

Urbise

Usson-en-Forez



Valeille

Valfleury

Veauche

Veauchette

Vendranges

Véranne

Vérin

Verrières-en-Forez

Vêtre-sur-Anzon

Vézelin-sur-Loire

Villars

Villemontais

Villerest

Villers

Violay

Viricelles

Virigneux

Vivans

Vougy

Les 325 communes du Loiret

Orléans



Adon

Aillant-sur-Milleron

Amilly

Andonville

Ardon

Artenay

Aschères-le-Marché

Ascoux

Attray

Audeville

Augerville-la-Rivière

Aulnay-la-Rivière

Autruy-sur-Juine

Autry-le-Châtel

Auvilliers-en-Gâtinais

Auxy



Baccon

Barville-en-Gâtinais

Batilly-en-Gâtinais

Batilly-en-Puisaye

Baule

Bazoches-les-Gallerandes

Bazoches-sur-le-Betz

Beauchamps-sur-Huillard

Beaugency

Beaulieu-sur-Loire

Beaune-la-Rolande

Bellegarde

Boësses

Boigny-sur-Bionne

Boiscommun

Boismorand

Boisseaux

Bondaroy

Bonnée

Bonny-sur-Loire

Bordeaux-en-Gâtinais

Bou

Bougy-lez-Neuville

Bouilly-en-Gâtinais

Boulay-les-Barres

Bouzonville-aux-Bois

Bouzy-la-Forêt

Boynes

Bray-Saint-Aignan

Breteau

Briare

Briarres-sur-Essonne

Bricy

Bromeilles

Bucy-Saint-Liphard

Bucy-le-Roi



Cepoy

Cercottes

Cerdon

Cernoy-en-Berry

Césarville-Dossainville

Chailly-en-Gâtinais

Chaingy

Châlette-sur-Loing

Chambon-la-Forêt

Champoulet

Chanteau

Chantecoq

Chapelon

Charmont-en-Beauce

Charsonville

Château-Renard

Châteauneuf-sur-Loire

Châtenoy

Châtillon-Coligny

Châtillon-le-Roi

Châtillon-sur-Loire

Chaussy

Chécy

Chevannes

Chevillon-sur-Huillard

Chevilly

Chevry-sous-le-Bignon

Chilleurs-aux-Bois

Chuelles

Cléry-Saint-André

Coinces

Combleux

Combreux

Conflans-sur-Loing

Corbeilles

Corquilleroy

Cortrat

Coudroy

Coullons

Coulmiers

Courcelles-le-Roi

Courcy-aux-Loges

Courtemaux

Courtempierre

Courtenay

Cravant

Crottes-en-Pithiverais



Dadonville

Dammarie-en-Puisaye

Dammarie-sur-Loing

Dampierre-en-Burly

Darvoy

Desmonts

Dimancheville

Donnery

Dordives

Douchy-Montcorbon

Dry



Échilleuses

Égry

Engenville

Épieds-en-Beauce

Erceville

Ervauville

Escrennes

Escrignelles

Estouy



Faverelles

Fay-aux-Loges

Feins-en-Gâtinais

Férolles

Ferrières-en-Gâtinais

Fleury-les-Aubrais

Fontenay-sur-Loing

Foucherolles

Fréville-du-Gâtinais



Gaubertin

Gémigny

Germigny-des-Prés

Gidy

Gien

Girolles

Givraines

Gondreville

Grangermont

Greneville-en-Beauce

Griselles

Guigneville

Guilly

Gy-les-Nonains



Huêtre

Huisseau-sur-Mauves



Ingrannes

Ingré

Intville-la-Guétard

Isdes



Jargeau

Jouy-en-Pithiverais

Jouy-le-Potier

Juranville



La Bussière

La Chapelle-Onzerain

La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Sépulcre

La Chapelle-sur-Aveyron

La Cour-Marigny

La Ferté-Saint-Aubin

La Neuville-sur-Essonne

La Selle-en-Hermoy

La Selle-sur-le-Bied

Laas

Ladon

Lailly-en-Val

Langesse

Le Bardon

Le Bignon-Mirabeau

Le Charme

Le Malesherbois

Le Moulinet-sur-Solin

Léouville

Les Bordes

Les Choux

Ligny-le-Ribault

Lion-en-Beauce

Lion-en-Sullias

Lombreuil

Lorcy

Lorris

Loury

Louzouer



Marcilly-en-Villette

Mardié

Mareau-aux-Bois

Mareau-aux-Prés

Marigny-les-Usages

Marsainvilliers

Melleroy

Ménestreau-en-Villette

Mérinville

Messas

Meung-sur-Loire

Mézières-en-Gâtinais

Mézières-lez-Cléry

Mignères

Mignerette

Montargis

Montbarrois

Montbouy

Montcresson

Montereau

Montigny

Montliard

Mormant-sur-Vernisson

Morville-en-Beauce

Moulon



Nancray-sur-Rimarde

Nargis

Nesploy

Neuville-aux-Bois

Neuvy-en-Sullias

Nevoy

Nibelle

Nogent-sur-Vernisson

Noyers



Oison

Olivet

Ondreville-sur-Essonne

Ormes

Orville

Ousson-sur-Loire

Oussoy-en-Gâtinais

Outarville

Ouvrouer-les-Champs

Ouzouer-des-Champs

Ouzouer-sous-Bellegarde

Ouzouer-sur-Loire

Ouzouer-sur-Trézée



Pannecières

Pannes

Patay

Paucourt

Pers-en-Gâtinais

Pierrefitte-ès-Bois

Pithiviers

Pithiviers-le-Vieil

Poilly-lez-Gien

Préfontaines

Presnoy

Pressigny-les-Pins

Puiseaux



Quiers-sur-Bézonde



Ramoulu

Rebréchien

Rouvray-Sainte-Croix

Rouvres-Saint-Jean

Rozières-en-Beauce

Rozoy-le-Vieil

Ruan



Saint-Aignan-le-Jaillard

Saint-Ay

Saint-Benoît-sur-Loire

Saint-Brisson-sur-Loire

Saint-Cyr-en-Val

Saint-Denis-de-l'Hôtel

Saint-Denis-en-Val

Saint-Firmin-des-Bois

Saint-Firmin-sur-Loire

Saint-Florent

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Gondon

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Saint-Hilaire-les-Andrésis

Saint-Hilaire-sur-Puiseaux

Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Saint-Jean-le-Blanc

Saint-Loup-des-Vignes

Saint-Lyé-la-Forêt

Saint-Martin-d'Abbat

Saint-Martin-sur-Ocre

Saint-Maurice-sur-Aveyron

Saint-Maurice-sur-Fessard

Saint-Michel

Saint-Péravy-la-Colombe

Saint-Père-sur-Loire

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Saint-Sigismond

Sainte-Geneviève-des-Bois

Sandillon

Santeau

Saran

Sceaux-du-Gâtinais

Seichebrières

Semoy

Sennely

Sermaises

Sigloy

Solterre

Sougy

Sully-la-Chapelle

Sully-sur-Loire

Sury-aux-Bois



Tavers

Thignonville

Thimory

Thorailles

Thou

Tigy

Tivernon

Tournoisis

Traînou

Treilles-en-Gâtinais

Triguères

Trinay



Vannes-sur-Cosson

Varennes-Changy

Vennecy

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Vienne-en-Val

Viglain

Villamblain

Villemandeur

Villemoutiers

Villemurlin

Villeneuve-sur-Conie

Villereau

Villevoques

Villorceau

