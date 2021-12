Coronavirus : comment optimiser le télétravail à la maison ?

C'est l'une des principales mesures annoncées par Jean Castex lors de sa prise de parole, lundi 27 décembre. Le Premier ministre a signifié que le recours au télétravail sera rendu obligatoire à raison de "trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible", à partir du lundi 3 janvier.

Ce mode d'organisation du travail a été justifié par le chef du gouvernement afin de lutter contre le variant Omicron, dont la propagation est très importante sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, travailler depuis son domicile peut avoir certains effets néfastes sur la santé.

Une surexposition aux écrans peut notamment altérer sur la vision, avec le développement du syndrome de vision informatique qui génère une sécheresse et une fatigue des yeux. Le télétravail peut aussi entraîner des troubles du sommeil et des maux de tête.

Pour y remédier, il est important de commencer par bien organiser son espace de travail. Le département de santé de l'université d'Harvard préconise notamment de garder une distance d'environ 60 cm entre ses yeux et son ordinateur, utiliser une police d'écriture suffisamment importante ou encore de garder une luminosité réduite. Il est également primordial de porter son regard ailleurs que sur son écran le plus fréquemment possible, environ 20 secondes toutes les 20 minutes.

Prendre des pauses régulières

Concernant la position idéale à adopter pour optimiser le télétravail, il faut à tout prix éviter de s'asseoir sur un tabouret et privilégier une chaise ou un fauteuil. Pour éviter un phénomène d'enroulement, il est utile de faire en sorte que ses épaules touchent le dossier. Enfin, concernant les jambes, elles doivent être positionnées en angle droit, tandis que les bras doivent aussi être à angle droit.

Il est également utile de prendre des pauses régulières durant la journée pour s'hydrater. Si vous passez votre journée assis devant votre ordinateur, votre cou, votre dos mais aussi vos poignets vont vous le reprocher en voyant apparaître des douleurs, surtout si les conditions ergonomiques de votre bureau ne sont pas idéales.

La pratique du télétravail permet aussi à de nombreux Français d'économiser le trajet maison-bureau qui dure en moyenne 50 minutes sur l'ensemble du territoire et 1h10 pour l'Île-de-France.