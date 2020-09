publié le 29/09/2020 à 18:12

Nicolas Sarkozy ne perd pas une occasion de taper sur les élus écologistes. Invité à s'exprimer lors du Sommet du Grand Paris, mardi 29 septembre, l'ancien président de la République a regretté que certaines lignes du futur métro Grand Paris Express ne soient pas opérationnelles d'ici les Jeux olympiques de 2024, que la capitale française doit accueillir.

Malgré sa colère, l'ex-locataire de l'Élysée a tenu à préciser qu'il était "à fond pour les Jeux olympiques". C'est lors de cette rapide mise au point que Nicolas Sarkozy s'est lancé dans une saillie dont lui seul a le secret, accablant les maires écologistes, englués dans de nombreuses polémiques ces dernières semaines.

"Moi je suis à fond pour les Jeux olympiques, je suis à fond pour le Tour de France et je suis à fond pour les sapins de Noël. Je ne peux pas être plus démodé", a-t-il ironisé, déclenchant quelques rires et applaudissements dans la salle.

Nicolas Sarkozy: "Je suis à fond pour les Jeux Olympiques, le Tour de France et les sapins de Noël, je ne peux pas être plus démodé" pic.twitter.com/LAJa4kZorT — BFMTV (@BFMTV) September 29, 2020

Nicolas Sarkozy faisait référence à la récente sortie du marie de Lyon (Rhône) Grégory Doucet, qualifiant la Grande Boucle de course "machiste et polluante" et aux déclarations polémiques de l'édile de Bordeaux (Gironde) Pierre Hurmic, qui a fait savoir qu'il ne voulait pas "d'arbres morts" dans sa ville lors des fêtes de Noël.

L'ancien président avait déjà taclé les deux élus le 16 septembre en marge du salon de l'immobilier "Paris Real Estate Week". "Moi vous savez j'aime le cyclisme, j'aime le Tour de France. C'est un spectacle gratuit avec des gens admirables qui font un sport admirable. Jamais je n'aurais imaginé que l'on attaquerait ces gens-là, qu'on les mépriserait, c'est ça la régression", avait-il alors déclaré.

Nicolas Sarkozy s'était également occupé du cas de Pierre Hurmic : "Quand j'étais enfant, j'allais avec ma mère, j'attendais le jour de Noël pratiquement toute l'année, on allait choisir le sapin parce que c'était tellement important pour moi le symbole, la culture, le respect d'une tradition, la famille autour de ça. Je n'avais pas le sentiment d'être un criminel qui faisait du mal à l'humanité".