Vimory

Vitry-aux-Loges

Vrigny



Yèvre-la-Ville

Les 152 communes de Lozère

Mende



Bel-Air-Val-d'Ance

Lachamp-Ribennes

Monts-de-Randon

Albaret-Sainte-Marie

Albaret-le-Comtal

Allenc

Altier

Antrenas

Arzenc-d'Apcher

Arzenc-de-Randon

Auroux

Badaroux

Balsièges

Banassac-Canilhac

Barjac

Barre-des-Cévennes

Bassurels

Bédouès-Cocurès

Bel-Air-Val-d'Ance

Blavignac

Bourgs sur Colagne

Brenoux

Brion



Cans et Cévennes

Cassagnas

Chadenet

Chanac

Chastanier

Chastel-Nouvel

Châteauneuf-de-Randon

Chauchailles

Chaudeyrac

Chaulhac

Cheylard-l'Évêque

Cubières

Cubiérettes

Cultures



Esclanèdes



Florac Trois Rivières

Fontans

Fournels

Fraissinet-de-Fourques



Gabriac

Gabrias

Gatuzières

Gorges du Tarn Causses

Grandrieu

Grandvals

Grèzes



Hures-la-Parade



Ispagnac



Julianges



La Bastide-Puylaurent

La Canourgue

La Fage-Montivernoux

La Fage-Saint-Julien

La Malène

La Panouse

La Tieule

Lachamp-Ribennes

Lajo

Langogne

Lanuéjols

Laubert

Laval-du-Tarn

Le Born

Le Buisson

Le Collet-de-Dèze

Le Malzieu-Forain

Le Malzieu-Ville

Le Pompidou

Le Rozier

Les Bessons

Les Bondons

Les Hermaux

Les Laubies

Les Monts-Verts

Les Salces

Les Salelles

Luc



Marchastel

Marvejols

Mas-Saint-Chély

Massegros Causses Gorges

Meyrueis

Moissac-Vallée-Française

Molezon

Mont Lozère et Goulet

Montbel

Montrodat

Monts-de-Randon



Nasbinals

Naussac-Fontanes

Noalhac



Palhers

Paulhac-en-Margeride

Pelouse

Peyre en Aubrac

Pied-de-Borne

Pierrefiche

Pont de Montvert - Sud Mont Lozère

Pourcharesses

Prévenchères

Prinsuéjols-Malbouzon

Prunières



Recoules-d'Aubrac

Recoules-de-Fumas

Rimeize

Rocles

Rousses



Saint Bonnet-Laval

Saint-Alban-sur-Limagnole

Saint-André-Capcèze

Saint-André-de-Lancize

Saint-Bauzile

Saint-Bonnet-de-Chirac

Saint-Chély-d'Apcher

Saint-Denis-en-Margeride

Saint-Étienne-Vallée-Française

Saint-Étienne-du-Valdonnez

Saint-Flour-de-Mercoire

Saint-Frézal-d'Albuges

Saint-Gal

Saint-Germain-de-Calberte

Saint-Germain-du-Teil

Saint-Hilaire-de-Lavit

Saint-Jean-la-Fouillouse

Saint-Juéry

Saint-Julien-des-Points

Saint-Laurent-de-Muret

Saint-Laurent-de-Veyrès

Saint-Léger-de-Peyre

Saint-Léger-du-Malzieu

Saint-Martin-de-Boubaux

Saint-Martin-de-Lansuscle

Saint-Michel-de-Dèze

Saint-Paul-le-Froid

Saint-Pierre-de-Nogaret

Saint-Pierre-des-Tripiers

Saint-Pierre-le-Vieux

Saint-Privat-de-Vallongue

Saint-Privat-du-Fau

Saint-Saturnin

Saint-Sauveur-de-Ginestoux

Sainte-Croix-Vallée-Française

Sainte-Eulalie

Sainte-Hélène

Serverette



Termes

Trélans



Vebron

Ventalon en Cévennes

Vialas

Villefort

Les 177 communes de Maine-et-Loire

Angers

Allonnes

Angrie

Antoigné

Armaillé

Artannes-sur-Thouet

Aubigné-sur-Layon

Avrillé



Baracé

Baugé-en-Anjou

Beaucouzé

Beaufort-en-Anjou

Beaulieu-sur-Layon

Beaupréau-en-Mauges

Bécon-les-Granits

Bégrolles-en-Mauges

Béhuard

Bellevigne-en-Layon

Bellevigne-les-Châteaux

Blaison-Saint-Sulpice

Blou

Bouchemaine

Bouillé-Ménard

Bourg-l'Évêque

Brain-sur-Allonnes

Briollay

Brissac Loire Aubance

Brossay



Candé

Cantenay-Épinard

Carbay

Cernusson

Challain-la-Potherie

Chalonnes-sur-Loire

Chambellay

Champtocé-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chazé-sur-Argos

Cheffes

Chemillé-en-Anjou

Chenillé-Champteussé

Cholet

Cizay-la-Madeleine

Cléré-sur-Layon

Cornillé-les-Caves

Coron

Corzé

Courchamps

Courléon



Denée

Dénezé-sous-Doué

Distré

Doué-en-Anjou

Durtal



Écouflant

Écuillé

Épieds

Erdre-en-Anjou

Étriché



Feneu

Fontevraud-l'Abbaye



Gennes-Val-de-Loire

Grez-Neuville



Huillé-Lézigné



Ingrandes-Le Fresne sur Loire



Jarzé Villages

Juvardeil



La Breille-les-Pins

La Chapelle-Saint-Laud

La Jaille-Yvon

La Lande-Chasles

La Ménitré

La Pellerine

La Plaine

La Possonnière

La Romagne

La Séguinière

La Tessoualle

Le Coudray-Macouard

Le Lion-d'Angers

Le May-sur-Èvre

Le Plessis-Grammoire

Le Puy-Notre-Dame

Les Bois d'Anjou

Les Cerqueux

Les Garennes sur Loire

Les Hauts-d'Anjou

Les Ponts-de-Cé

Les Rairies

Les Ulmes

Loiré

Loire-Authion

Longué-Jumelles

Longuenée-en-Anjou

Louresse-Rochemenier

Lys-Haut-Layon



Marcé

Mauges-sur-Loire

Maulévrier

Mazé-Milon

Mazières-en-Mauges

Miré

Montigné-lès-Rairies

Montilliers

Montreuil-Bellay

Montreuil-Juigné

Montreuil-sur-Loir

Montreuil-sur-Maine

Montrevault-sur-Èvre

Montsoreau

Morannes sur Sarthe-Daumeray

Mouliherne

Mozé-sur-Louet

Mûrs-Erigné



Neuillé

Noyant-Villages

Nuaillé



Ombrée d'Anjou

Orée d'Anjou



Parnay

Passavant-sur-Layon



Rives-du-Loir-en-Anjou

Rochefort-sur-Loire

Rou-Marson



Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Barthélemy-d'Anjou

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Clément-de-la-Place

Saint-Clément-des-Levées

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Jean-de-la-Croix

Saint-Just-sur-Dive

Saint-Lambert-la-Potherie

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Léger-sous-Cholet

Saint-Macaire-du-Bois

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Melaine-sur-Aubance

Saint-Paul-du-Bois

Saint-Philbert-du-Peuple

Saint-Sigismond

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Sarrigné

Saumur

Savennières

Sceaux-d'Anjou

Segré-en-Anjou Bleu

