publié le 08/03/2020 à 02:05

La propagation de l'épidémie de coronavirus en France continue de faire des dégâts et pourrait lourdement impacter la campagne d'été des Restos du Cœur, prévue ces samedi 7 et dimanche 8 mars.

Et pour cause, leur grande collecte nationale a été annulée dans quatre départements, à savoir l'Oise et le Haut-Rhin, qui sont les plus touchés, mais aussi la Haute-Savoie et le Morbihan.

À cause du Covid-19, il faudra donc que les donateurs se montrent plus généreux sur le reste du territoire, pour compenser, souligne France 3. "Nous avons un peu d'inquiétude", a même admis Robert Laroze, vice-président des Restos du Cœur.

D'un point de vue comptable, l'association espère dépasser les 9.000 tonnes de dons collectés au total et dépasser les 7.877 tonnes récoltées l'année dernière. 80.000 bénévoles sont attendus durant l'ensemble du week-end.

Propagation accélérée du coronavirus en France

L'épidémie due au nouveau coronavirus, qui a touché désormais plus de 100.000 personnes dans le monde, s'étend et contraint les autorités à multiplier les précautions.

"À ce jour, le virus est présent dans certains territoires et circule, même s'il n'est pas présent partout sur le territoire", souligne le ministère de la Santé. L'ensemble du pays reste donc au "stade 2" de l'état d'alerte, même si le passage au stade 3, celui de l'épidémie, est inexorable à terme.