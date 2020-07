L'association Old'up milite pour le "vieillissement participatif"

publié le 25/07/2020 à 10:38

L’association Old’Up milite pour que la société regarde autrement les personnes âgées. Elle regroupe plus de 250 personnes à Paris et organise toutes les semaines des groupes de

parole sur des sujets de société. Old’Up veut donner sens et utilité à l’allongement de la vie,

en favorisant le "vieillissement participatif".

Le soutien de la Fondation de France a permis la distribution de 10.000 kits d’utilisation de

tablettes aux adhérents de l’association, isolés et confinés seuls chez eux ou enétablissement. Les kits d’utilisation comprennent un document d’accompagnement ainsi que 4 fiches pratiques permettant la prise en main facile de l’outil. Le but majeur consistait, via l’outil numérique, à garder du lien social en temps de confinement et d’isolement.

"En France il n’y a que 10 à 15% qui sont véritablement dépendants. Une très grande majorité des 'vieux' n’est pas dépendant", explique la vice présidente de l'association, Martine Gruère-Arnaud. "Pour nous tout le confinement a été un choc et cela a confirmé cette façon de ne pas savoir qui sont les 'vieux' en France. Ils sont pour la plupart autonomes mais surtout les vieux sont aussi des membres de la société, actifs et intéressés par les autres plus que par eux-mêmes", ajoute-t-elle.