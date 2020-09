Strasbourg : la maire refuse un prix doté de 10 millions d'euros

publié le 22/09/2020 à 17:38

Colère et stupéfaction à Strasbourg après la décision de la maire de Strasbourg de refuser un prix à hauteur de 10 millions d'euros : le label "capitale européenne de la démocratie". La raison invoquée ? Ces fonds viennent du privé.

Dans l'opposition comme chez les alliés des écolos c'est la consternation, à l'image dans l'ancienne maire Catherine Trautmann : "On proposait des fonds à Strasbourg, certains ont certainement dû trouver que c'était trop d'argent. Le refus de la capitale européenne de la démocratie est pour moi une occasion manquée. Un loupé qui sera très difficile à rattraper."

Pour la maire écolo de Strasbourg, Jeanne Barseghian, ce prix a posé un cas de conscience : "Ce qui est important c'est la transparence notamment sur les financements, car c'est une fondation privée. J'avais demandé qu'on puisse avoir des éléments plus clairs sur la provenance de ces financements".

LaREM dénonce un "dogmatisme"

Alain Fontanel, ancien adversaire LaREM de la maire aux municipales, dénonce un dogmatisme de la nouvelle municipalité : "On entend beaucoup de choses sur les financements, sur la place du privé, sur la volonté de faire venir du monde à Strasbourg. Il y a une logique de décroissance. On ne peut pas demander à l'Etat de défendre le statut de Strasbourg, et localement prendre des décisions qui tirent une balle dans le pied de notre ville". Une décision qu'il faudra expliquer aux restaurateurs et hôteliers, déjà privés du Parlement européen depuis six mois.