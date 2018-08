publié le 14/08/2018 à 16:53

Ils avaient trouvé la perle rare : un T3 en location à 400 euros la semaine, dans le centre de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) qui plus est. Le problème, c'est que cet appartement n'a jamais existé. En arrivant sur place, les douze vacanciers concernés ont ainsi constaté qu'ils avaient été victimes d'une arnaque via Leboncoin, le site sur lequel ils avaient loué le T3.





"Il faut une certaine naïveté pour penser que pour 400 euros la semaine on a un appartement en plein centre ville. Il y a des escrocs qui profitent de cette naïveté", a confié à France 3 Michel Veunac, le maire de Biarritz. En effet, en haute saison, le prix d'une telle location environne plutôt les 1.200 euros la semaine, soit le triple du prix qu'ont payé les vacanciers.

Les douze victimes, qui avaient fait un virement préalable au faux propriétaire, ont porté plainte mais le commissariat craint qu'ils ne soient pas les derniers à tomber dans le panneau d'ici la fin du mois. Pour rappel : afin de s'assurer de la fiabilité d'une offre sur Leboncoin, il faut vérifier que le numéro d'enregistrement officiel - délivré par la ville et obligatoire pour toutes les locations saisonnières - soit bien affiché.