Seiches-sur-le-Loir

Sermaise

Sèvremoine

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Soulaire-et-Bourg

Souzay-Champigny



Terranjou

Thorigné-d'Anjou

Tiercé

Toutlemonde

Trélazé

Trémentines

Tuffalun

Turquant



Val d'Erdre-Auxence

Val-du-Layon

Varennes-sur-Loire

Varrains

Vaudelnay

Vernantes

Vernoil-le-Fourrier

Verrie

Verrières-en-Anjou

Vezins

Villebernier

Vivy



Yzernay

Les 613 communes de Marne

Châlons-en-Champagne



Ablancourt

Aigny

Allemanche-Launay-et-Soyer

Allemant

Alliancelles

Ambonnay

Ambrières

Anglure

Angluzelles-et-Courcelles

Anthenay

Aougny

Arcis-le-Ponsart

Argers

Arrigny

Arzillières-Neuville

Athis

Aubérive

Aubilly

Aulnay-l'Aître

Aulnay-sur-Marne

Auménancourt

Auve

Avenay-Val-d'Or

Avize

Aÿ-Champagne



Baconnes

Bagneux

Bannay

Bannes

Barbonne-Fayel

Baslieux-lès-Fismes

Baslieux-sous-Châtillon

Bassu

Bassuet

Baudement

Baye

Bazancourt

Beaumont-sur-Vesle

Beaunay

Beine-Nauroy

Belval-en-Argonne

Belval-sous-Châtillon

Bergères-lès-Vertus

Bergères-sous-Montmirail

Berméricourt

Berru

Berzieux

Bétheniville

Bétheny

Bethon

Bettancourt-la-Longue

Bezannes

Bignicourt-sur-Marne

Bignicourt-sur-Saulx

Billy-le-Grand

Binarville

Binson-et-Orquigny

Blacy

Blaise-sous-Arzillières

Blancs-Coteaux

Blesme

Bligny

Boissy-le-Repos

Bouchy-Saint-Genest

Bouilly

Bouleuse

Boult-sur-Suippe

Bourgogne-Fresne

Boursault

Bouvancourt

Bouy

Bouzy

Brandonvillers

Branscourt

Braux-Saint-Remy

Braux-Sainte-Cohière

Bréban

Breuil-sur-Vesle

Breuvery-sur-Coole

Brimont

Brouillet

Broussy-le-Grand

Broussy-le-Petit

Broyes

Brugny-Vaudancourt

Brusson

Bussy-Lettrée

Bussy-le-Château

Bussy-le-Repos



Caurel

Cauroy-lès-Hermonville

Cernay-en-Dormois

Cernay-lès-Reims

Cernon

Chaintrix-Bierges

Châlons-sur-Vesle

Chaltrait

Chambrecy

Chamery

Champaubert

Champfleury

Champguyon

Champigneul-Champagne

Champigny

Champillon

Champlat-et-Boujacourt

Champvoisy

Changy

Chantemerle

Chapelaine

Charleville

Charmont

Châtelraould-Saint-Louvent

Châtillon-sur-Broué

Châtillon-sur-Marne

Châtillon-sur-Morin

Châtrices

Chaudefontaine

Chaumuzy

Chavot-Courcourt

Cheminon

Chenay

Cheniers

Cheppes-la-Prairie

Chepy

Cherville

Chichey

Chigny-les-Roses

Chouilly

Clamanges

Clesles

Cloyes-sur-Marne

Coizard-Joches

Compertrix

Condé-sur-Marne

Conflans-sur-Seine

Congy

Connantray-Vaurefroy

Connantre

Contault

Coole

Coolus

Corbeil

Corfélix

Cormicy

Cormontreuil

Cormoyeux

Corribert

Corrobert

Corroy

Coulommes-la-Montagne

Coupetz

Coupéville

Courcelles-Sapicourt

Courcemain

Courcy

Courdemanges

Courgivaux

Courjeonnet

Courlandon

Courmas

Courtagnon

Courtémont

Courthiézy

Courtisols

Courville

Couvrot

Cramant

Crugny

Cuchery

Cuis

Cuisles

Cumières

Cuperly



Damery

Dampierre-au-Temple

Dampierre-le-Château

Dampierre-sur-Moivre

Dizy

Dommartin-Dampierre

Dommartin-Lettrée

Dommartin-Varimont

Dommartin-sous-Hans

Dompremy

Dontrien

Dormans

Drosnay

Drouilly



Éclaires

Écollemont

Écriennes

Écueil

Écury-le-Repos

Écury-sur-Coole

Élise-Daucourt

Épense

Épernay

Époye

Escardes

Esclavolles-Lurey

Esternay

Étoges

Étréchy

Étrepy

Euvy



Fagnières

Faux-Fresnay

Faux-Vésigneul

Faverolles-et-Coëmy

Favresse

Fère-Champenoise

Fèrebrianges

Festigny

Fismes

Flavigny

Fleury-la-Rivière

Florent-en-Argonne

Fontaine-Denis-Nuisy

Fontaine-en-Dormois

Fontaine-sur-Ay

Francheville

Frignicourt

Fromentières



Gaye

Germaine

Germigny

Germinon

Giffaumont-Champaubert

Gigny-Bussy

Givry-en-Argonne

Givry-lès-Loisy

Gizaucourt

Glannes

Gourgançon

Granges-sur-Aube

Gratreuil

Grauves

Gueux



Hans

Haussignémont

Haussimont

Hauteville

Hautvillers

Heiltz-l'Évêque

Heiltz-le-Hutier

Heiltz-le-Maurupt

Hermonville

Herpont

Heutrégiville

Hourges

Huiron

Humbauville



Igny-Comblizy

Isle-sur-Marne

Isles-sur-Suippe

Isse



Jâlons

Janvilliers

Janvry

Joiselle

Jonchery-sur-Suippe

Jonchery-sur-Vesle

Jonquery

Jouy-lès-Reims

Jussecourt-Minecourt

Juvigny



L'Épine

La Caure

La Celle-sous-Chantemerle

La Chapelle-Felcourt

La Chapelle-Lasson

La Chapelle-sous-Orbais

La Chaussée-sur-Marne

La Cheppe

La Croix-en-Champagne

La Forestière

La Neuville-au-Pont

La Neuville-aux-Bois

La Neuville-aux-Larris

La Noue

La Veuve

La Ville-sous-Orbais

La Villeneuve-lès-Charleville

Lachy

Lagery

Landricourt

Larzicourt

Laval-sur-Tourbe

Lavannes

Le Baizil

Le Breuil

Le Buisson

Le Châtelier

Le Chemin

Le Fresne

Le Gault-Soigny

Le Meix-Saint-Epoing

Le Meix-Tiercelin

Le Mesnil-sur-Oger

Le Thoult-Trosnay

Le Vézier

Le Vieil-Dampierre

Lenharrée

Les Charmontois

Les Essarts-le-Vicomte

Les Essarts-lès-Sézanne

Les Grandes-Loges

Les Istres-et-Bury

Les Mesneux

Les Petites-Loges

Les Rivières-Henruel

Leuvrigny

Lhéry

Lignon

Linthelles

Linthes

Lisse-en-Champagne

Livry-Louvercy

Loisy-en-Brie

Loisy-sur-Marne

Loivre

Ludes

Luxémont-et-Villotte



Maffrécourt

Magenta

Magneux

Mailly-Champagne

Mairy-sur-Marne

Maisons-en-Champagne

Malmy

Mancy

Marcilly-sur-Seine

Mardeuil

Mareuil-en-Brie

Mareuil-le-Port

Marfaux

Margerie-Hancourt

Margny

Marigny

Marolles

Marsangis

Marson

Massiges

Matignicourt-Goncourt

Matougues

Maurupt-le-Montois

