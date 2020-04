et Léa Stassinet

L'initiative de la maire de Montgeron ne passe définitivement pas, et même auprès de ceux qu'elle est censée aider. Sylvie Carillon, la maire LR de cette commune de l'Essonne avait fait placarder dans certains halls d'immeuble de sa ville une note encourageant les habitants à dénoncer auprès de la police nationale et municipale ceux qui ne respectaient pas les mesures de confinement.

Un appel condamné au micro de RTL par David Le Bars, secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale. "Le 17 (numéro d'urgence de la police nationale, ndlr) est réservé aux appels d'urgence, il ne faut pas non plus tout mettre dans l'urgence sinon on sature une ligne", a fustigé le syndicaliste.

"L'urgence n'est pas de dénoncer son voisin qui se promène alors qu'il n'en avait pas le droit. Il n'y a que les policiers et gendarment qui sont a même de relever une infraction. Ce n'est pas aux citoyens de se dénoncer entre eux", a rappelé David Le Bars. "Opposer les populations à d'autres n'est vraiment pas du tout une bonne idée dans un contexte où il faut être soudés", a-t-il ajouté.

Évitons de monter les gens les uns contre les autres David Le Bars





Avant de conclure : "Donc ce genre d'appel n'est pas utile, on a suffisamment de dénonciations comme ça malheureusement. Laissons faire les forces de l'ordre et évitons de monter les gens les uns contre les autres".

David Le Bars a par ailleurs assuré que "globalement, les Français sont toujours respectueux du confinement". Il y a toujours par endroits des comportements irrespectueux, "mais ça reste une minorité", a indiqué secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale.