et AFP

publié le 06/01/2020 à 00:31

Casino a renoncé dimanche 5 janvier à ouvrir son hypermarché Géant de Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) avec uniquement des caisses automatiques, après une première expérience tendue mi-décembre en présence notamment de manifestants.

Il s'agit d'une "suspension provisoire pour continuer le dialogue avec les délégués syndicaux", a indiqué la direction du groupe de distribution, qui fait face en Haute-Loire à l'opposition d'une intersyndicale CGT, FO, CFDT.

Cette décision "ne modifie pas l'expérimentation en cours sur les ouvertures en mode tout automatique, qui ce dimanche a concerné 123 magasins, dont une quinzaine d'hypermarchés", a précisé la direction du groupe.

Des manifestations

Une première ouverture sans caissières ni hôtesses de cet hypermarché de l'agglomération du Puy-en-Velay s'était déroulée le 15 décembre dans un climat par moments tendu, en présence de nombreux agents de sécurité et de manifestants qui répondaient à un appel de la CGT.

Les représentants de l'intersyndicale avaient appelé ce dimanche à une manifestation de plus grande ampleur, avant d'apprendre samedi soir que la direction renonçait finalement à l'ouverture en mode tout automatique prévue de 13 heures à 20 heures.

Les syndicats "prêts à des actions"

Les organisations syndicales ont indiqué avoir aussi reçu le soutien du président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez "qui a adressé un courrier au groupe Casino et que l'intersyndicale doit rencontrer la semaine prochaine", selon un représentant de la CGT.



"Nous resterons très vigilants et prêts à continuer nos actions si nécessaire", ont averti les syndicats, également "préoccupés par la diminution de l'emploi de personnel de sécurité annoncée dans plusieurs grandes surfaces du groupe, dès la semaine prochaine".



À Angers, la décision du groupe d'ouvrir un hypermarché les dimanches après-midi avec des caisses automatiques avait déclenché, en août, une vive polémique. La justice avait interdit en octobre l'emploi, par un prestataire de Casino, de salariés dans cet hypermarché pour orienter et aider les clients dans leur passage aux caisses automatiques le dimanche après 13 heures.