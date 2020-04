et AFP

publié le 21/04/2020 à 23:31

Un Ehpad de Beauvais, dans l'Oise a décidé d'abandonner le confinement du personnel après un contrôle de l'inspection du travail, a-t-on appris ce mardi 21 avril de sources concordantes.

Depuis début avril, les membres du personnel vivaient en autarcie dans l'établissement pour limiter les risques d'introduction du Covid-19. L'inspection du travail a ordonné le 17 avril le déconfinement des salariés de la maison de retraite La Compassion au motif que les normes de sécurité et de travail n'étaient pas respectées, a affirmé à l'AFP la direction de l'établissement, confirmant une information du Parisien.

Un contrôle avait été effectué trois jours plus tôt. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) aurait soulevé le fait que le personnel logé dans des camping-cars ne pouvait respecter le mètre de distance nécessaire entre deux personnes et qu'il y avait "mise en danger" des professionnels.

Sollicitée par l'AFP, la direction de la Direccte, se refusant à commenter un dossier "en cours et extrêmement délicat", a assuré ne pas avoir demandé le déconfinement, mais la mise en place, dans un délai donné, de mesures supplémentaires sur un certain nombre de points jugés insuffisants, dont le logement du personnel mais "pas uniquement".

"Déception au sein de l'équipe"

Après la diffusion d'un reportage le 25 mars sur un autre Ehpad qui avait décidé de confiner le personnel, la direction de La Compassion a consulté ses 75 salariés pour mettre en place un confinement similaire. 60 d'entre eux ont répondu favorablement, selon elle.

Le 6 avril, 30 salariés ont commencé à vivre à l'intérieur de l'établissement, soit dans des chambres d'accueil de jour, soit dans des caravanes et camping-cars stationnés sur le parking fermé du centre, sans rentrer chez eux. Ils ont finalement arrêté le confinement vendredi 17 avril.

"Pour moi, les conditions étaient tout à fait correctes (...). La décision avait été prise pour protéger les résidents, pour éviter tout contact du personnel avec l'extérieur et diminuer le risque de contamination du Covid-19", a réagi auprès de l'AFP la directrice de la maison de retraite, Marie-Anne Petrolesi. "Il y a une énorme déception au sein de l'équipe", a-t-elle poursuivi, affirmant qu'à ce jour, aucun membre du personnel ni aucun des 99 résidents ne présentent de symptôme du nouveau coronavirus.