publié le 20/08/2019 à 16:36

La vente d'une Rolex Submariner a fini en agression à l'arme blanche. Après avoir posté une annonce sur Leboncoin, un homme, accompagné de deux amis, s'est présenté, jeudi 15 août, au lieu de rendez-vous pour rencontrer son potentiel acheteur. Comme le rapporte Ouest-France, ce dernier a demandé à voir la montre de luxe, estimée entre 8.000 et 11.000 euros, puis a refusé de la rendre, menaçant le vendeur avec un couteau de cuisine.

En essayant de récupérer son bien, la victime s'est fait transpercer la jambe par arme blanche. Dans la panique, l'agresseur a pu prendre la fuite grâce à un complice stationné dans une voiture un peu plus loin. Une course-poursuite a été engagée avec les forces de l'ordre, mais a été abandonnée pour ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.

Le propriétaire du véhicule a tout de même pu être identifié et interpellé, le lendemain, près de Nantes. Âgé de 19 ans, il a été mis en examen pour "des faits de complicité du crime précité et refus d’obtempérer aggravé", a déclaré le parquet de Lorient. Toujours selon Ouest-France, l'enquête est toujours en cours pour identifier l'auteur du vol et une information judiciaire a été ouverte dimanche 18 août.