Coronavirus : l'Île-de-France remet 50.000 masques aux policiers

publié le 15/04/2020 à 13:14

En pleine épidémie de coronavirus sur l'ensemble du territoire et malgré les mesures de confinement, de nombreux policiers se retrouvent fortement exposés au Covid-19 et leurs syndicats agissent pour y remédier. Ce mercredi 15 avril, le syndicat Alliance Police Nationale va recevoir 50.000 masques de la part de la région Île-de-France, à défaut d'avoir obtenu satisfaction sur le port systématique du masque par les forces de l'ordre lors des contrôles liés au confinement.

Depuis le début de la crise, le syndicat a ainsi récolté plus de 150.000 masques qu'ils distribuent ensuite sur le terrain aux fonctionnaires, qui choisissent ensuite de le porter ou non systématiquement lors des contrôles. "On a décidé de faire appel à tous les donateurs éventuels et notamment les présidents de région", précise Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat.

"On fait ce que devrait faire le gouvernement, on réunit un maximum de masques en complément de ceux qui devraient arriver par le ministère, on espère avant la fin du confinement", ajoute-t-il en déplorant qu'"aujourd’hui, après 4 semaines de confinement, les policiers ne sont malheureusement pas assez protégés".

La présidente de la région, Valérie Pécresse, a confirmé qu'un stock de 50.000 masques leur sera remis ce mercredi 15 avril. Pour rappel, le ministère de l'Intérieur ne recommande le port du masque qu'en cas de suspicion de contact avec une personne infectée par le Covid-19.