Mécringes

Merfy

Merlaut

Méry-Prémecy

Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus

Moiremont

Moivre

Moncetz-Longevas

Moncetz-l'Abbaye

Mondement-Montgivroux

Mont-sur-Courville

Montbré

Montépreux

Montgenost

Monthelon

Montigny-sur-Vesle

Montmirail

Montmort-Lucy

Morangis

Morsains

Moslins

Mourmelon-le-Grand

Mourmelon-le-Petit

Moussy

Muizon

Mutigny

Mœurs-Verdey



Nanteuil-la-Forêt

Nesle-la-Reposte

Nesle-le-Repons

Neuvy

Nogent-l'Abbesse

Noirlieu

Norrois

Nuisement-sur-Coole



Ognes

Oiry

Olizy

Omey

Orbais-l'Abbaye

Orconte

Ormes

Outines

Outrepont

Oyes



Pargny-lès-Reims

Pargny-sur-Saulx

Passavant-en-Argonne

Passy-Grigny

Péas

Pévy

Pierre-Morains

Pierry

Pleurs

Plichancourt

Plivot

Pocancy

Pogny

Poilly

Poix

Pomacle

Pontfaverger-Moronvilliers

Ponthion

Possesse

Potangis

Pouillon

Pourcy

Pringy

Prosnes

Prouilly

Prunay

Puisieulx

Queudes

Rapsécourt

Recy

Reims

Reims-la-Brûlée

Remicourt

Reuil

Reuves

Réveillon

Rieux

Rilly-la-Montagne

Romain

Romery

Romigny

Rosnay

Rouffy

Rouvroy-Ripont



Sacy

Saint-Amand-sur-Fion

Saint-Bon

Saint-Brice-Courcelles

Saint-Chéron

Saint-Étienne-au-Temple

Saint-Étienne-sur-Suippe

Saint-Eulien

Saint-Euphraise-et-Clairizet

Saint-Germain-la-Ville

Saint-Gibrien

Saint-Gilles

Saint-Hilaire-au-Temple

Saint-Hilaire-le-Grand

Saint-Hilaire-le-Petit

Saint-Imoges

Saint-Jean-devant-Possesse

Saint-Jean-sur-Moivre

Saint-Jean-sur-Tourbe

Saint-Just-Sauvage

Saint-Léonard

Saint-Loup

Saint-Lumier-en-Champagne

Saint-Lumier-la-Populeuse

Saint-Mard-lès-Rouffy

Saint-Mard-sur-Auve

Saint-Mard-sur-le-Mont

Saint-Martin-aux-Champs

Saint-Martin-d'Ablois

Saint-Martin-l'Heureux

Saint-Martin-sur-le-Pré

Saint-Masmes

Saint-Memmie

Saint-Ouen-Domprot

Saint-Pierre

Saint-Quentin-le-Verger

Saint-Quentin-les-Marais

Saint-Quentin-sur-Coole

Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson

Saint-Remy-sous-Broyes

Saint-Remy-sur-Bussy

Saint-Saturnin

Saint-Souplet-sur-Py

Saint-Thierry

Saint-Thomas-en-Argonne

Saint-Utin

Saint-Vrain

Sainte-Gemme

Sainte-Marie-à-Py

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Sainte-Menehould

Sapignicourt

Sarcy

Saron-sur-Aube

Sarry

Saudoy

Savigny-sur-Ardres

Scrupt

Selles

Sept-Saulx

Sermaize-les-Bains

Sermiers

Servon-Melzicourt

Serzy-et-Prin

Sézanne

Sillery

Sivry-Ante

Sogny-aux-Moulins

Sogny-en-l'Angle

Soizy-aux-Bois

Somme-Bionne

Somme-Suippe

Somme-Tourbe

Somme-Vesle

Somme-Yèvre

Sommepy-Tahure

Sommesous

Sompuis

Somsois

Songy

Souain-Perthes-lès-Hurlus

Soudé

Soudron

Soulanges

Soulières

Suippes

Suizy-le-Franc



Taissy

Talus-Saint-Prix

Thaas

Thibie

Thiéblemont-Farémont

Thil

Thillois

Tilloy-et-Bellay

Tinqueux

Togny-aux-Bœufs

Tours-sur-Marne

Tramery

Trécon

Tréfols

Trépail

Treslon

Trigny

Trois-Fontaines-l'Abbaye

Trois-Puits

Troissy



Unchair



Vadenay

Val de Livre

Val-de-Vesle

Val-de-Vière

Val-des-Marais

Valmy

Vanault-le-Châtel

Vanault-les-Dames

Vandeuil

Vandières

Vassimont-et-Chapelaine

Vatry

Vauchamps

Vauciennes

Vauclerc

Vaudemange

Vaudesincourt

Vavray-le-Grand

Vavray-le-Petit

Vélye

Ventelay

Venteuil

Verdon

Vernancourt

Verneuil

Verrières

Vert-Toulon

Verzenay

Verzy

Vésigneul-sur-Marne

Vienne-la-Ville

Vienne-le-Château

Ville-Dommange

Ville-en-Selve

Ville-en-Tardenois

Ville-sur-Tourbe

Villeneuve-Renneville-Chevigny

Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte

Villeneuve-la-Lionne

Villers-Allerand

Villers-Franqueux

Villers-Marmery

Villers-aux-Bois

Villers-aux-Nœuds

Villers-en-Argonne

Villers-le-Château

Villers-le-Sec

Villers-sous-Châtillon

Villeseneux

Villevenard

Villiers-aux-Corneilles

Vinay

Vincelles

Vindey

Virginy

Vitry-en-Perthois

Vitry-la-Ville

Vitry-le-François

Voilemont

Vouarces

Vouillers

Vouzy

Vraux

Vrigny

Vroil



Wargemoulin-Hurlus

Warmeriville

Witry-lès-Reims



Œuilly

Les 591 communes de Meurthe-et-Moselle

Nancy



Abaucourt

Abbéville-lès-Conflans

Aboncourt

Affléville

Affracourt

Agincourt

Aingeray

Allain

Allamont

Allamps

Allondrelle-la-Malmaison

Amance

Amenoncourt

Ancerviller

Anderny

Andilly

Angomont

Anoux

Ansauville

Anthelupt

Armaucourt

Arnaville

Arracourt

Arraye-et-Han

Art-sur-Meurthe

Athienville

Atton

Auboué

Audun-le-Roman

Autrepierre

Autreville-sur-Moselle

Autrey

Avillers

Avrainville

Avricourt

Avril

Azelot

Azerailles



Baccarat

Badonviller

Bagneux

Bainville-aux-Miroirs

Bainville-sur-Madon

Barbas

Barbonville

Barisey-au-Plain

Barisey-la-Côte

Baslieux

Bathelémont

Batilly

Battigny

Bauzemont

Bayon

Bayonville-sur-Mad

Bazailles

Beaumont

Béchamps

Belleau

Belleville

Bénaménil

Benney

Bernécourt

Bertrambois

Bertrichamps

Bettainvillers

Beuveille

Beuvezin

Beuvillers

Bey-sur-Seille

Bezange-la-Grande

Bezaumont

Bicqueley

Bienville-la-Petite

Bionville

Blainville-sur-l'Eau

Blâmont

Blémerey

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Blénod-lès-Toul

Bois-de-Haye

Boismont

Boncourt

Bonviller

Borville

Boucq

Bouillonville

Bouvron

Bouxières-aux-Chênes

Bouxières-aux-Dames

Bouxières-sous-Froidmont

Bouzanville

Brainville

Bralleville

Bratte

Bréhain-la-Ville

Bréménil

Brémoncourt

