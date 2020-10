publié le 22/10/2020 à 09:35

Les préfets sont en première ligne et au centre de l'épidémie de Covid-19. Depuis de nombreuses semaines, en dehors des annonces gouvernementales, ce sont eux qui prennent des décisions dans leurs départements.

Dans la préfecture du Tarn-et-Garonne, à Montauban, Pierre Besnard réunit à 8 heures 30 son directeur de cabinet et le secrétaire général de la préfecture. Pour le préfet, pas une minute à perdre. "Je m'appelle un peu la tour de contrôle", ironise-t-il.

Au centre des échanges : le coronavirus. Sur son grand bureau en bois, le préfet scrute la courbe de l'épidémie. Il doit prendre "beaucoup de mesures pratiques" et "le faire sans trembler", assure-t-il. "Il y a des mesures qui peuvent être incomprises, mais le principal c'est d'assurer la santé des gens", soutient Pierre Besnard au micro de RTL.

Défilent ensuite à son bureau le directeur départemental de l'Agence régionale de santé, le directeur académique du Tarn-et-Garonne, ou encore la représentante des médecins du département. Le préfet écoute et prend des notes

Des relations qui ont changé avec les administrés

Entre deux réunions, il y a aussi la représentation, en tenue d'apparat. Mais même lors d'une cérémonie d'hommage aux harkis, devant le monument aux morts, on l'interpelle sur le coronavirus.

Pierre Besnard admet que les échanges ont changé de nature avec ses administrés, en particulier avec les commerçants. "Ils ont vu qu'on était en permanence sur le terrain. On n'est plus le représentant de l'ordre public, on est devenu aussi un partenaire", déclare-t-il.

Le préfet reçoit ensuite des chefs d'entreprise du secteur de l'aéronautique. Il se transforme alors en VRP du plan de relance du gouvernement. En bref, un quotidien agité qui lui demande une disponibilité totale. Ce qui tombe bien, c'est qu'entre son appartement de fonction et son bureau, le préfet n'a que dix mètres à parcourir.