Loi Alimentation : plus de 4 millions d'euros d'amende pour Carrefour, U et Intermarché

publié le 11/02/2020 à 12:00

C'est la première sanction du genre depuis l'entrée en vigueur de la loi Alimentation. Amende salée pour Carrefour, Sysème U et Intermarché. Ces trois enseignes se sont vues infliger par la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) plus de 4 millions d'euros de pénalités. Motif : elles n'ont pas respecté la date butoir du 1er mars pour clore les négociations avec les fournisseurs.

Une pratique qui permet de faire pression sur eux et qui est désormais très encadrée par la nouvelle loi Égalim. Une amende donc, mais c'est aussi un message très fort qui est envoyé à la grande distribution.

Selon Yves Puget, directeur du magazine professionnel, spécialisé dans la grande distribution, LSA (Libre Service Actualités) : "On voit bien la rapidité pour une fois de la DGCCRF. Et là, elle veut tout simplement prévenir les distributeurs 3 semaines avant la fin des négociations commerciales 2020, en leur disant : 'vous avez tout intérêt à terminer en temps et en heure'."