Brin-sur-Seille

Brouville

Bruley

Bruville

Buissoncourt

Bulligny

Bures

Buriville

Burthecourt-aux-Chênes



Ceintrey

Cerville

Chaligny

Chambley-Bussières

Champenoux

Champey-sur-Moselle

Champigneulles

Chanteheux

Chaouilley

Charency-Vezin

Charey

Charmes-la-Côte

Charmois

Chaudeney-sur-Moselle

Chavigny

Chazelles-sur-Albe

Chenevières

Chenicourt

Chenières

Choloy-Ménillot

Cirey-sur-Vezouze

Clayeures

Clémery

Clérey-sur-Brenon

Coincourt

Colmey

Colombey-les-Belles

Conflans-en-Jarnisy

Cons-la-Grandville

Cosnes-et-Romain

Courbesseaux

Courcelles

Coyviller

Crantenoy

Crépey

Crévéchamps

Crévic

Crézilles

Crion

Croismare

Crusnes

Custines

Cutry



Damelevières

Dampvitoux

Deneuvre

Deuxville

Diarville

Dieulouard

Dolcourt

Dombasle-sur-Meurthe

Domèvre-en-Haye

Domèvre-sur-Vezouze

Domgermain

Domjevin

Dommarie-Eulmont

Dommartemont

Dommartin-la-Chaussée

Dommartin-lès-Toul

Dommartin-sous-Amance

Domprix

Domptail-en-l'Air

Doncourt-lès-Conflans

Doncourt-lès-Longuyon

Drouville



Écrouves

Einvaux

Einville-au-Jard

Emberménil

Épiez-sur-Chiers

Éply

Erbéviller-sur-Amezule

Errouville

Essey-et-Maizerais

Essey-la-Côte

Essey-lès-Nancy

Étreval

Eulmont

Euvezin



Faulx

Favières

Fécocourt

Fenneviller

Ferrières

Fey-en-Haye

Fillières

Flainval

Flavigny-sur-Moselle

Fléville-Lixières

Fléville-devant-Nancy

Flin

Flirey

Fontenoy-la-Joûte

Fontenoy-sur-Moselle

Forcelles-Saint-Gorgon

Forcelles-sous-Gugney

Foug

Fraimbois

Fraisnes-en-Saintois

Francheville

Franconville

Fréménil

Frémonville

Fresnois-la-Montagne

Friauville

Frolois

Frouard

Froville



Gélacourt

Gélaucourt

Gellenoncourt

Gémonville

Gerbécourt-et-Haplemont

Gerbéviller

Germiny

Germonville

Gézoncourt

Gibeaumeix

Giraumont

Giriviller

Glonville

Gogney

Gondrecourt-Aix

Gondreville

Gondrexon

Gorcy

Goviller

Grand-Failly

Grimonviller

Gripport

Griscourt

Grosrouvres

Gugney

Gye



Hablainville

Hagéville

Haigneville

Halloville

Hammeville

Hamonville

Han-devant-Pierrepont

Hannonville-Suzémont

Haraucourt

Harbouey

Haroué

Hatrize

Haucourt-Moulaine

Haudonville

Haussonville

Heillecourt

Hénaménil

Herbéviller

Hériménil

Herserange

Hoéville

Homécourt

Houdelmont

Houdemont

Houdreville

Housséville

Hudiviller

Hussigny-Godbrange



Igney

Jaillon

Jarny

Jarville-la-Malgrange

Jaulny

Jeandelaincourt

Jeandelize

Jevoncourt

Jezainville

Jolivet

Joppécourt

Jouaville

Joudreville

Juvrecourt

Jœuf



Labry

Lachapelle

Lagney

Laître-sous-Amance

Laix

Lalœuf

Lamath

Landécourt

Landremont

Landres

Laneuvelotte

Laneuveville-aux-Bois

Laneuveville-derrière-Foug

Laneuveville-devant-Bayon

Laneuveville-devant-Nancy

Lanfroicourt

Lantéfontaine

Laronxe

Laxou

Lay-Saint-Christophe

Lay-Saint-Remy

Lebeuville

Leintrey

Lemainville

Leménil-Mitry

Lenoncourt

Les Baroches

Lesménils

Létricourt

Lexy

Leyr

Limey-Remenauville

Lironville

Liverdun

Loisy

Longlaville

Longuyon

Longwy

Lorey

Loromontzey

Lubey

Lucey

Ludres

Lunéville

Lupcourt



Magnières

Maidières

Mailly-sur-Seille

Mairy-Mainville

Maixe

Maizières

Malavillers

Malleloy

Malzéville

Mamey

Mandres-aux-Quatre-Tours

Mangonville

Manoncourt-en-Vermois

Manoncourt-en-Woëvre

Manonville

Manonviller

Marainviller

Marbache

Maron

Mars-la-Tour

Marthemont

Martincourt

Mattexey

Maxéville

Mazerulles

Méhoncourt

Ménil-la-Tour

Mercy-le-Bas

Mercy-le-Haut

Méréville

Merviller

Messein

Mexy

Mignéville

Millery

Minorville

Moineville

Moivrons

Moncel-lès-Lunéville

Moncel-sur-Seille

Mont-Bonvillers

Mont-Saint-Martin

Mont-l'Étroit

Mont-le-Vignoble

Mont-sur-Meurthe

Montauville

Montenoy

Montigny

Montigny-sur-Chiers

Montreux

Morfontaine

Moriviller

Morville-sur-Seille

Mouacourt

Mouaville

Mousson

Moutiers

Moutrot

Moyen

Murville



Neufmaisons

Neuves-Maisons

Neuviller-lès-Badonviller

Neuviller-sur-Moselle

Nomeny

Nonhigny

Norroy-le-Sec

Norroy-lès-Pont-à-Mousson

Noviant-aux-Prés



Ochey

Ogéviller

Ognéville

Olley

Omelmont

Onville

Ormes-et-Ville

Othe

Ozerailles



Pagney-derrière-Barine

Pagny-sur-Moselle

Pannes

Parey-Saint-Césaire

Parroy

Parux

Petit-Failly

Petitmont

Pettonville

Pexonne

Phlin

Piennes

Pierre-Percée

Pierre-la-Treiche

Pierrepont

Pierreville

Pompey

Pont-Saint-Vincent

Pont-à-Mousson

Port-sur-Seille

Praye

Prény

Preutin-Higny

Pulligny

Pulney

Pulnoy

Puxe

Puxieux



Quevilloncourt



Raon-lès-Leau

Raucourt

Raville-sur-Sânon

Réchicourt-la-Petite

Réclonville

Rehainviller

Reherrey

Réhon

Reillon

Rembercourt-sur-Mad

Remenoville

Réméréville

Remoncourt

Repaix

Richardménil

Rogéville

Romain

Rosières-aux-Salines

Rosières-en-Haye

Rouves

Roville-devant-Bayon

Royaumeix

Rozelieures



Saffais

Saint-Ail

Saint-Baussant

Saint-Boingt

Saint-Clément

Saint-Firmin

Saint-Germain

Saint-Jean-lès-Longuyon

Saint-Julien-lès-Gorze

Saint-Marcel

Saint-Mard

Saint-Martin

Saint-Maurice-aux-Forges

Saint-Max

Saint-Nicolas-de-Port

Saint-Pancré

Saint-Remimont

Saint-Rémy-aux-Bois

Saint-Sauveur

Saint-Supplet

Sainte-Geneviève

Sainte-Pôle

Saizerais

Sancy

Sanzey

Saulnes

Saulxerotte

Saulxures-lès-Nancy

Saulxures-lès-Vannes

Saxon-Sion

Seichamps

Seicheprey

Selaincourt

