Coronavirus dans le Nord : une association fabrique des masques pour les soignants

publié le 02/08/2020 à 10:06

L'association "Le Souffle du Nord", située à Marcq-en-Barœul dans le Nord, aide ceux qui agissent utilement et positivement sur le terrain grâce à l’écoute, aux talents, aux partages et aux soutiens de sa communauté. Sa devise, "l'ambition d'impacter positivement le monde" est d'ailleurs révélatrice de sa façon de penser.

L'un de ses représentants, Vindhya Saravane, explique qu'"on a un projet territorial d'impacter positivement le monde en commençant par chez nous, avec deux lectures : le monde physique mais aussi les gens". Le Souffle du Nord "propose des expériences de sens et d'engagement aux personnes, aux institutions et aux entreprises" explique-t-il.

Pendant la crise sanitaire, l'engagement de cette association s'est principalement concentré sur les masques : "On a lancé une grande opération de solidarité en lien avec le CHU de Lille est l'entreprise Lemahieu en montant un grand atelier de confection de couture à domicile de masques". "Plus de 30.000 personnes ont répondu à cet appel", s'est félicité Vindhya Saravane ce qui a permis de confectionner "plus d'un million de masques pour les soignants principalement mais aussi pour les habitants de la région des Hauts-de-France".