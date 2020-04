Coronavirus : pour le 1er mai, les syndicats appellent à manifester sur les balcons

publié le 21/04/2020 à 12:08

Le confinement n'empêchera pas la mobilisation du 1er mai d'avoir lieu. Plusieurs syndicats et organisations de jeunesse ont appelé lundi 20 avril à agir pour la journée internationale des travailleurs. S'il n'y aura de cortèges en raison du confinement, ils préconisent d'arborer des pancartes depuis son balcon, ou d'inonder les réseaux sociaux de slogans revendicatifs.

"Même confinés, manifestons toutes et tous le 1er mai avec des pancartes, banderoles ou en envahissant les réseaux sociaux, et donnons à cette journée une véritable force collective", écrivent dans un communiqué commun les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et les mouvements lycéens Fidl, MNL, UNL et étudiant Unef.



En cette pandémie de Covid-19, les sept organisations veulent mettre en lumière les "oubliés" et les "invisibles de nos sociétés, qui continuent à travailler, le plus souvent au risque de leur propre vie".

Même confiné.e.s, manifestons toutes et tous le 1er-Mai, avec des pancartes, banderoles ou en envahissant les réseaux sociaux (...) et donnons à cette journée une véritable force collective !

Ils réclament des revalorisations salariales

"Ce sont d'abord l'ensemble des personnels de santé qui n'ont pas compté leurs heures, leur dévouement", mais aussi les salariés, "souvent des femmes, du commerce, de l'agroalimentaire, du paramédical, du social, du nettoiement", les agents des services publics, "et plus largement ceux et celles qui travaillent au service de la population", souligne le communiqué intersyndical.

"Les paroles de reconnaissance" du gouvernement "n'ont pas été suivies d'actes forts", estiment les signataires, qui réclament en particulier "de vraies revalorisations salariales du Smic et des salaires".