Seranville

Serres

Serrouville

Sexey-aux-Forges

Sionviller

Sivry

Sommerviller

Sornéville

Sponville



Tanconville

Tantonville

Tellancourt

Thélod

They-sous-Vaudemont

Thézey-Saint-Martin

Thiaucourt-Regniéville

Thiaville-sur-Meurthe

Thiébauménil

Thil

Thorey-Lyautey

Thuilley-aux-Groseilles

Thumeréville

Tiercelet

Tomblaine

Tonnoy

Toul

Tramont-Émy

Tramont-Lassus

Tramont-Saint-André

Tremblecourt

Trieux

Trondes

Tronville

Tucquegnieux



Ugny

Uruffe



Vacqueville

Val de Briey

Val-et-Châtillon

Valhey

Valleroy

Vallois

Vandelainville

Vandeléville

Vandières

Vandœuvre-lès-Nancy

Vannes-le-Châtel

Varangéville

Vathiménil

Vaucourt

Vaudémont

Vaudeville

Vaudigny

Vaxainville

Vého

Velaine-sous-Amance

Velle-sur-Moselle

Veney

Vennezey

Verdenal

Vézelise

Viéville-en-Haye

Vigneulles

Vilcey-sur-Trey

Villacourt

Ville-Houdlémont

Ville-au-Montois

Ville-au-Val

Ville-en-Vermois

Ville-sur-Yron

Villecey-sur-Mad

Villers-en-Haye

Villers-la-Chèvre

Villers-la-Montagne

Villers-le-Rond

Villers-lès-Moivrons

Villers-lès-Nancy

Villers-sous-Prény

Villerupt

Villette

Villey-Saint-Étienne

Villey-le-Sec

Virecourt

Viterne

Vitrey

Vitrimont

Vittonville

Viviers-sur-Chiers

Voinémont

Vroncourt



Waville



Xammes

Xermaménil

Xeuilley

Xirocourt

Xivry-Circourt

Xonville

Xousse

Xures

Les 648 communes du Nord

Lille



Abancourt

Abscon

Aibes

Aix-en-Pévèle

Allennes-les-Marais

Amfroipret

Anhiers

Aniche

Anneux

Annœullin

Anor

Anstaing

Anzin

Arleux

Armbouts-Cappel

Armentières

Arnèke

Artres

Assevent

Attiches

Aubencheul-au-Bac

Auberchicourt

Aubers

Aubigny-au-Bac

Aubry-du-Hainaut

Auby

Auchy-lez-Orchies

Audignies

Aulnoy-lez-Valenciennes

Aulnoye-Aymeries

Avelin

Avesnelles

Avesnes-le-Sec

Avesnes-les-Aubert

Avesnes-sur-Helpe

Awoingt



Bachant

Bachy

Bailleul

Baisieux

Baives

Bambecque

Banteux

Bantigny

Bantouzelle

Bas-Lieu

Bauvin

Bavay

Bavinchove

Bazuel

Beaucamps-Ligny

Beaudignies

Beaufort

Beaumont-en-Cambrésis

Beaurain

Beaurepaire-sur-Sambre

Beaurieux

Beauvois-en-Cambrésis

Bellaing

Bellignies

Bérelles

Bergues

Berlaimont

Bermerain

Bermeries

Bersée

Bersillies

Berthen

Bertry

Béthencourt

Bettignies

Bettrechies

Beugnies

Beuvrages

Beuvry-la-Forêt

Bévillers

Bierne

Bissezeele

Blaringhem

Blécourt

Boeschepe

Boëseghem

Bois-Grenier

Bollezeele

Bondues

Borre

Bouchain

Boulogne-sur-Helpe

Bourbourg

Bourghelles

Boursies

Bousbecque

Bousies

Bousignies

Bousignies-sur-Roc

Boussières-en-Cambrésis

Boussières-sur-Sambre

Boussois

Bouvignies

Bouvines

Bray-Dunes

Briastre

Brillon

Brouckerque

Broxeele

Bruay-sur-l'Escaut

Bruille-Saint-Amand

Bruille-lez-Marchiennes

Brunémont

Bry

Bugnicourt

Busigny

Buysscheure



Caëstre

Cagnoncles

Cambrai

Camphin-en-Carembault

Camphin-en-Pévèle

Cantaing-sur-Escaut

Cantin

Capelle

Capinghem

Cappelle-Brouck

Cappelle-en-Pévèle

Cappelle-la-Grande

Carnières

Carnin

Cartignies

Cassel

Catillon-sur-Sambre

Cattenières

Caudry

Caullery

Cauroir

Cerfontaine

Château-l'Abbaye

Chemy

Chéreng

Choisies

Clairfayts

Clary

Cobrieux

Colleret

Comines

Condé-sur-l'Escaut

Coudekerque-Branche

Courchelettes

Cousolre

Coutiches

Craywick

Crespin

Crèvecœur-sur-l'Escaut

Crochte

Croix

Croix-Caluyau

Cuincy

Curgies

Cuvillers

Cysoing



Damousies

Dechy

Dehéries

Denain

Deûlémont

Dimechaux

Dimont

Doignies

Dompierre-sur-Helpe

Don

Douai

Douchy-les-Mines

Dourlers

Drincham

Dunkerque



Ebblinghem

Écaillon

Eccles

Éclaibes

Écuélin

Eecke

Élesmes

Élincourt

Émerchicourt

Emmerin

Englefontaine

Englos

Ennetières-en-Weppes

Ennevelin

Eppe-Sauvage

Erchin

Eringhem

Erquinghem-Lys

Erquinghem-le-Sec

Erre

Escarmain

Escaudain

Escaudœuvres

Escautpont

Escobecques

Esnes

Esquelbecq

Esquerchin

Estaires

Estourmel

Estrées

Estreux

Estrun

Eswars

Eth

Étrœungt



Faches-Thumesnil

Famars

Faumont

Féchain

Feignies

Felleries

Fenain

Férin

Féron

Ferrière-la-Grande

Ferrière-la-Petite

Flaumont-Waudrechies

Flers-en-Escrebieux

Flesquières

Flêtre

Flines-lès-Mortagne

Flines-lez-Raches

Floursies

Floyon

Fontaine-Notre-Dame

Fontaine-au-Bois

Fontaine-au-Pire

Forest-en-Cambrésis

Forest-sur-Marque

Fourmies

Fournes-en-Weppes

Frasnoy

Frelinghien

Fresnes-sur-Escaut

Fressain

Fressies

Fretin

Fromelles



Genech

Ghissignies

Ghyvelde

Glageon

Godewaersvelde

Gognies-Chaussée

Gommegnies

Gondecourt

Gonnelieu

Gouzeaucourt

Grand-Fayt

Grand-Fort-Philippe

Grande-Synthe

Gravelines

Gruson

Guesnain

Gussignies

Gœulzin



Hallennes-lez-Haubourdin

Halluin

Hamel

Hantay

Hardifort

Hargnies

Hasnon

Haspres

Haubourdin

Haucourt-en-Cambrésis

Haulchin

Haussy

Haut-Lieu

Hautmont

Haveluy

Haverskerque

Haynecourt

Hazebrouck

Hecq

Hélesmes

Hem

Hem-Lenglet

Hergnies

Hérin

Herlies

Herrin

Herzeele

Hestrud

Holque

Hon-Hergies

Hondeghem

Hondschoote

Honnechy

Honnecourt-sur-Escaut

Hordain

Hornaing

Houdain-lez-Bavay

Houplin-Ancoisne

Houplines

Houtkerque

Hoymille



Illies

Inchy

Iwuy



Jenlain

Jeumont

Jolimetz



Killem



La Bassée

La Chapelle-d'Armentières

La Flamengrie

La Gorgue

La Groise

La Longueville

La Madeleine

La Neuville

La Sentinelle

Lallaing

