publié le 14/08/2020 à 08:09

En France, les autorités de santé sonnent l'alarme. Au cœur des vacances, les Français relâchent-ils leur vigilance et les gestes barrières ? En tout cas, les chiffres sur l'épidémie de coronavirus sont inquiétants. Les indicateurs continuent de se dégrader.

L'agence de santé qualifie la situation de préoccupante : on enregistre de plus en plus de nouveaux cas. Ces derniers doublent tous les 18 jours. Premier indicateur au rouge : le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants.



Un tiers des départements est désormais au-dessus du seuil de vigilance de 10. Au sommet, Paris, avec un taux de 62, bien au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50. Mais là, il y a une explication : les 406 cas positifs dépistés dans les aéroports franciliens sont affectés à la capitale.

Des clusters toujours plus nombreux

En seconde position, on trouve les Bouches-du-Rhône avec un taux d'incidence multiplié par 2 en une semaine. Ce sont les 15-44 ans qui sont les plus contaminés, mais le nombre de cas est aussi en forte hausse, près de 50%, chez les plus de 75 ans. Autres mauvais signes, les clusters toujours plus nombreux et la circulation du virus augmente de plus en plus en dehors de ces clusters.

Signe d'une diffusion du virus moins bien contrôlée, à l'hôpital les malades en réanimation sont un peu plus nombreux. C'est le cas aussi des hospitalisations pour la cinquième semaine d'affilée, et les moins de 40 ans y sont plus nombreux que les semaines passées.