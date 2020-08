Coronavirus : fumer peut-il favoriser la diffusion du virus ?

publié le 13/08/2020 à 14:45

Afin de freiner la transmission du Covid-19, la province de Galice, en Espagne, a décidé d'interdire, dès ce jeudi 13 août, de fumer dans les rues trop fréquentées. Cette région du nord-est de l'Espagne vise les fumeurs qui peuvent émettre des gouttelettes contenant le virus.

Pour l'instant, il n'existe aucune étude prouvant le risque de contamination par la fumée de cigarette. Pourtant, déjà au début de l'épidémie, plusieurs médecins avaient alerté de cette possibilité. "Il est vrai que le fumeur inhale profondément et peut envoyer la fumée très loin et la fumée est sous forme de particules. Il peut envoyer des virus assez loin et cette fumée est potentiellement contaminatrice", explique Gérard Dubois au micro de RTL.

Quelque soit l'endroit où on se trouve, il faut donc éviter de fumer quand on est en présence de tierces personnes. "Dans les espaces clos, là c'est très clair, on peut avoir des concentrations qui très rapidement peuvent être dangereuses", assure le médecin. Il ajoute qu'"à l'extérieur, les terrasses sont des endroits où, à l'évidence, il ne devrait pas être autorisé de fumer".

Le médecin juge qu'un "fumeur qui inhale profondément et rejette sa fumée peut la renvoyer juqu'à dix mètres". Le vapotage présenterait les mêmes risques de contamination que la cigarette classique.