Lambersart

Lambres-lez-Douai

Landas

Landrecies

Lannoy

Larouillies

Lauwin-Planque

Le Cateau-Cambrésis

Le Doulieu

Le Favril

Le Maisnil

Le Quesnoy

Lecelles

Lécluse

Lederzeele

Ledringhem

Leers

Leffrinckoucke

Les Rues-des-Vignes

Lesdain

Lesquin

Leval

Lewarde

Lez-Fontaine

Lezennes

Liessies

Lieu-Saint-Amand

Ligny-en-Cambrésis

Limont-Fontaine

Linselles

Locquignol

Loffre

Lompret

Looberghe

Loon-Plage

Loos

Lourches

Louvignies-Quesnoy

Louvil

Louvroil

Lynde

Lys-lez-Lannoy



Maing

Mairieux

Malincourt

Marbaix

Marchiennes

Marcoing

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Ostrevent

Maresches

Maretz

Marly

Maroilles

Marpent

Marquette-en-Ostrevant

Marquette-lez-Lille

Marquillies

Masnières

Masny

Mastaing

Maubeuge

Maulde

Maurois

Mazinghien

Mecquignies

Merckeghem

Mérignies

Merris

Merville

Méteren

Millam

Millonfosse

Monceau-Saint-Waast

Monchaux-sur-Écaillon

Moncheaux

Monchecourt

Mons-en-Barœul

Mons-en-Pévèle

Montay

Montigny-en-Cambrésis

Montigny-en-Ostrevent

Montrécourt

Morbecque

Mortagne-du-Nord

Mouchin

Moustier-en-Fagne

Mouvaux

Mœuvres



Naves

Neuf-Berquin

Neuf-Mesnil

Neuville-Saint-Rémy

Neuville-en-Avesnois

Neuville-en-Ferrain

Neuville-sur-Escaut

Neuvilly

Nieppe

Niergnies

Nieurlet

Nivelle

Nomain

Noordpeene

Noyelles-lès-Seclin

Noyelles-sur-Escaut

Noyelles-sur-Sambre

Noyelles-sur-Selle



Obies

Obrechies

Ochtezeele

Odomez

Ohain

Oisy

Onnaing

Oost-Cappel

Orchies

Ors

Orsinval

Ostricourt

Oudezeele

Oxelaëre



Paillencourt

Pecquencourt

Pérenchies

Péronne-en-Mélantois

Petit-Fayt

Petite-Forêt

Phalempin

Pitgam

Poix-du-Nord

Pommereuil

Pont-à-Marcq

Pont-sur-Sambre

Potelle

Pradelles

Prémesques

Préseau

Preux-au-Bois

Preux-au-Sart

Prisches

Prouvy

Proville

Provin



Quaëdypre

Quarouble

Quérénaing

Quesnoy-sur-Deûle

Quiévelon

Quiévrechain

Quiévy



Râches

Radinghem-en-Weppes

Raillencourt-Sainte-Olle

Raimbeaucourt

Rainsars

Raismes

Ramillies

Ramousies

Raucourt-au-Bois

Recquignies

Rejet-de-Beaulieu

Renescure

Reumont

Rexpoëde

Ribécourt-la-Tour

Rieulay

Rieux-en-Cambrésis

Robersart

Rombies-et-Marchipont

Romeries

Ronchin

Roncq

Roost-Warendin

Rosult

Roubaix

Roucourt

Rousies

Rouvignies

Rubrouck

Ruesnes

Rumegies

Rumilly-en-Cambrésis

Rœulx



Sailly-lez-Cambrai

Sailly-lez-Lannoy

Sainghin-en-Mélantois

Sainghin-en-Weppes

Sains-du-Nord

Saint-Amand-les-Eaux

Saint-André-lez-Lille

Saint-Aubert

Saint-Aubin

Saint-Aybert

Saint-Benin

Saint-Georges-sur-l'Aa

Saint-Hilaire-lez-Cambrai

Saint-Hilaire-sur-Helpe

Saint-Jans-Cappel

Saint-Martin-sur-Écaillon

Saint-Momelin

Saint-Pierre-Brouck

Saint-Python

Saint-Remy-Chaussée

Saint-Remy-du-Nord

Saint-Saulve

Saint-Souplet

Saint-Sylvestre-Cappel

Saint-Vaast-en-Cambrésis

Saint-Waast

Sainte-Marie-Cappel

Salesches

Salomé

Saméon

Sancourt

Santes

Sars-Poteries

Sars-et-Rosières

Sassegnies

Saultain

Saulzoir

Sebourg

Seclin

Sémeries

Semousies

Sepmeries

Sequedin

Séranvillers-Forenville

Sercus

Sin-le-Noble

Socx

Solesmes

Solre-le-Château

Solrinnes

Somain

Sommaing

Spycker

Staple

Steenbecque

Steene

Steenvoorde

Steenwerck

Strazeele



Taisnières-en-Thiérache

Taisnières-sur-Hon

Templemars

Templeuve-en-Pévèle

Terdeghem

Téteghem-Coudekerque-Village

Thiant

Thiennes

Thivencelle

Thumeries

Thun-Saint-Amand

Thun-Saint-Martin

Thun-l'Évêque

Tilloy-lez-Cambrai

Tilloy-lez-Marchiennes

Toufflers

Tourcoing

Tourmignies

Trélon

Tressin

Trith-Saint-Léger

Troisvilles



Uxem



Valenciennes

Vendegies-au-Bois

Vendegies-sur-Écaillon

Vendeville

Verchain-Maugré

Verlinghem

Vertain

Vicq

Viesly

Vieux-Berquin

Vieux-Condé

Vieux-Mesnil

Vieux-Reng

Villeneuve-d'Ascq

Villereau

Villers-Guislain

Villers-Outréaux

Villers-Plouich

Villers-Pol

Villers-Sire-Nicole

Villers-au-Tertre

Villers-en-Cauchies

Volckerinckhove

Vred



Wahagnies

Walincourt-Selvigny

Wallers

Wallers-en-Fagne

Wallon-Cappel

Wambaix

Wambrechies

Wandignies-Hamage

Wannehain

Wargnies-le-Grand

Wargnies-le-Petit

Warhem

Warlaing

Warneton

Wasnes-au-Bac

Wasquehal

Watten

Wattignies

Wattignies-la-Victoire

Wattrelos

Wavrechain-sous-Denain

Wavrechain-sous-Faulx

Wavrin

Waziers

Wemaers-Cappel

Wervicq-Sud

West-Cappel

Wicres

Wignehies

Willems

Willies

Winnezeele

Wormhout

Wulverdinghe

Wylder



Zegerscappel

Zermezeele

Zuydcoote

Zuytpeene

Les 679 communes de l'Oise

Beauvais



Abancourt

Abbecourt

Abbeville-Saint-Lucien

Achy

Acy-en-Multien

Agnetz

Airion

Allonne

Amblainville

Amy

Andeville

Angicourt

Angivillers

Angy

Ansacq

Ansauvillers

Antheuil-Portes

Antilly

Appilly

Apremont

Armancourt

Arsy

Attichy

Auchy-la-Montagne

Auger-Saint-Vincent

Aumont-en-Halatte

Auneuil

Auteuil

Autheuil-en-Valois

Autrêches

Aux Marais

Avilly-Saint-Léonard

Avrechy

Avricourt

Avrigny



Babœuf

Bacouël

Bailleul-le-Soc

Bailleul-sur-Thérain

Bailleval

Bailly

Balagny-sur-Thérain

Barbery

Bargny

Baron

Baugy

Bazancourt

Bazicourt

Beaudéduit

Beaugies-sous-Bois

Beaulieu-les-Fontaines

Beaurains-lès-Noyon

Beaurepaire

Beauvoir

Béhéricourt

Belle-Église

Belloy

Berlancourt

Berneuil-en-Bray

Berneuil-sur-Aisne

Berthecourt

Béthancourt-en-Valois

