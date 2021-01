publié le 14/01/2021 à 19:12

La crise sanitaire qui dure depuis quasiment un an a un impact majeur sur l'économie, la culture, mais aussi sur le moral et la santé mentale des Français. Cette dernière "se dégrade un peu plus chaque jour", assure sur RTL Serge Hefez, psychiatre au service de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.



"L'état psychique des Français est calamiteux. Ils n'en peuvent plus", alerte-t-il. "Tout corrobore un malaise psychique mais aussi l'émergence de pathologies psychiatriques", indique Serge Hefez, qui note ainsi l'augmentation de la consommation de médicaments. "Quand on commence à consommer ces médicaments, c'est pour du long terme, et ce n'est pas facile de s'en passer", relève le spécialiste.

Serge Hefez pointe également la situation critique de nombreux étudiants "qui paient un tribut épouvantable". "Chaque jour ça semble grignoter les chances d'un rebond économique et d'une reprise des études", illustre-t-il.