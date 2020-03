Coronavirus : trois enfants ont été détectés positifs en France

publié le 02/03/2020 à 10:54

Le coronavirus a infecté 130 personnes en France depuis la fin du mois de janvier, soit 30 de plus que samedi 29 février, a annoncé le ministère de la Santé lors d'un point presse. La France compte donc "130 cas confirmés, 12 guéris, 2 décédés. 116 sont hospitalisées pour des raisons d'isolement et neuf sont en situation clinique grave", selon Jérôme Salomon, directeur général de la santé.

Par ailleurs, deux enfants d'1 an et de 5 ans, ainsi que leur mère de 27 ans, ont été contaminés par le coronavirus et sont hospitalisés ensemble à Strasbourg, ont annoncé dimanche l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est et la préfecture de région dans un communiqué commun. En France, un enfant de 9 ans figurait déjà parmi un groupe de Britanniques contaminés par un compatriote de retour de Singapour qu'ils avaient côtoyé dans un chalet des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie).

Selon une étude des autorités chinoises portant sur 45.000 cas confirmés, publiée le 24 février par la revue médicale américaine Jama, aucun décès n'est à déplorer parmi les enfants de moins de 10 ans, pourtant vulnérables aux maladies infectieuses.