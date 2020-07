publié le 26/07/2020 à 10:32

Le Centre Papillon, géré par l’association Grandir Ensemble, a accompagné pendant la crise

les familles avec des personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel et leurs

enfants dans l’après Covid-19 sur une période de deux mois afin d’anticiper et prévoir les

risques psychosociaux liés au déconfinement. Corinne Metral, présidente de l'association Centre Papillon, infirmière et puéricultrice a pu apporté ce soutien.

"Nous sommes deux en France à le faire. Le confinement pour nous a été facile à gérer car les parents n'ont pas été très impactés. Pendant le confinement on a contacté tous les parents par téléphone pour savoir comme cela se passait, on a gardé ce lien. Le déconfinement a été plus compliqué à gérer. Ils se sont posés des tas de questions mais il y avait aussi besoin d'accompagner les enfants", explique la présidente de l'association.

Pour s'aider, ils ont eu recours au dispositif national mis en place par APF France Handicap auquel La Fondation de France a contribué. Ce dispositif prévoit des appels réguliers aux 21.200 adhérents afin de maintenir le lien social, de s'assurer de l’état de santé des personnes en situation de handicap et d’identifier les éventuelles situations de rupture. "On a mis des fiches conseils sur l'explication du coronavirus, des gestes barrières et on les a personnalisées. On a donc augmenté nos visites à domicile. Habituellement l'été nous sommes fermés mais cette année on a mis en place, avec l'aide de la Fondation de France, de mini vidéos-ateliers à retrouver sur notre site pour que les parents puissent proposer des activités à leurs enfants."