Béthisy-Saint-Martin

Béthisy-Saint-Pierre

Betz

Bienville

Biermont

Bitry

Blacourt

Blaincourt-lès-Précy

Blancfossé

Blargies

Blicourt

Blincourt

Boissy-Fresnoy

Bonlier

Bonneuil-en-Valois

Bonneuil-les-Eaux

Bonnières

Bonvillers

Boran-sur-Oise

Borest

Bornel

Boubiers

Bouconvillers

Bouillancy

Boullarre

Boulogne-la-Grasse

Boursonne

Boury-en-Vexin

Boutencourt

Bouvresse

Braisnes-sur-Aronde

Brasseuse

Brégy

Brenouille

Bresles

Breteuil

Brétigny

Breuil-le-Sec

Breuil-le-Vert

Briot

Brombos

Broquiers

Broyes

Brunvillers-la-Motte

Bucamps

Buicourt

Bulles

Bury

Bussy



Caisnes

Cambronne-lès-Clermont

Cambronne-lès-Ribécourt

Campagne

Campeaux

Campremy

Candor

Canly

Cannectancourt

Canny-sur-Matz

Canny-sur-Thérain

Carlepont

Catenoy

Catheux

Catigny

Catillon-Fumechon

Cauffry

Cauvigny

Cempuis

Cernoy

Chamant

Chambly

Chambors

Chantilly

Chaumont-en-Vexin

Chavençon

Chelles

Chepoix

Chevincourt

Chèvreville

Chevrières

Chiry-Ourscamp

Choisy-au-Bac

Choisy-la-Victoire

Choqueuse-les-Bénards

Cinqueux

Cires-lès-Mello

Clairoix

Clermont

Coivrel

Compiègne

Conchy-les-Pots

Conteville

Corbeil-Cerf

Cormeilles

Coudun

Couloisy

Courcelles-Epayelles

Courcelles-lès-Gisors

Courteuil

Courtieux

Coye-la-Forêt

Cramoisy

Crapeaumesnil

Creil

Crépy-en-Valois

Cressonsacq

Crèvecœur-le-Grand

Crèvecœur-le-Petit

Crillon

Crisolles

Croissy-sur-Celle

Croutoy

Crouy-en-Thelle

Cuignières

Cuigy-en-Bray

Cuise-la-Motte

Cuts

Cuvergnon

Cuvilly

Cuy



Daméraucourt

Dargies

Delincourt

Dieudonné

Dives

Doméliers

Domfront

Dompierre

Duvy



Écuvilly

Élencourt

Élincourt-Sainte-Marguerite

Éméville

Énencourt-Léage

Épineuse

Éragny-sur-Epte

Ercuis

Ermenonville

Ernemont-Boutavent

Erquery

Erquinvillers

Escames

Esches

Escles-Saint-Pierre

Espaubourg

Esquennoy

Essuiles

Estrées-Saint-Denis

Étavigny

Étouy

Ève

Évricourt



Fay-les-Étangs

Feigneux

Ferrières

Feuquières

Fitz-James

Flavacourt

Flavy-le-Meldeux

Fléchy

Fleurines

Fleury

Fontaine-Bonneleau

Fontaine-Chaalis

Fontaine-Lavaganne

Fontaine-Saint-Lucien

Fontenay-Torcy

Formerie

Fouilleuse

Fouilloy

Foulangues

Fouquenies

Fouquerolles

Fournival

Francastel

Francières

Fréniches

Fresne-Léguillon

Fresnières

Fresnoy-en-Thelle

Fresnoy-la-Rivière

Fresnoy-le-Luat

Frétoy-le-Château

Frocourt

Froissy



Gannes

Gaudechart

Genvry

Gerberoy

Gilocourt

Giraumont

Glaignes

Glatigny

Godenvillers

Goincourt

Golancourt

Gondreville

Gourchelles

Gournay-sur-Aronde

Gouvieux

Gouy-les-Groseillers

Grandfresnoy

Grandrû

Grandvillers-aux-Bois

Grandvilliers

Grémévillers

Grez

Guignecourt

Guiscard

Gury



Hadancourt-le-Haut-Clocher

Hainvillers

Halloy

Hannaches

Hanvoile

Hardivillers

Haucourt

Haudivillers

Hautbos

Haute-Épine

Hautefontaine

Hécourt

Heilles

Hémévillers

Hénonville

Herchies

Héricourt-sur-Thérain

Hermes

Hétomesnil

Hodenc-en-Bray

Hodenc-l'Évêque

Hondainville

Houdancourt



Ivors

Ivry-le-Temple



Jaméricourt

Janville

Jaulzy

Jaux

Jonquières

Jouy-sous-Thelle

Juvignies



La Chapelle-en-Serval

La Corne-en-Vexin

La Drenne

La Hérelle

La Houssoye

La Neuville-Roy

La Neuville-Saint-Pierre

La Neuville-Vault

La Neuville-en-Hez

La Neuville-sur-Oudeuil

La Neuville-sur-Ressons

La Rue-Saint-Pierre

La Villeneuve-sous-Thury

Laberlière

Laboissière-en-Thelle

Labosse

Labruyère

Lachapelle-Saint-Pierre

Lachapelle-aux-Pots

Lachapelle-sous-Gerberoy

Lachaussée-du-Bois-d'Écu

Lachelle

Lacroix-Saint-Ouen

Lafraye

Lagny

Lagny-le-Sec

Laigneville

Lalande-en-Son

Lalandelle

Lamécourt

Lamorlaye

Lannoy-Cuillère

Larbroye

Lassigny

Lataule

Lattainville

Lavacquerie

Laverrière

Laversines

Lavilletertre

Le Coudray-Saint-Germer

Le Coudray-sur-Thelle

Le Crocq

Le Fay-Saint-Quentin

Le Fayel

Le Frestoy-Vaux

Le Gallet

Le Hamel

Le Mesnil-Conteville

Le Mesnil-Saint-Firmin

Le Mesnil-Théribus

Le Mesnil-en-Thelle

Le Mesnil-sur-Bulles

Le Meux

Le Mont-Saint-Adrien

Le Plessier-sur-Bulles

Le Plessier-sur-Saint-Just

Le Plessis-Belleville

Le Plessis-Brion

Le Plessis-Patte-d'Oie

Le Ployron

Le Quesnel-Aubry

Le Saulchoy

Le Vaumain

Le Vauroux

Léglantiers

Les Ageux

Les Hauts-Talican

Lévignen

Lhéraule

Liancourt

Liancourt-Saint-Pierre

Libermont

Lierville

Lieuvillers

Lihus

Litz

Loconville

Longueil-Annel

Longueil-Sainte-Marie

Lormaison

Loueuse

Luchy



Machemont

Maignelay-Montigny

Maimbeville

Maisoncelle-Saint-Pierre

Maisoncelle-Tuilerie

Marest-sur-Matz

Mareuil-la-Motte

Mareuil-sur-Ourcq

Margny-aux-Cerises

Margny-lès-Compiègne

Margny-sur-Matz

Marolles

Marquéglise

Marseille-en-Beauvaisis

Martincourt

Maucourt

Maulers

Maysel

Mélicocq

Mello

Ménévillers

Méru

Méry-la-Bataille

Milly-sur-Thérain

Mogneville

Moliens

Monceaux

Monceaux-l'Abbaye

Monchy-Humières

Monchy-Saint-Éloi

Mondescourt

Monneville

Mont-l'Évêque

Montagny-Sainte-Félicité

Montagny-en-Vexin

Montataire

Montchevreuil

Montépilloy

Montgérain

Montiers

Montjavoult

Montlognon

Montmacq

Montmartin

Montreuil-sur-Brêche

Montreuil-sur-Thérain

Monts

Morangles

Morienval

Morlincourt

Mortefontaine

Mortefontaine-en-Thelle

Mortemer

Morvillers

Mory-Montcrux

Mouchy-le-Châtel

Moulin-sous