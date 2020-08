publié le 01/08/2020 à 11:05

Le ClubHouse France aide des personnes souffrant de maladies mentales à s'insérer professionnellement et socialement. Cette association, basée à Paris, Bordeaux, Nantes et Lyon, accompagne des personnes qui vivent avec un trouble psychique et repose sur une philosophie axée sur le partage et l'entraide pour rompre l'isolement.

L'une de ses représentantes, Elsa Abecassis, explique que "pour leur offrir une insertion sociale et professionnelle, on met en place un suivi individuel et une formation". Si la crise sanitaire a, comme pour de nombreuses associations, engendré la fermeture des locaux, les salariés sont restés sur le pont pour garder le lien avec les personnes qu'elles accompagnent.

"On a créé un nouveau concept qu'on appelle le e-ClubHouse pour les suivre à distance, soit par téléphone, soit par e-mail, pour leur apporter un soutien et poursuivre le travail sur leur projet professionnel", détaille Elsa Abecassis. "Cela a créé des temps d'échange, d'information et de convivialité à travers toutes les plateformes collaboratives que beaucoup ont utilisé pendant ces deux mois et demi de confinement", s'est-elle félicitée.