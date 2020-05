publié le 26/05/2020 à 12:18

Durant près de deux mois de confinement, du mardi 17 mars au lundi 11 mai, les Français ont restreint leurs sorties et en ont profité pour se trouver de nouvelles occupations. Parmi elles, on retrouve la consultation du site de petites annonces Leboncoin. Une étude Ifop révèle même que ce qui concerne le jardin et la piscine sont les domaines qui ont été les plus scrutés.

Comme le rapporte Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d'entreprises de l'Ifop, au Parisien, "les Français ont montré leur intérêt pour le jardin et la piscine ce qu'on peut analyser comme un repli sur la sphère familiale". Ainsi, les mots-clés "chaise de jardin" et "abri de jardin" ont enregistré un pic à la veille du déconfinement, le dimanche 10 mai, où le nombre de consultations a été multiplié par deux par rapport à l'année dernière à la même date. Il en va de même pour la piscine où ses équipements sont également deux à trois fois plus recherchés.

L'étude Ifop souligne par ailleurs que l'ammeublement, les vélos et la location de maisons en zone rurale ont particulièrement attiré l'attention des Français. Après avoir enregistré une baisse de fréquentation de 40% durant la période de confinement, le site Leboncoin voit sa fréquentation repartir à la hausse depuis le lundi 11 mai.