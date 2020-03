Taxe "abri de jardin" : tout ce qu'il faut savoir sur l'augmentation de 2020

Un abri de jardin et une piscine (illustration)

et Quentin Marchal

publié le 07/03/2020 à 06:00

Malgré l'arrivée des beaux jours et du printemps, installer une cabane de jardin pourrait coûter cher à de nombreuses familles. La taxe "abri de jardin", qui est applicable à tous car elle est sans condition de ressources, a une nouvelle fois augmenté le 1er janvier 2020.

Après une hausse de 3,8% en 2019, la taxe "abri de jardin" est passée cette année à 759 euros le mètre carré hors Île-de-France, contre 753 euros en 2019, et 860 euros le mètre carré en Île-de-France contre 854 euros l'an passé. C'est donc une augmentation de 0,8% sur un an et de 15% par rapport à 2012, où cette taxe avait été crée. Cette hausse a été actée par l'arrêté paru le 28 décembre 2019 au Journal officiel.

Concrètement, cette mesure vise à taxer toutes les constructions supplémentaires extérieures à son domicile, qui mesurent plus de 5 m² et 1,80 m de hauteur sous plafond. Elle concerne donc entre autre les cabanons de jardin, les vérandas, les caves, les garages mais également les piscines. Elle ne se paye qu'une fois, après la construction.



Un montant spécifique en fonction du type de construction

Cependant, un montant spécifique est appliqué aux piscines (200 euros par mètre carré), aux panneaux photovoltaïques (10 euros par mètre carré), aux chalets et bungalows (10.000 euros par emplacement) ou encore pour les tentes, caravanes et mobile-homes (3.000 euros par emplacement).

Pour avoir une idée plus précise du prix à payer pour vos constructions extérieures, il existe un simulateur en ligne. Deux cas possibles existent pour s’acquitter de la taxe d’aménagement. Lorsque le montant est inférieur à 1.500 euros, elle est payée en une seule fois dans les douze mois qui suivent le courrier mais si le montant excède 1.500 euros, l’impôt peut être payé en deux temps, au 14e mois pour la première échéance, puis au 26e mois pour la deuxième.

Par ailleurs, le montant de la taxe d’aménagement dépend aussi des taux votés par les collectivités locales. Une baisse de la taxe "abri de jardin" n’est donc en théorie pas impossible dans certaines communes, si une diminution des taux venait compenser la hausse de la base de calcul. Sachez également que vos collectivités, dont cette taxe leur rapporte 1,7 milliard chaque année, peuvent choisir de ne pas prélever cette taxe.